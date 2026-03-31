रिकॉर्ड तोड़ दान से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को रोकोस स्कूल ऑफ गवर्नमेंट स्थापित करने में मदद मिली
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31 Mar, 2026, 16:30 IST
नए स्कूल का उद्देश्य दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं से निपटने के लिए भविष्य के लीडर्स को तैयार करना है
कैम्ब्रिज, इंग्लैंड, 31 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने आज यह घोषणा की है कि वह रोकोस स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना की योजना बना रही है। यह निवेशक क्रिस रोकोस (Chris Rokos) के £190 मिलियन के सहयोग से संभव हो पाया है। यह संभवत: आधुनिक समय में किसी ब्रिटिश यूनिवर्सिटी को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा एकल दान है।
रोकोस स्कूल ऑफ गवर्नमेंट का उद्देश्य भविष्य के लीडर्स को तैयार करना है, ताकि वे बड़े संरचनात्मक बदलावों वाली नई एवं जटिल दुनिया में घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय राजनीति की लगातार बढ़ती चुनौतियों को संभाल सकें।
श्री रोकोस ने प्रारंभिक सहायता के रूप में £130 मिलियन देने पर सहमति जताई है, इसके अतिरिक्त £60 मिलियन तक की और धनराशि भी देंगे, जिसकी बाद की राशि को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा समान रूप से मिलाया जाएगा। *यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज वेस्ट इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट में स्थित वह अविकसित जमीन भी प्रदान करेगी, जहां इस स्कूल का निर्माण किया जाएगा।
स्कूल के संचालन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होगी कि उसे तकनीक एवं विज्ञान के क्षेत्र में कैम्ब्रिज की विशेषज्ञता तक सीधी पहुंच मिलेगी, साथ ही उन विषयों तक भी जो आमतौर पर सामाजिक विज्ञान और मानवता से जुड़े होते हैं।
क्रिस रोकोस ने कहा: "मैं भाग्यशाली रहा कि मुझे ऐसी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, अब मैं ब्रिटेन को कुछ वापस देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि समय के साथ रोकोस स्कूल ऑफ गवर्नमेंट का दुनिया भर में प्रभाव बढ़े और यह उस सॉफ्ट पावर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने, जो यूके की एक बड़ी ताकत रही है।"
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर प्रोफेसर डेबोरा प्रेंटिस ने कहा: "दुनिया के समक्ष खड़ी विशाल चुनौतियों से निपटने के लिए हमें सोचने के नए एवं साहसिक तरीकों तथा नेतृत्व के नए दृष्टिकोण की जरूरत है। कैम्ब्रिज, अपनी सभी विषयों में मज़बूतियों और लोगों तथा संस्थानों को एक साथ लाने की अपनी क्षमता के साथ, इस नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए विशिष्ट रूप से सक्षम है।
"क्रिस के उदार सहयोग की बदौलत, रोकोस स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी जगह बनेगा, जहां - वर्तमान एवं भविष्य - के लीडर्स और सरकारों द्वारा, हमारे संस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ मिलकर तेजी से बदलती दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टियाँ और समाधान विकसित किए जाएंगे।"
हालिया वर्षों में दुनिया भर के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव देखा गया है, जिसके साथ अक्सर राजनीतिक विचारों में ध्रुवीकरण और अभिव्यक्ति की आजादी तथा मौजूदा संस्थागत संरचनाओं को लेकर वामपंथियों और दक्षिणपंथियों दोनों तरफ से चुनौतियां सामने आई हैं। इस दौरान, व्यवसाय चक्रों का सामान्य उतार-चढ़ाव अर्थव्यवस्था के भीतर हो रहे लंबे समय के संरचनात्मक बदलावों से प्रभावित हुआ है। ये संरचनात्मक बदलाव अल्पकालिक व्यवसाय एवं राजनीतिक चक्रों से परे होते हैं और अमूमन तकनीक या जनसांख्यिकी से प्रेरित गतिशीलता में बुनियादी बदलावों को दर्शाते हैं।
क्रिस रोकोस ने आगे कहा, "रोकोस स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना की ओर ले जाने वाली चर्चाएँ कुछ वर्ष पहले शुरू हुई थीं। यह स्पष्ट होता जा रहा था कि दुनिया नए और अलग तरीकों से बदल रही है और सरकार की प्रक्रियाओं को भी उसके अनुसार बदलने की जरूरत है। नई चुनौतियां और अवसर नए समाधानों की मांग करते हैं।"
"मेरे हिसाब से रोकोस स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बेहतर जगह नहीं हो सकती, क्योंकि यहां वैज्ञानिक नवाचार की लंबी परंपरा एवं सहयोगात्मक संस्कृति है। यह स्कूल को एक ऐसा अनोखा मंच प्रदान करेगा जहां साहसिक और असाधारण विचार विकसित हो सकेंगे, दुनिया भर के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों की प्रेरणा को आत्मसात किया जा सकेगा और आधुनिक सरकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया जा सकेगा।"
इस विश्वास पर आधारित कि बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए रचनात्मक सोच और शासन के नए रूपों की आवश्यकता होती है, इस स्कूल का मार्गदर्शक सिद्धांत 21वीं सदी की समस्याओं के लिए व्यावहारिक और दीर्घकालिक समाधान विकसित करना होगा, ताकि समाज की सेवा करते हुए मूलभूत मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बनाए रखा जा सके।
रोकोस स्कूल ऑफ गवर्नमेंट को यूनिवर्सिटी के कैम्ब्रिज वेस्ट इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट के केंद्र में एक नई समर्पित बिल्डिंग में स्थापित किया जाएगा। यह स्थान विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नीति के लिए यूरोप के प्रमुख रणनीतिक केंद्रों में से एक बन जाएगा, और वहाँ स्कूल की उपस्थिति प्रौद्योगिकी तथा विज्ञानों के साथ-साथ सामाजिक विज्ञानों और मानविकी के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देगी।
यह शरद ऋतु 2026 में अपना संचालन शुरू करेगा और इसमें पीएचडी तथा मास्टर्स के छात्रों का बढ़ता हुआ समूह होगा, जो स्कूल में अध्ययन करेंगे तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के साथ संयुक्त रूप से भी जुड़े होंगे।
इस शिक्षण एवं शोध को समर्थन देने के लिए रोकोस स्कूल ऑफ गवर्नमेंट स्थापित शैक्षणिक क्षेत्रों से एक फैकल्टी विकसित करेगा - जैसे कि राजनीतिक वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, इंजीनियर और सांख्यिकीविद्। इसके साथ-साथ यह सरकार और व्यवसाय, वित्त या सार्वजनिक सेवा के विशेषज्ञों की भी भर्ती करेगा।
यूके के चैरिटी कमीशन की मंजूरी के तहत एक ट्रस्ट बनाया जाएगा जो स्कूल के लिए उसके दान-दाताओं एवं यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए वित्तीय योगदानों की निगरानी करेगा। ट्रस्ट के कार्यों के प्रबंधन की जिम्मेदारी चार नियुक्त सदस्यों को दी जाएगी, जिनमें से दो की नियुक्ति कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा और दो की नियुक्ति स्कूल के फाउंडर क्रिस रोकोस द्वारा की जाएगी।
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर सर जॉन एस्टन FRS को प्रो-वाइस-चांसलर (रिसर्च) और प्रोफेसर कमाल मुनीर को प्रो-वाइस-चांसलर, यूनिवर्सिटी कम्युनिटी एंड एंगेजमेंट के रूप में नामित किया है।
क्रिस रोकोस की ओर से डॉ. क्रिस्टोस निफाडोपोलोस और डॉ. एलिज़ाबेथ केंडल को नामित किया गया है। डॉ. निफाडोपोलोस पूर्व अकादमिक हैं और फिलहाल एक वरिष्ठ वकील हैं। उन्होंने कैम्ब्रिज से पढ़ाई की है और उन्होंने ही इस घोषणा तक पहुंचने के लिए हुई विस्तृत वार्ताओं की निगरानी की है।
डॉ. केंडल वर्तमान में गिर्टन कॉलेज, कैम्ब्रिज की मिस्ट्रेस और प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने और क्रिस रोकोस ने पेम्ब्रोक कॉलेज, ऑक्सफोर्ड से अंडरग्रेजुएशन की पढ़ाई साथ की है और तभी से दोनों करीबी दोस्त हैं। उनके बीच हुई विस्तृत चर्चाओं से यह साझा समझ विकसित हुई कि भविष्य के लीडर्स को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना आवश्यक है। इसी से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हिस्से के रूप में एक नए और विशिष्ट स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना का विचार सामने आया।
* क्रिस रोकोस का दान कैम्ब्रिज इन अमेरिका (UK) लिमिटेड को दिया जाएगा, ताकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को सहयोग करने के उनके परोपकारी उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके।
संपर्क करना:
Cambridge University and Rokos School of Government:
Craig Brierley: +44 (0) 7879 116949, [email protected]
Chris Rokos:
Alan Kilkenny: + 44 (0) 7836 311639, +44 (0) 1264 781228, [email protected]
संपादकों के लिए ध्यान देने योग्य बातें
रोकोस स्कूल ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग:
रोकोस स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की बिल्डिंग को चुनिंदा प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट्स के बीच आयोजित एक प्रतियोगिता के बाद डिजाइन किया जाएगा। इसके लिए योजना की स्वीकृति और उसके बाद निर्माण में कुछ समय लगेगा। जब तक बिल्डिंग पूरी नहीं हो जाती, रोकोस स्कूल ऑफ गवर्नमेंट को कैम्ब्रिज में अस्थायी परिसर से संचालित किया जाएगा।
क्रिस रोकोस का जीवन परिचय:
क्रिस रोकोस (55) एक ब्रिटिश निवेशक, उद्यमी और परोपकारी हैं। वे ग्लोबल मल्टी-एसेट निवेश फंड रोकोस कैपिटल मैनेजमेंट के संस्थापक हैं और ब्रेवेन हॉवर्ड एसेट मैनेजमेंट के संस्थापक पार्टनर रहे हैं।
रोकोस को यूके के सरकारी (राज्य) प्राथमिक स्कूल ने एक ऐसे छात्र के रूप में पहचाना गया था जिसमें असाधारण शैक्षणिक क्षमता थी, विशेषकर गणित और विज्ञान में। उन्हें ईटन कॉलेज में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिली और इसके बाद उन्होंने पेम्ब्रोक कॉलेज, ऑक्सफोर्ड में गणित का अध्ययन किया। 1992 में उन्होंने प्रथम श्रेणी के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की।
यूनिवर्सिटी के बाद रोकोस ने सबसे पहले UBS में सेवाएं दीं और फिर गोल्डमैन सैक्स से जुड़े, जहां उन्होंने डेरिवेटिव स्ट्रक्चरिंग, फिर स्वैप मार्केट मेकिंग और अंततः प्रोपाइटरी ट्रेडिंग में काम किया। उन्हें एलन हॉवर्ड ने क्रेडिट सुइस में नियुक्त किया, लेकिन बाद में दोनों ने इस्तीफा दे दिया और मिलकर ब्रेवेन हॉवर्ड नाम की एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी की नींव रखी। यह जल्दी ही यूरोप के प्रमुख हेज फंड्स में शामिल हो गई और रोकोस दुनिया के सबसे प्रभावशाली सरकारी बॉन्ड कारोबारियों में से एक के रूप में व्यापक रूप से पहचाने जाने लगे।
रोकोस ने 2012 में ट्रेडिंग से संन्यास ले लिया, लेकिन 2015 में उन्होंने रोकोस कैपिटल मैनेजमेंट (RCM) की स्थापना करने के लिए वापसी की। आज रोकोस कैपिटल मैनेजमेंट 22 अरब डॉलर से अधिक की संपत्तियों का प्रबंधन करता है, इसके कार्यालय लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर और अबू धाबी में हैं।
क्रिस रोकोस यूके में रहते हैं और ब्रिटेन एवं वैश्विक स्तर पर कई परोपकारी पहलों के सक्रिय समर्थक हैं। छात्रवृत्ति के चलते जो शिक्षा वह हासिल करने में कामयाब रहे, उसके प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कई शैक्षणिक पहलों के माध्यम से आर्थिक सहयोग प्रदान करने का निर्णय लिया, खासकर उन पहलों को जो अवसरों में समानता पर जोर देती हैं। इनमें ईटन में न्यू फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम और पेम्ब्रोक कॉलेज ऑक्सफोर्ड से जुड़ीं शैक्षणिक पहल शामिल हैं।
रोकोस और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का रिश्ता कई तरह से जुड़ा हुआ है, वह लंबे समय से विभिन्न कार्यक्रमों में सहयोग देते आ रहे हैं। गिर्टन कॉलेज में रोकोस ने STEM विषयों में गिर्टन रोकोस इंटर्नशिप और गिर्टन रोकोस फेलोशिप, दोनों की स्थापना की है। 2026 में उन्होंने कॉलेज के महत्वाकांक्षी उद्देश्य के समर्थन में गिर्टन कॉलेज को अतिरिक्त 50 लाख पाउंड का अनुदान दिया।
कैम्ब्रिज के क्वीन्स कॉलेज में रोकोस, एलेक्ज़ेंडर क्रम्मेल PhD स्कॉलरशिप और रोकोस-मेनन सीनियर रिसर्च फेलोशिप का समर्थन करते हैं। वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर क्लाइमेट रिपेयर को भी सहयोग प्रदान करते हैं।
अपनी फर्म रोकोस कैपिटल मैनेजमेंट के माध्यम से वे शैक्षणिक उत्कृष्टता और समावेशन पर केंद्रित माध्यमिक शिक्षा की पहलों का समर्थन करते हैं: जैसे एमोस बर्सरी, लंदन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस टॉटनहैम, और किंग्स कॉलेज लंदन मैथ्स स्कूल।
रोकोस कई ऐसे संगठनों को भी सहयोग प्रदान करते हैं जो मूलभूत मानवाधिकारों और आवश्यक जरूरतों की गारंटी सुनिश्चित करने तथा शरणार्थियों की चुनौती से निपटने के लिए काम करते हैं, जिनमें एमनेस्टी इंटरनेशनल और UNHCR शामिल हैं।
रोकोस की नीति-निर्माण और शासन के विकास में गहरी दिलचस्पी है वे चैथम हाउस, रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट एंड पॉलिसी एक्सचेंज को आर्थिक सहयोग प्रदान करते हैं। वे ग्लोबल लीडरशिप फाउंडेशन का भी समर्थन करते हैं।
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