Cоздатели The Next Marijuana Millionaire™ представили первый трейлер уникального реалити-шоу отрасли каннабиса

Недавно на канале CNN Entertainment вышел эксклюзивный трейлер долгожданного реалити-шоу, в котором шестнадцать начинающих предпринимателей сражаются друг с другом за главный приз, демонстрируя все свои бизнес-таланты и характер. Каждое испытание для конкурсантов отражает реальные преграды на пути к покорению современной отрасли каннабиса.

Победитель получит главный приз стоимостью в 1 млн долл. США и партнерство с Биг Майком. Уникальное шоу не только изменит жизнь участников, но и переопределит направление развития многомиллиардного рынка продуктов из конопли.

Премьера первого сезона The Next Marijuana Millionaire™ https://themjmshow.com/ состоится 15 августа 2020 года на основных стриминговых платформах, включая Amazon Prime и Pluto TV. Шоу будет также доступно для просмотра пользователям Apple TV, Roku, Social Club TV, iOS, Android или Smart TV.

Первое в истории реалити-шоу в этой отрасли будет транслироваться по всему миру с субтитрами на нескольких языках.

К 2022 году выращивание конопли превратится в глобальную индустрию с оборотом в 30 млрд долл. США и желающих приобщиться к этому успеху - хоть отбавляй. Кто станет триумфатором The Next Marijuana Millionaire™?

Конкуренция очень жесткая. А ставки как никогда высоки.

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Основатель и генеральный директор Advanced Nutrients , "крестный отец хорошего каннабиса" Майкл Страуметис ("Биг Майк") пользуется большой популярностью и авторитетом в Голливуде. Он не раз выступал консультантом для теле- и кинопродуктов, удостоенных премий "Эмми", включая сериал Дурман от Showtime, франшизу CSI и нашумевший фильм Сета Рогана Ананасовый экспресс. Начиная с 1983 года, Биг Майк руководит процессом выращивания миллионов кустов конопли. На его счету - 53 инновации в сфере культивации каннабиса, помогающие раскрыть весь генетический потенциал этого полезного растения. В 1999 году он основал компанию Advanced Nutrients, создав первую в мире комплексную систему удобрений и питательных веществ для выращивания конопли. Биг Майк неоднократно становился героем статей в крупнейших новостных изданиях: Cheddar, Huffington Post, Fox Business, Business Insider, Entrepreneur и Yahoo! Finance.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ:

Клер Дарнелл (Clarie Darnell)

Тел.: 310-270-5054

Advanced Nutrients

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/1223614/Next_Marijuana_Millionaire_Trailer.mp4 |

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SOURCE Advanced Nutrients