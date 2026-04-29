ली जातीय संस्कृति से लेकर एशियाई बीच खेलों तक: सान्या अपनी अनोखी सांस्कृतिक पहचान के साथ एशियाई मेहमानों का स्वागत कर रहा है

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The 6th Asian Beach Games Sanya 2026 Organising Committee (SABGOC)

29 Apr, 2026, 18:09 IST

सान्या, चीन, 29 अप्रैल 2026 /PRNewswire/ -- जैसे-जैसे 2026 एशियाई बीच खेलों का प्रतियोगिता कार्यक्रम पूरी तरह आगे बढ़ रहा है, मेजबान शहर सान्या एशिया भर में खेल और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के एक प्रमुख मंच के रूप में उभर रहा है। पिछले कुछ दिनों में, पूरी तरह सुसज्जित एथलीट्स विलेज से लेकर विशिष्ट विरासत वातावरण वाले बिंगलांगु ली जातीय सांस्कृतिक क्षेत्र तक, शहर में चलने वाली थीम आधारित शटल बसों से लेकर व्यस्त समुद्री नाइट मार्केट्स तक, सान्या अपने गर्मजोशी भरे और सूक्ष्म रूप से संगठित मेजबान सेवाओं के माध्यम से खेल और मानविकी के गहरे एकीकरण को प्रस्तुत कर रहा है।

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खेलों के दौरान एथलीटों के आवास और प्रशिक्षण का केंद्रीय केंद्र, मैंग्रोव ट्री रिज़ॉर्ट होटल स्थित एथलीट्स विलेज सुचारु रूप से कार्य कर रहा है। इसकी व्यापक जीवन सुविधाएँ और अंतरराष्ट्रीय सेवा मानक आने वाले प्रतिनिधिमंडलों से बार-बार प्रशंसा प्राप्त कर रहे हैं। एक ईरानी कुश्ती खिलाड़ी ने कहा, "यह स्थान खिलाड़ियों को आरामदायक और सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। यह केवल आराम करने की जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसा सूक्ष्म समुदाय है जहाँ विभिन्न देशों के युवा दोस्ती बना सकते हैं।"

प्रतियोगिताओं के बीच के समय में, सान्या के नाइट मार्केट लोकप्रिय शाम के गंतव्य बन गए हैं। यहाँ के स्थानीय हैनान व्यंजन जैसे नारियल चिकन और "क़िंगबुलियांग" मिठाई को व्यापक रूप से पसंद किया जा रहा है। स्थानीय व्यंजनों और ठंडी समुद्री हवा का मेल शहर के उस चरित्र को दर्शाता है जो विश्राम और दैनिक जीवन की जीवंतता के बीच संतुलन बनाता है।

बिंगलांगु ली और मियाओ सांस्कृतिक विरासत पार्क में, एशियाई बीच खेलों के शुभंकर "या या" की डिज़ाइन अवधारणा को व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है। इसकी छवि में ली जातीय पारंपरिक टोटेम, "गोंग पक्षी" के पंखों के पैटर्न और समुद्री लहरों के तत्व शामिल हैं, जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतीकों में शामिल करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इंडोनेशियाई ब्लॉगर Edward Halim ने ली ब्रोकेड बुनाई का अनुभव करने के बाद कहा: "या या केवल खेलों का प्रतीक नहीं है, बल्कि हाइनान की ली जातीय सांस्कृतिक विरासत का एक जीवित दूत है।"

शहर की मुख्य सड़कों पर चलने वाली एशियाई बीच खेलों की थीम वाली ट्राम एक चलती-फिरती पहचान बन गई है। इसके डिब्बों को शुभंकरों, खेल प्रतियोगिताओं की रूपरेखाओं और उष्णकटिबंधीय दृश्यों से सजाया गया है, जो प्रतिदिन निवासियों और पर्यटकों को प्रतियोगिता स्थलों तक ले जाती है। साथ ही, भाग लेने वाले खिलाड़ी और आगंतुक सान्या बे जैसे स्थानों पर आराम कर रहे हैं और द्वीप के नीले समुद्र और लहराते नारियल के पेड़ों का आनंद ले रहे हैं।

प्रेस समय तक, एशियाई बीच खेलों के कई इवेंट्स में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है और स्थल पर उत्साहपूर्ण माहौल बना हुआ है। सान्या इस जीवंत समुद्री खेल आयोजन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय पर्यटन उपभोग केंद्र और विविध सांस्कृतिक संगम के केंद्र के रूप में अपनी समग्र क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ रहे हैं, यह उष्णकटिबंधीय तटीय शहर एशिया और दुनिया भर से और अधिक ध्यान आकर्षित करेगा।

YouTube Link：https://youtu.be/KbaNPS4AfdM

वीडियो - https://www.youtube.com/watch?v=KbaNPS4AfdM

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