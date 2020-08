Zaprezentowano pierwszy zwiastun programu The Next Marijuana Millionaire™ - pierwszego w historii programu rozrywkowego przedstawiającego rywalizację przedsiębiorców uprawiających konopie indyjskie

Zwycięzca otrzyma nagrodę o wartości do 1 mln USD, a także zyska możliwość nawiązania współpracy z BigMike'iem, która zmieni nie tylko jego życie, ale i kierunek rozwoju wartego miliardy dolarów rynku konopi.

Międzynarodowa premiera całego sezonu The Next Marijuana Millionaire™ https://themjmshow.com/ będzie miała miejsce 15 sierpnia 2020 r. na największych serwisach streamingowych, w tym Amazon Prime i Pluto TV. Program będzie można zobaczyć za pośrednictwem Apple TV, Roku, Social Club TV, urządzeniach z systemem operacyjnym iOS i Android, a także telewizorach Smart TV.

Pierwszy w historii program reality show przedstawiający rywalizację przedsiębiorców z branży konopi będzie dostępny na całym świecie z podpisami w różnych językach.

Do 2022 r. globalna wartość branży konopi ma sięgnąć aż 30 mld USD, wielu przedsiębiorców chce więc spróbować w niej swoich sił. Kto zostanie kolejnym milionerem w konopnym biznesie – „The Next Marijuana Millionaire™"?

Konkurencja jest zaciekła, a stawka jeszcze nigdy nie była tak wysoka.

Michael „BigMike" Straumietis, CEO Advanced Nutrients, określany mianem „Ojca Chrzestnego Dobrych Konopi", to człowiek, którego wiedza na temat konopi indyjskich jest bardzo ceniona w Hollywood. Był on doradcą przy produkcjach nagradzanych Emmy, w tym serialach „Trawka", „CSI" czy filmie Setha Rogana „Boski Chillout". BigMike od 1983 r. nadzorował uprawy milionów roślin i wprowadził 53 innowacje w świecie hodowli konopi indyjskich, przyczyniając się do wydobycia prawdziwego potencjału genetycznego tej rośliny. W 1999 r. założył firmę Advanced Nutrients, wprowadzając najbardziej kompleksowy na świecie system substancji odżywczych do uprawy konopi indyjskich. Ponadto BigMike stale gości na łamach licznych gazet i serwisów informacyjnych, jak również w stacjach informacyjnych, w tym „Cheddar", „Huffington Post", „Fox Business", „Business Insider", „Entrepreneur" i „Yahoo! Finance".

