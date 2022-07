Walizka TUMI gra jedną z głównych ról w filmie „Bullet Train", którego premiera ma odbyć się tego lata

W firmie „Bullet Train" niejaki Biedronka jest pechowym zabójcą, który za wszelką cenę chce powrócić do wykonywania swojej pracy w spokoju po tym jak nazbyt wiele poszło nie po jego myśli. Los może mieć jednak inne plany, ponieważ najnowsza misja Biedronki sprawia, że trafia on na kurs kolizyjny ze śmiertelnie niebezpiecznymi przeciwnikami z całego świata — wszyscy z nich mają powiązane, ale sprzeczne cele, które łączy podróżująca najszybszymi pociągami świata aluminiowa walizka TUMI 19 Degree. Przystanek końcowy to jednak dopiero początek przedstawionej przez Davida Leitcha, reżysera filmu „Deadpool 2", nieustannej, ekscytującej podróży przez współczesną Japonię.

W okresie poprzedzającym kinową premierę filmu w Ameryce Północnej, która odbędzie się 5 sierpnia, TUMI w ramach debiutu współpracy z New York Times Advertising zaproponuje cyfrową krzyżówkę o tematyce filmowej, którą pełnoletni mieszkańcy Stanów Zjednoczonych będą mogli wypełnić, korzystając z angażującej, interaktywnej formy rozrywki, ale możliwa będzie też bezpośrednia rejestracja w konkursie, w którym nagrodą będzie jedna ekskluzywnych walizek z limitowanej edycji — zapisać można się tutaj. Spośród osób biorących udział w konkursie wylosujemy 20 szczęśliwych zwycięzców. W związku z uroczystą, światową prapremierą filmu firma TUMI uruchomi również zintegrowany program marketingowy, a także szereg promujących film działań w Internecie oraz w tradycyjnych sklepach.

„Znaleźliśmy tylko jedną markę bagażową, która miała wystarczająco dużo stylu, aby dopasować się do gwiazdorskiej obsady filmu, jak również wytrzymałość, która mogła dorównać grupie killerów podróżujących jednym z najszybszych pociągów świata — było to TUMI, które idealnie pasuje do tej ostrej, pełnej akcji produkcji" — mówi Jeffrey Godsick, wiceprezes wykonawczy ds. partnerstw globalnych i zarządzania marką oraz szef ds. centrów rozrywki wytwórni Sony Pictures Entertainment.

Wyglądająca równie doskonale zarówno z oddali, jak i bliskim kontakcie TUMI 19 Degree to smukła, elegancka, aluminiowa walizka, do której najważniejszych cech należą znakomite, rzemieślnicze wykonanie oraz wytrzymałość. Dostępna w limitowanej edycji wersja posiada kieszeń na identyfikator z logo „Bullet Train" oraz markową przywieszkę. Od 20 lipca na całym świecie w wybranych sklepach TUMI oraz w witrynie TUMI.COM udostępnimy zaledwie 150 wyjątkowych walizek z motywem „Bullet Train" w cenie 1795 USD. Tych, którym nie uda się zdobyć egzemplarza z kolekcjonerskiej edycji, zapraszamy do odwiedzenia witryny TUMI.COM, gdzie dostępne będą wszystkie pozostałe warianty walizki TUMI 19 Degree Aluminum — wyjątkowo efektownej zarówno z bliska, jak i z daleka, superwytrzymałej i mogącej pochwalić się nowoczesną sylwetką z płynnie wyglądającymi, strategicznie wyprofilowanymi kątami.

„TUMI jest synonimem jakości i wytrzymałości, a jako marka zawsze patrzy w przyszłość w poszukiwaniu inspiracji. Kiedy scenarzyści i reżyser zaczęli ustalać, jak będzie wyglądało tło filmu i jakie rodzaje akcesoriów się w nim znajdą, marka TUMI trafiła na pierwsze miejsce ich listy. Zwrócili się do TUMI, poszukując walizki dla bohatera, która jednoznacznie kojarzyłaby się z wytrzymałością i byłaby w stanie zwycięsko przetrwać wszystkie bitwy, które stoczy podczas tej epickiej podróży" — zauważa dyrektor kreatywny firmy TUMI, Victor Sanz.

Reżyseria: David Leitch. Scenariusz: Zak Olkewicz. Na podstawie książki Kotaro Isaki. Produkcja: Kelly McCormick, David Leitch i Antoine Fuqua. Producenci wykonawczy: Brent O'Connor, Ryosuke Saegusa, Yuma Terada i Kat Samick. W rolach głównych: Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Benito A Martínez Ocasio i Sandra Bullock.

Sony Pictures Entertainment (SPE) jest jednostką zależną Sony Group Corporation z siedzibą w Tokio. Globalna działalność SPE obejmuje produkcję, pozyskiwanie i dystrybucję filmów, pozyskiwanie i dystrybucję produkcji telewizyjnych, sieci telewizyjne, tworzenie i dystrybucję treści cyfrowych, prowadzenie obiektów studyjnych, a także rozwój nowych produktów, usług i technologii rozrywkowych. Sony Pictures Television prowadzi na całym świecie dziesiątki firm produkcyjnych będących własnością grupy kapitałwej lub działających w modelu joint-venture. SPE obejmuje również pion Motion Picture Group, do którego należą Columbia Pictures, Screen Gems, TriStar Pictures, 3000 Pictures, Sony Pictures Animation, Stage 6 Films, AFFIRM Films, Sony Pictures International Productions oraz Sony Pictures Classics. Więcej informacji można znaleźć na stronie

http://www.sonypictures.com/corp/divisions.html

Od 1975 r. firma TUMI tworzy światowej klasy akcesoria biznesowe, podróżne i luksusowe, zaprojektowane z myślą o łączeniu jakości, prostoty i piękna we wszystkich aspektach życia w podróży. Dzięki doskonałej funkcjonalności i pomysłowości naszych produktów jesteśmy partnerem na całe życie dla podróżujących i twórców, ułatwiając im realizację swoich pasji. Produkty tej marki są sprzedawane w ponad 2000 punktach sprzedaży zlokalizowanych w ponad 75 krajach na całym świecie. Więcej informacji o TUMI znajdziesz na stronie www.TUMI.com .

