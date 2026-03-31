Rekordspende ermöglicht der Universität Cambridge, die Rokos School of Government zu gründen

Neue School of Government soll zukünftige Führungskräfte auf die Herausforderungen von morgen vorbereiten

CAMBRIDGE, England, 31. März 2026 /PRNewswire/ -- Die University of Cambridge hat heute ihr Vorhaben verkündet, die Rokos School of Government zu gründen. Ermöglicht werden soll dies durch eine Spende in Höhe von 190 Millionen Pfund vom Investor Chris Rokos. Es handelt sich dabei vermutlich um die größte Einzelspende, die in jüngster Zeit an eine britische Universität getätigt wurde.

Die Rokos School of Government soll zukünftige Führungskräfte darauf vorbereiten, die immer anspruchsvolleren Anforderungen inländischer und internationaler politischer Herausforderungen in einer neuen und komplexen Welt großen strukturellen Wandels zu bewältigen.

Rokos hat zugestimmt, eine anfängliche Unterstützung von 130 Millionen Pfund zu leisten und weitere Geldmittel von bis zu 60 Millionen Pfund zur Verfügung zu stellen. Etwaige nachfolgend höhere Beträge sind von der Universität Cambridge aufzubringen. * Die Universität steuert auch das unbebaute Grundstück im Cambridge West Innovation District bei, auf dem die School of Government gebaut werden soll.

Von grundlegender Bedeutung für die Arbeit der Schule ist der direkte Zugang zu Cambridges renommiertem Fachwissen in den Bereichen Technologie und Naturwissenschaften sowie zu Fachgebieten, die normalerweise eher den Sozial- und Geisteswissenschaften zugeordnet werden.

Chris Rokos kommentierte: „Ich hatte das große Glück, eine gute Schulbildung zu erhalten, die meinen weiteren Lebensweg maßgeblich geprägt hat. Ich möchte dem Land gerne etwas zurückgeben. Ich hoffe, dass sich der Einfluss der Rokos School of Government in der ganzen Welt mit der Zeit zu einem wichtigen Bestandteil der weichen Macht entwickelt, die dem Vereinigten Königreich sehr zugutegekommen ist."

Professor Deborah Prentice, Vice-Chancellor der Universität Cambridge, erklärte: „Die enormen Herausforderungen, vor denen unsere Welt steht, erfordern grundlegend neue Denkweisen und Führungskonzepte. Die Universität Cambridge ist mit ihren fachübergreifenden Kompetenzen und ihrer Innovationskraft in einer einzigartigen Position, um diese Entwicklung voranzutreiben.

Dank Chris' großzügiger Unterstützung wird die Rokos School of Government ein Ort werden, an dem Führungskräfte und Regierungen – sowohl die aktuellen als auch die zukünftigen – zusammen mit Expertinnen und Experten aus unseren Institutionen die Einblicke und Lösungen entwickeln, die gebraucht werden, um auf unsere sich schnell verändernde Welt zu reagieren."

In den letzten Jahren hat sich die politische Landschaft in der ganzen Welt spürbar verändert, oft begleitet von einer Polarisierung der politischen Meinung und einer Infragestellung der Meinungsfreiheit und der bestehenden institutionellen Strukturen von links als auch von rechts. Gleichzeitig wurde das scheinbar natürliche Auf und Ab der Konjunkturzyklen durch langfristige strukturelle Veränderungen in der Wirtschaft gestört. Diese strukturellen Veränderungen gehen über kurzfristige wirtschaftliche und politische Zyklen hinaus und spiegeln häufig grundlegende Verschiebungen in der Dynamik wider, die durch Technologie oder Demografie ausgelöst werden.

Chris Rokos ergänzte: „Bereits vor einigen Jahren begannen die Gespräche, die schließlich zur Entstehung der Rokos School of Government führten. Es zeigte sich, dass sich die Welt auf neue und andere Art und Weise veränderte und dass die Regierungsprozesse entsprechend angepasst werden mussten. Neue Herausforderungen und Chancen erfordern neue Lösungen."

„Die Rokos School of Government hat mit der Universität Cambridge und ihrer langen Tradition der akademischen Innovation und synergetischen Kultur einen idealen Standort gefunden. Die Universität wird damit ein einzigartiges Forum für innovative und bemerkenswerte Denkansätze bieten. Die klügsten Köpfe aus der ganzen Welt werden hier ihre Ideen einbringen können. Zudem können künftig neue Technologien genutzt werden, um den Anforderungen einer modernen Regierung gerecht zu werden."

Die School gründet auf der Überzeugung, dass die Gestaltung einer besseren Zukunft kreatives Denken und neue Formen des verantwortungsvollen Regierens erfordert. Das Leitprinzip der School ist die Entwicklung praktischer, dauerhafter Lösungen für die Probleme des 21. Jahrhundert, die der Gesellschaft unter Wahrung der grundlegenden Menschenrechte und Freiheiten zugutekommen.

Die Rokos School of Government wird in einem eigens dafür errichteten neuen Gebäude im Herzen des Cambridge West Innovation District der Universität untergebracht. Die School soll zu einem strategischen Standort für Wissenschaft, Technologie und Politik in Europa werden. Die dortigen Forschungsarbeiten werden einen Schwerpunkt auf die Beziehungen zwischen Technologie und Naturwissenschaften sowie Sozial- und Geisteswissenschaften setzen.

Die School soll im Herbst 2026 eröffnen. An der Fakultät wird eine wachsende Zahl von Doktoranden und Masterstudenten studieren, sowohl innerhalb der School als auch in Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen der Universität.

Zur Unterstützung dieser Lehr- und Forschungsarbeit wird die Rokos School of Government einen Lehrkörper aus etablierten akademischen Fachrichtungen – Politikwissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler, Historiker, Ingenieure und Statistiker – bilden. Parallel dazu sollen Expertinnen und Experten aus der Verwaltung und aus leitenden Positionen in der Wirtschaft, im Finanzwesen oder im öffentlichen Dienst gewonnen werden.

Vorbehaltlich der Genehmigung durch die britische Wohltätigkeitskommission wird ein Treuhandfonds eingerichtet, der die finanziellen Zuwendungen der Stifterinnen und Stifter und der Universität an die School überwacht. Vier Personen werden mit der Verwaltung der Angelegenheiten des Treuhandfonds betraut, zwei davon werden von der Universität Cambridge und zwei vom Gründer der Schule, Chris Rokos, ernannt.

Die Universität Cambridge hat Professor Sir John Aston FRS, Pro-Vizekanzler für Forschung, und Professor Kamal Munir, Pro-Vizekanzler für Universitätsgemeinschaft und Engagement, ernannt.

Chris Rokos' Nominierungen sind Dr. Christos Nifadopoulos und Dr. Elisabeth Kendall. Dr. Nifadopoulos ist ein ehemaliger Akademiker und inzwischen ein erfahrener Jurist, der selbst in Cambridge studiert hat und der die umfassenden Verhandlungen beaufsichtigt hat, die zu dieser Ankündigung geführt haben.

Dr. Kendall ist heute Leiterin und Präsidentin des Girton College in Cambridge. Sie und Chris Rokos haben als Undergraduates zusammen am Pembroke College in Oxford studiert und sind seitdem eng befreundet. Nach ausführlichen Gesprächen kamen sie zu der gemeinsamen Erkenntnis, dass die Führungskräfte der Zukunft auf die neuen Herausforderungen vorbereitet werden müssen. Daraus entstand das Konzept einer neuen und separaten School of Government, die als Teil der Universität Cambridge gegründet werden sollte.

* Die Spenden von Chris Rokos werden zur Förderung von dessen gemeinnützigem Zweck, die Universität Cambridge zu unterstützen, an Cambridge in America (UK) Ltd geleistet.

Kontakt:

Cambridge University and Rokos School of Government:

Craig Brierley: +44 (0) 7879 116949, [email protected]

Chris Rokos:

Alan Kilkenny: + 44 (0) 7836 311639, +44 (0) 1264 781228, [email protected]

Hinweise für Redakteure

Das Rokos School of Government Building:

Das Rokos School of Government Building wird im Anschluss an einen Wettbewerb zwischen einer Auswahl angesehener Architekten entworfen. Die Planungsgenehmigung und der nachfolgende Bau werden einige Zeit in Anspruch nehmen. Bis zur Fertigstellung des Gebäudes wird die Rokos School of Government in vorübergehenden Räumlichkeiten in Cambridge untergebracht.

Biografie Chris Rokos:

Chris Rokos (55) ist ein britischer Investor, Unternehmer und Philanthrop. Er ist der Gründer des globalen Multi-Asset-Investmentfonds Rokos Capital Management und war Gründungspartner von Brevan Howard Asset Management.

Chris Rokos galt bereits in seiner (staatlichen) Grundschule in Großbritannien als Schüler mit herausragendem akademischem Potenzial, insbesondere in Mathematik und den Naturwissenschaften. Er erhielt ein Stipendium für das Eton College und studierte dann Mathematik am Pembroke College, Oxford. 1992 machte er seinen Abschluss mit First-Class Honours.

Nach der Universität arbeitete Chris Rokos zunächst für die UBS und anschließend für Goldman Sachs in den Bereichen Derivatstrukturierung, Swap-Markt und schließlich Eigenhandel. Er wurde von Alan Howard bei der Credit Suisse angestellt. Nach einiger Zeit kündigten die beiden jedoch und gründeten eine Vermögensverwaltungsgesellschaft namens Brevan Howard. Diese wurde schnell zu einem der führenden Hedgefonds in Europa. Chris Rokos wurde weithin bekannt als einer der einflussreichsten Staatsanleihenhändler.

2012 hörte Chris Rokos mit Trading auf, kehrte aber 2015 zurück, um Rokos Capital Management (RCM) zu gründen. Rokos Capital Management verwaltet heute mehr als 22 Milliarden US-Dollar und unterhält Standorte in London, New York, Singapur und Abu Dhabi.

Chris Rokos lebt im Vereinigten Königreich und unterstützt aktiv britische und weltweite Wohltätigkeitsinitiativen. Da er selbst stark von der Bildung profitiert hat, die ihm dank seines Stipendiums zugänglich war, hat er sich entschieden, finanzielle Unterstützung über verschiedene Bildungsinitiativen bereitzustellen, insbesondere solche, die sich für Chancengleichheit einsetzen. Dazu zählen das Stipendiumsprogramm „New Foundation Scholarships" am Eton College und Bildungsinitiativen mit Verbindungen zum Pembroke College Oxford.

Chris Rokos hat auch vielfältige Verbindungen zur Universität Cambridge, die er schon lange durch verschiedene Programme unterstützt. Am Girton College hat Chris Rokos sowohl die Girton Rokos Internships in MINT-Fächern als auch das Girton Rokos Fellowship im MINT-Bereich eingeführt. 2026 spendete er weitere 5 Millionen Pfund an Girton, um die ehrgeizige Vision des Colleges zu unterstützen.

Am Queens' College Cambridge unterstützt Chris Rokos das Alexander Crummell PhD Scholarship und das Rokos-Menon Senior Research Fellowship. Außerdem unterstützt er das Centre for Climate Repair der Universität Cambridge.

Mit seiner Firma Rokos Capital Management unterstützt er Bildungsinitiativen an weiterführenden Schulen, die sich auf akademische Exzellenz und Inklusion konzentrieren: The Amos Bursary, The London Academy of Excellence Tottenham und die King's College London Maths School.

Chris Rokos unterstützt auch verschiedene Organisationen, die sich für die Einhaltung der Grundrechte und -bedürfnisse der Menschen einsetzen, sowie Organisationen, die sich der Problematik der Flüchtenden annehmen, darunter Amnesty International und UNHCR.

Chris Rokos ist stark an der Entwicklung der Politik und an der Regierungsführung interessiert. Darüber hinaus leistet er finanzielle Unterstützung für Chatham House, das Royal United Services Institute und Policy Exchange. Zudem unterstützt er die Global Leadership Foundation.