The Next Marijuana Millionaire™, le tout premier concours télévisé consacré à l'industrie du cannabis, diffuse sa première bande-annonce

BigMike diffuse en exclusivité sur CNN Entertainment la première bande-annonce de l'émission de télé-réalité très attendue dans laquelle seize entrepreneurs en herbe se disputent le prix ultime, mettant à l'épreuve leur sens des affaires, leur caractère et leur endurance. Chaque défi complexe de l'émission reflète l'intensité de la réalité quotidienne pour celles et ceux qui essaient de percer dans une industrie du cannabis en plein essor.

Le vainqueur remportera le grand prix, d'une valeur d'un million de dollars, ainsi qu'un partenariat avec BigMike qui changera non seulement sa vie, mais aussi la tendance du marché du cannabis, qui pèse plusieurs milliards de dollars.

La saison complète de The Next Marijuana Millionaire™ https://themjmshow.com/ sera diffusée en avant-première mondiale le 15 août 2020 sur les principales plateformes de streaming, dont Amazon Prime et Pluto TV. Les spectateurs pourront également suivre la série sur Apple TV, Roku, Social Club TV, iOS et Android ou un téléviseur intelligent.

Le tout premier concours télévisé consacré à l'industrie du cannabis sera diffusé dans le monde entier, avec des sous-titres disponibles dans plusieurs langues.

L'industrie mondiale du cannabis va exploser pour atteindre 30 milliards de dollars d'ici 2022, et tout le monde veut une part du gâteau. Qui remportera The Next Marijuana Millionaire™ ?

La concurrence est acharnée. L'enjeu est de taille.

Fondateur et PDG d' Advanced Nutrients , Michael « BigMike » Straumietis, le « parrain du cannabis », est une personnalité très prisée à Los Angeles, où il a apporté son expertise en tant que conseiller à des séries primées aux Emmy Awards, notamment la série Weeds de Showtime, la franchise CSI, ou encore le film de Seth Rogan Pineapple Express. Depuis 1983, BigMike a géré la culture de millions de plantes, et est à l'origine de 53 innovations dans le monde de la culture de cannabis, ayant contribué à développer le véritable potentiel génétique de la plante. Il a fondé Advanced Nutrients en 1999, mettant au point le système de nutriments pour la culture de cannabis le plus complet au monde. BigMike a également fait l'objet de nombreux reportages, notamment sur Cheddar, le Huffington Post, Fox Business, Business Insider, Entrepreneur et Yahoo! Finance.

