6वें एशियाई बीच खेलों का समापन सान्या में हुआ चीन ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया

SANYA, China, 1 मई, 2026 /PRNewswire/ -- 30 अप्रैल दोपहर, 6वें एशियाई बीच खेलों का महिला बीच हैंडबॉल फाइनल तियान्या हाईजियाओ प्रतियोगिता स्थल पर आयोजित हुआ। वियतनाम ने पेनल्टी शूटआउट में चीन को हराकर खेलों का अंतिम स्वर्ण पदक जीता, जबकि चीन को रजत पदक मिला। इस मैच के साथ, 14 खेलों, 15 विधाओं और 62 स्पर्धाओं में आयोजित सभी प्रतियोगिताएँ आधिकारिक रूप से समाप्त हो गईं। चीनी प्रतिनिधिमंडल ने कुल 24 स्वर्ण, 18 रजत और 13 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया।

On April 29, the champion Chinese team at the medal ceremony

सान्या एशियाई बीच खेलों का आयोजन, चीन द्वारा दूसरी बार एशियाई बीच खेलों की मेजबानी को दर्शाता है, और यह हाइनान मुक्त व्यापार बंदरगाह के पूर्ण संचालन के बाद आयोजित पहला प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बहु-खेल आयोजन भी है। चीनी खेल प्रतिनिधिमंडल के उप प्रमुख और महासचिव झांग शिन ने कहा: "चीनी टीम के स्वर्ण पदक विभिन्न स्रोतों से आए हैं, जो व्यापक सफलता की एक संतोषजनक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। सबसे उत्साहजनक बात यह है कि कई स्पर्धाओं में ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं।" इनमें युवा पर्वतारोही झाओ यीचेंग ने पुरुषों की स्पीड क्लाइम्बिंग में 4.58 सेकंड का समय लेकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। कई स्पर्धाओं में खेलों के रिकॉर्ड टूटे, जबकि एक्वाथलॉन और ओपन वॉटर स्विमिंग जैसी प्रतियोगिताओं में चीन ने सभी स्वर्ण पदक जीते।

इस आयोजन के संचालन को भी व्यापक सराहना मिली। 29 तारीख को आयोजित समापन-पश्चात प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एशियाई ओलंपिक परिषद (OCA) के महानिदेशक हुसेन अल-मुसल्लम ने इस आयोजन को "हरित, सुरक्षित, सुव्यवस्थित और डिजिटल खेलों का एक आदर्श मॉडल" बताया और कहा कि सभी प्रतिनिधिमंडलों ने सान्या की गर्मजोशी और आकर्षण का अनुभव किया।

सान्या और हाइनान के लिए, मेजबानी से उत्पन्न "ट्रैफिक" धीरे-धीरे आर्थिक "वृद्धि" में बदल रहा है। बीच खेलों के सफल आयोजन ने पर्यटन, आवास, खानपान, सांस्कृतिक-रचनात्मक उद्योगों और ड्यूटी-फ्री शॉपिंग में खपत को बढ़ावा दिया है। "एक आयोजन, एक उद्योग समूह का विकास, और पूरे क्षेत्र को लाभ" का लक्ष्य वास्तविकता बनता जा रहा है।

सान्या एशियाई बीच खेलों का समापन हो रहा है, लेकिन चीन में बीच खेलों के विकास का एक नया अध्याय अभी-अभी शुरू हुआ है। एथलीटों के छोड़े गए पदचिह्न अधिक लोगों को इस जीवंत और आकर्षक खेल क्षेत्र में भाग लेने के लिए प्रेरित करते रहेंगे।

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