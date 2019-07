Veľké medzinárodné stretnutie spoločnosti Young Living Essential Oils 2019 dobýja Salt Lake City

Tento rok Young Living oslávil príchod nových doplnkov výživy, makeupu z radu kozmetických prípravkov Savvy Minerals ® , deodorantov a zubnej pasty na prírodnej báze a nového rozprašovača s tematikou sovy pre deti. Medzi najzaujímavejšie časti stretnutia v roku 2019 patrila inšpiratívna prednáška autora bestsellerov z New York Times Johna C. Maxwella, spolu s prehliadkami novootvorených priestorov vedenia spoločnosti Young Living a levanduľovej farmy Mona v podobe cestovateľského dobrodružstva v najväčšej vzducholodi, aká kedy preplávala oblohou nad štátom Utah. Záver večera patril vystúpeniu Imagine Dragons. S pomocou tímu Guinness World Records™ vytvorili zástupcovia Young Living nový svetový rekord - najviac príspevkov na plagát z odtlačkov pier za jeden týždeň ako súčasť propagácie radu makeupov značky Young Living Savvy Minerals pod názvom Rekord čistých bozkov .

Udržiavajúc si svoju vedúcu pozíciu v oblasti výskumu esenciálnych olejov ohlásili zástupcovia značky Young Living a výskumného ústavu D. Gary Younga tiež partnerstvo s NASA a Medzinárodnou vesmírnou stanicou (ISS). V rámci prvého partnerstva svojho druhu pošlú vzorky esenciálnych olejov a semienok rastlín Medzinárodnej vesmírnej stanici na štúdium vplyvov slnečného žiarenia na účinky produktov z éterických olejov. Vzorky budú uchované v ISS po dobu jedného mesiaca, tu budú vystavené slnečnému žiareniu a potom budú porovnávané s identickými vzorkami na Zemi.

Generálna riaditeľka a spoluzakladateľka Mary Youngová pri tejto príležitosti uviedla: „Počas 25 rokov sa spoločnosť Young Living Essential Oils rozrástla zo sna môjho manžela a zakladateľa Young Living D. Garyho Younga na odkaz, ktorý dnes zdieľa 6 miliónov členov na celom svete. Veľké medzinárodné stretnutie 2019 je významným míľnikom, na ktorom budeme ďalej stavať. Pretrvávajúca láska k éterickým olejom a zemi, z ktorej pochádzajú, bude naďalej v samotnom centre globálneho snaženia tejto spoločnosti aj v nasledujúcich dvadsiatich piatich rokoch a neskôr, keď budeme pokračovať v oblasti udržateľnosti a zvyšovať latku v našom odvetví v oblasti vedy, štandardov a etických spôsobov získavania zdrojov."

Veľkého medzinárodného stretnutia sa v roku 2019 zúčastnilo viac ako 32 000 ľudí zo 43 rôznych krajín, aby oslávili strieborné výročie spoločnosti a obohatili miestnu ekonomiku o približne 23 miliónov dolárov. Ďalšie veľké medzinárodné stretnutie členov Young Living sa bude konať od 17. do 20. júna 2020.

O spoločnosti Young Living Essential Oils

Young Living Essential Oils, LC so sídlom v Lehi, v štáte Utah, je svetovým lídrom v oblasti éterických olejov ponúkajúci najvyššiu kvalitu produktov. Young Living neustále bojuje o prvenstvo v odvetví aj pomocou prísnych štandardov a nastavenia výrobného procesu Seed to Seal® stojaceho na troch podstatných pilieroch: zdrojoch, vede a normách. Tieto princípy pomáhajú spoločnosti Young Living ochraňovať planétu a zabezpečiť čisté esenciálne oleje, ktoré môže každý používať s pokojom v duši a zdieľať s priateľmi či rodinou. Produkty značky Young Living pochádzajú z vlastných alebo partnerských fariem spoločnosti alebo od dodávateľov s certifikátmi Seed to Seal a podporujú nielen zdravý životný štýl, ale poskytujú aj možnosť viac ako šiestim miliónom členov na celom svete nájsť zmysel, účel a celoživotnú pohodu prepojením práce, hodnôt a vášne. Viac informácií nájdete na YoungLiving.com, sledujte nás na @youngliving na Instagrame alebo nám dajte „like" na Facebook .

