ओरल केयर बाजार में अपनी उपस्थिति में विस्तार करते हुए Osstem Implant ने अपनी 20वीं वर्षगांठ पर भारतीय उपभोक्ताओं के साथ संबंध मजबूत किए

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OSSTEM IMPLANT Co., Ltd.

30 Apr, 2026, 09:00 IST

  • प्रीमियम ओरल केयर उत्पादों की श्रृंखला लॉन्च करने और डिजिटल सहभागिता बढ़ाने के लिए 30 वर्षों की विशेषज्ञता का उपयोग करना
  • कोरिया के सबसे अधिक बिकने वाले फंक्शनल टूथपेस्टों (25 मिलियन से अधिक इकाइयों की बिक्री) के साथ B2C विस्तार को गति प्रदान करना

मुंबई और नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2026 /PRNewswire/ -- दंत प्रत्यारोपण में वैश्विक अग्रणी Osstem Implant, भारत में अपनी 20वीं वर्षगांठ का समारोह मनाने के साथ-साथ अपने उपभोक्ता संपर्क बिंदुओं में विस्तार कर रहा है। अपने प्रमुख B2B दंत उपकरण व्यवसाय से आगे बढ़ते व ब्रांड को भारतीय घरों के दैनिक जीवन के निकट लाते हुए कंपनी अपने प्रीमियम ओरल केयर उत्पादों को लॉन्च एवं उन्नत डिजिटल संचार का उपयोग करते हुए रणनीतिक रूप से अपनी ब्रांड उपस्थिति को मजबूत कर रही है।

  • प्रीमियम ओरल केयर समाधानों के साथ दैनिक स्वास्थ्य को लक्षित करना 
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[Photo 1] Oral Care Exhibition Booth at '2025 Osstem Meeting Mumbai' [Photo 2] Attendees at the Osstem Meeting Mumbai posing at a photo zone with Osstem mascots dressed in traditional Indian attire
[Photo 1] Oral Care Exhibition Booth at '2025 Osstem Meeting Mumbai' [Photo 2] Attendees at the Osstem Meeting Mumbai posing at a photo zone with Osstem mascots dressed in traditional Indian attire

Osstem Implant India ने 'Double Wide' टूथब्रश श्रृंखला के साथ-साथ दांतों को सफेद करने और दांतों की संवेदनशीलता में राहत दिलाने में विशेषज्ञता रखने वाले अपने कार्यात्मक टूथपेस्ट की श्रृंखला को नवंबर 2025 में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया था। कोरिया के प्रमुख दंत चिकित्सा विश्वविद्यालयों के नैदानिक परिणामों के आधार पर विकसित, Osstem के कार्यात्मक टूथपेस्ट कोरिया में अकेले 25 मिलियन से अधिक इकाइयों की बिक्री के साथ सर्वश्रेष्ठ-विक्रेता प्रमाणित हुए हैं।

भारत में लॉन्च होने के बाद से इन उत्पादों को उत्साही प्रतिक्रिया मिलने से बिक्री चैनलों का तेजी से विस्तार हुआ है। इस बदलाव से आम उपभोक्ताओं को अपने दैनिक जीवन में Osstem की पेशेवर दंत चिकित्सा विशेषज्ञता का अनुभव करने का अवसर मिल रहा है।

  • डिजिटल सामग्री के माध्यम से ओरल हेल्थ जागरूकता बढ़ाना 

उत्पाद बिक्री के अलावा, भारतीय जनता के लिए Osstem स्वयं को एक 'Digital Dental Guide' के रूप में स्थापित कर रहा है। कंपनी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों (Instagram और Facebook) के माध्यम से महीने में दुगने से अधिक पेशेवर शैक्षिक सामग्री साझा करती है।

इन अपडेट्स में पोस्ट-इंप्लांट केयर, ऑर्थोडॉन्टिक मेंटेनेंस और दांतों को सफेद करने के टिप्स जैसे आवश्यक विषयों को शामिल किया गया है। विशेषज्ञों द्वारा समर्थित और आसानी से उपलब्ध यह सामग्री पूरे देश में उच्च स्तरीय सहभागिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ ओरल हेल्थ जागरूकता में सुधार कर रही है - जिससे Osstem को रोजमर्रा के भारतीय घरों से अधिक निकटता से जुड़ने में सहायता मिल रही है।

  • साझेदारी के 20 वर्ष: स्थानीयकृत 'संवेदना मैनेजमेंट' 

भारत में दो दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में, Osstem ने पिछले महीने अपने साझेदारों और ग्राहकों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एक विशेष वर्षगांठ वीडियो जारी किया था। भारत में अपनी साझा विकास यात्रा को दर्शाने वाले विभिन्न सहभागी कार्यक्रमों और प्रचारों के माध्यम से कंपनी इस गति को बनाए रखने की योजना बना रही है।

विशेष रूप से, प्रमुख भारतीय त्योहारों - उदाहरणार्थ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, गुड़ी पड़वा, और राम नवमी - के लिए Osstem के समारोह अभियान इसकी 'Hyper-Local Management' सिद्धांत को उजागर करते हैं। स्थानीय संस्कृति और महत्वों का सम्मान करते हुए, Osstem भारतीय उपभोक्ताओं के साथ एक गहरा भावनात्मक बंधन बना रहा है जो पारंपरिक ब्रांड मार्केटिंग से कहीं आगे जाता है।

"पिछले 20 वर्षों से, Osstem भारत के दंत चिकित्सा उद्योग के आधुनिकीकरण में एक गौरवान्वित भागीदार रहा है। हम अब एक ऐसे जीवनशैली ब्रांड के रूप में विकसित हो रहे हैं जो भारतीय लोगों के दैनिक ओरल हेल्थ की जिम्मेदारी लेता है," Osstem Implant India के एक प्रतिनिधि ने कहा। "हम प्रत्येक भारतीय घर में एक सच्चा मित्रवत और भरोसेमंद ब्रांड बनने के लिए नवप्रवर्तनशील उत्पाद प्रदान करने और विविध डिजिटल चैनलों के माध्यम से संवाद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2967254/image1.jpg

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