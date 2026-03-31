Un don record permet à l'université de Cambridge de créer la Rokos School of Government

Cette nouvelle école aura pour objectif de préparer les leaders de demain à relever les plus grands défis du monde

CAMBRIDGE, Angleterre, 31 mars 2026 /PRNewswire/ -- L'université de Cambridge a annoncé aujourd'hui son intention de créer la Rokos School of Government, financée par un don de 190 millions de livres sterling de l'investisseur Chris Rokos. Il s'agirait du don le plus important jamais fait à une université britannique à l'époque moderne.

La Rokos School of Government aura pour objectif de préparer les futurs dirigeants à faire face aux exigences toujours plus complexes en matière de politique nationale et internationale, dans un monde nouveau et complexe en perpétuelle mutation structurelle.

Monsieur Rokos a accepté d'apporter un soutien initial de 130 millions de livres sterling auxquels s'ajouteront jusqu'à 60 millions de livres sterling supplémentaires, l'université de Cambridge s'engageant à investir une somme équivalente à tout don supplémentaire. * L'université fournira également le terrain non aménagé du Cambridge West Innovation District sur lequel l'école sera construite.

L'accès direct à l'expertise renommée de l'université de Cambridge dans les domaines de la technologie et des sciences, ainsi que dans des disciplines plus généralement associées aux sciences sociales et humaines, sera essentiel au fonctionnement de l'école.

« J'ai eu la chance de bénéficier d'une formation qui a transformé ma vie, et je souhaite rendre à la Grande-Bretagne ce qu'elle m'a donné. J'espère qu'avec le temps, l'influence de la Rokos School of Government à travers le monde deviendra un élément important de ce rayonnement d'influence qui a toujours été un atout majeur pour le Royaume-Uni », a déclaré Chris Rokos.

La professeure Deborah Prentice, vice-chancelière de l'université de Cambridge, a déclaré : « Pour relever les défis considérables auxquels notre monde est confronté, il faut adopter des modes de pensée et des approches du leadership radicalement nouveaux. Avec son expertise dans toutes les disciplines et son pouvoir de rassemblement, l'université de Cambridge est particulièrement bien placée pour porter cette innovation.

Grâce au généreux soutien de Chris, la Rokos School of Government deviendra un lieu où les dirigeants et les gouvernements actuels et futurs, ainsi que les experts au sein de notre institution trouveront les idées et les solutions nécessaires pour relever les défis de notre monde en rapide évolution. »

Ces dernières années, le paysage politique mondial a connu des changements marqués, souvent accompagnés d'une polarisation des opinions politiques et de remises en cause, tant par la gauche que par la droite, de la liberté d'expression et des structures institutionnelles existantes. En parallèle, les fluctuations apparemment naturelles des cycles économiques ont été perturbées par des transformations structurelles à long terme de l'économie. Ces changements structurels transcendent les cycles économiques et politiques à court terme et reflètent souvent des changements fondamentaux induits par la technologie ou la démographie.

« Les discussions qui ont conduit à la création de la Rokos School of Government ont été entamées il y a quelques années. Il devenait évident que le monde était en train de changer de manière nouvelle et différente, et que les processus gouvernementaux devaient s'adapter en conséquence. De nouveaux défis et de nouvelles opportunités exigent de nouvelles réponses. » a ajouté Chris Rokos.

« Pour moi l'université de Cambridge, avec sa longue tradition d'innovation scientifique et sa culture synergique, est la mieux placée pour accueillir la Rokos School of Government. Elle offrira à l'école un forum unique pour une réflexion radicale et remarquable, capturant l'inspiration des esprits les plus brillants du monde entier et exploitant les nouvelles technologies afin de répondre aux besoins des gouvernements modernes. »

Partant de la conviction qu'un avenir meilleur passe par une pensée créative et de nouveaux modes de gouvernance, l'École se donne pour mission d'inventer des solutions concrètes et pérennes aux enjeux du XXIe siècle, au service de la collectivité et dans le respect absolu des droits et libertés fondamentaux.

La Rokos School of Government prendra ses quartiers dans un tout nouveau bâtiment situé au cœur du Cambridge West Innovation District, une zone du campus de l'université de Cambridge consacrée à l'innovation. Celle-ci deviendra un site stratégique pour la recherche scientifique, technologique et politique à l'échelle européenne, et la présence de Rokos School of Government y soulignera l'importance accordée à la relation entre la technologie et les sciences, d'une part, et les sciences sociales et humaines, d'autre part.

Elle commencera ses activités à la rentrée 2026 et accueillera un nombre croissant d'étudiants en doctorat et en master, tant au sein de l'école que dans le cadre de doubles diplômes avec d'autres départements de l'université.

Afin de fournir cet enseignement et cette recherche, la Rokos School of Government va développer un corps professoral issu de disciplines académiques établies, comme des politologues, des économistes, des historiens, des ingénieurs et des statisticiens, tout en recrutant des experts issus du gouvernement ou occupant des postes à haute responsabilité dans les domaines des affaires, de la finance ou de la fonction publique.

Sous réserve de l'approbation de la Charity Commission, l'organe britannique de régulation des associations à but non lucratif, un trust sera créé afin de superviser les engagements financiers pris envers la Rokos School of Government par ses donateurs et par l'université. Quatre personnes seront chargées de gérer les affaires du trust, dont deux seront nommées par l'université de Cambridge et deux par le fondateur de l'école, Chris Rokos.

L'université de Cambridge a nommé le professeur Sir John Aston FRS, vice-chancelier chargé de la recherche, et le professeur Kamal Munir, vice-chancelier chargé de la communauté universitaire et de l'engagement.

Chris Rokos a quant à lui nommé le docteur Christos Nifadopoulos et la docteure Elisabeth Kendall. Le docteur Nifadopoulos est un ancien universitaire aujourd'hui avocat, lui-même ancien étudiant de l'université de Cambridge et responsable des négociations détaillées qui ont abouti à cette annonce.

La docteure Kendall est aujourd'hui directrice et présidente du Girton College de l'université de Cambridge. Elle et Chris Rokos ont tous deux étudié au Pembroke College de l'université d'Oxford et sont depuis lors restés amis proches. Leurs longues conversations ont abouti à la conclusion qu'il était nécessaire de préparer les dirigeants de demain à relever de nouveaux défis, donnant naissance au concept d'une nouvelle école d'administration publique, sous l'égide de l'université de Cambridge.

* Les dons de Chris Rokos seront versés à Cambridge in America (UK) Ltd afin de soutenir son objectif caritatif de soutien financier à l'université de Cambridge.

Contact :

Cambridge University and Rokos School of Government:

Craig Brierley: +44 (0) 7879 116949, [email protected]

Chris Rokos:

Alan Kilkenny: + 44 (0) 7836 311639, +44 (0) 1264 781228, [email protected]

Notes aux rédacteurs

Projet de construction de la Rokos School of Government :

Le chantier de la Rokos School of Government sera attribué à l'issue d'un concours qui verra s'affronter une sélection d'éminents architectes. L'obtention du permis de construire et la construction proprement dite prendront un certain temps. Jusqu'à la livraison du chantier, la Rokos School of Government sera accueillie dans des locaux temporaires à Cambridge.

Biographie de Chris Rokos :

Chris Rokos (55 ans) est un investisseur, entrepreneur et philanthrope britannique. Il est le fondateur du fonds d'investissement mondial multi-actifs Rokos Capital Management et l'un des fondateurs associés du fonds d'investissement alternatif Brevan Howard Asset Management.

Formé à l'école primaire publique britannique, Rokos est qualifié d'élève au potentiel académique exceptionnel, en particulier en mathématiques et en sciences. Il obtient une bourse pour étudier au collège d'Eton, l'établissement d'enseignement secondaire privé le plus prestigieux du pays, puis étudie les mathématiques au Pembroke College d'Oxford, où il obtient son diplôme avec mention très bien en 1992.

Après l'université, Rokos rejoint d'abord UBS, puis Goldman Sachs, où il travaille dans la structuration de produits dérivés, puis dans le marché des swaps et enfin dans le trading pour compte propre. Il est embauché par Alan Howard pour rejoindre le Credit Suisse, avant que les deux hommes ne démissionnent pour fonder Brevan Howard, une société de gestion d'actifs. Celle-ci devient rapidement l'un des principaux fonds d'investissement alternatifs européens, et Rokos se fait connaître comme l'un des traders obligataires les plus influents au monde.

En 2012, Chris Rokos se retire du monde de la finance, mais il revient en 2015 pour fonder Rokos Capital Management (RCM). Rokos Capital Management gère aujourd'hui plus de 22 milliards de dollars d'actifs et possède des bureaux à Londres, New York, Singapour et Abu Dhabi.

Domicilié au Royaume-Uni, Chris Rokos est activement engagé dans des initiatives caritatives britanniques et internationales. Ayant lui-même largement bénéficié de l'enseignement auquel il a pu accéder grâce à l'obtention d'une bourse, il a décidé de soutenir financièrement diverses initiatives pédagogiques, en particulier celles qui favorisent l'égalité des chances. On peut notamment citer le programme de bourses New Foundation Scholarships au collège d'Eton et ainsi que des initiatives éducatives liées au Pembroke College de l'université d'Oxford.

Monsieur Rokos entretient également des relations nombreuses et variées avec l'université de Cambridge, qu'il soutient depuis longtemps à travers divers programmes. Au Girton College, Rokos a créé les Girton Rokos Internships, un programme de stages estivaux dans le domaine des STEM, ainsi que la bourse Girton Rokos Fellowship, également dans le domaine des STEM. En 2026, il a fait un don supplémentaire de 5 millions de livres sterling au Girton College afin de soutenir la vision ambitieuse de l'établissement.

Au Queens' College de Cambridge, Rokos est l'un des donateurs de l'Alexander Crummell PhD Scholarship, une bourse destinée aux doctorants, ainsi que du Rokos-Menon Senior Research Fellowship, une bourse destinée au financement de la recherche. Il participe également au financement du Centre for Climate Repair (Centre pour la réparation climatique) de l'université de Cambridge.

Par l'intermédiaire de sa société, Rokos Capital Management, il soutient des initiatives d'enseignement secondaire axées sur l'excellence académique et l'inclusion : la bourse Amos Bursary, ainsi que les lycées London Academy of Excellence Tottenham et King's College London Maths School.

Rokos soutient également de nombreuses organisations qui cherchent à garantir les droits et besoins humains fondamentaux, ainsi que celles qui s'attaquent au problème des réfugiés, notamment Amnesty International et le HCR.

Rokos s'intéresse de près à l'élaboration des politiques et à la gouvernance. Il apporte son soutien financier au Royal Institute of International Affairs (Institut royal des affaires internationales), au Royal United Services Institute (think tank spécialisé dans la défense et la sécurité) et au Policy Exchange (think tank lié au parti conservateur britannique). Il soutient également la Global Leadership Foundation (ONG composée d'anciens chefs d'État et de gouvernements).