Osstem Implant द्वारा 2026 में अपनी "Growing Together with Customers" की रणनीति को मजबूत किया जाएगा

- उद्योग-प्रथम: भारत के 9 प्रमुख डेंटल कॉलेजों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम का संस्थागतकरण

- स्थानीय उत्कृष्टता: पूरे उपमहाद्वीप के टियर 2 और टियर 3 शहरों में नैदानिक शिक्षा का विस्तार

- अकादमिक नेतृत्व: 'Osstem Meeting India' का पैमाना बढ़ाना और उन्नत सर्जिकल पाठ्यक्रम शुरू करना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2026 /PRNewswire/ -- वैश्विक डेंटल इम्प्लांट कंपनी Osstem Implant की प्रमुख सहायक कंपनी Osstem India ने एक नए नारे "Trusted by Dentists, Preferred by Patients" के तहत अपने 2026 के रणनीतिक रोडमैप की आधिकारिक तौर पर घोषणा की है। कंपनी का लक्ष्य Corporate Social Responsibility (CSR) पहलों और नैदानिक शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते हुए भारतीय बाजार में अपनी अग्रणी स्थिति को और अधिक मजबूत करना है।

विश्वास की एक विरासत: उद्योग-जगत में अग्रणी जनसेवा

Photo 1) Dental professionals participate in a hands-on clinical training session at an Osstem Implant Training Center (OIC) in India. Photo 2) A dental expert delivers a keynote lecture at the ‘Osstem Meeting India,’ the country's premier academic symposium for dentistry.

भारत में दंतचिकित्सा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए, Osstem India स्थानीय इंप्लांट उद्योग में समर्पित छात्रवृत्ति कार्यक्रम को संस्थागत रूप देने वाली पहली कंपनी बन गई है। 2024 में छह दंतचिकित्सा कॉलेजों में स्नातकोत्तर छात्रों को सपोर्ट करने की सफलता के आधार पर आगे बढ़ते हुए, 2026 की पहली छमाही में कंपनी इस पहल का पूरे भारत के नौ दंतचिकित्सा कॉलेजों तक विस्तार करेगी। दंतचिकित्सा शिक्षा के लिए वित्तपोषण में अग्रणी होने के नाते, Osstem दंत विशेषज्ञों की अगली पीढ़ी को पोषित करने और भारतीय दंत समुदाय के लिए सबसे विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

दो दशकों की भागीदारी: विश्व-स्तरीय नैदानिक शिक्षा

पिछले 20 वर्षों से, Osstem ने अपनी विश्व-स्तरीय नैदानिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भारतीय दंतचिकित्सा पेशेवरों के साथ गहरे संबंध और निर्बाध संचार को बढ़ावा दिया है। 2025 के अंत तक, Osstem India ने संचयी रूप से 834 पाठ्यक्रमों के माध्यम से 10,950 स्नातक तैयार किए हैं। 2026 में, कंपनी की 110 नए निर्धारित पाठ्यक्रमों के माध्यम से 1,500 से अधिक अतिरिक्त कुशल दंत-चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने की योजना है। इस विशाल पैमाने को सपोर्ट करने के लिए, Osstem प्रमुख महानगरीय केंद्रों में 10 OIC (Osstem Implant Training Centers) का एक नेटवर्क स्थापित कर रहा है ताकि नैदानिक उन्नति के लिए एक विशिष्ट, पेशेवर वातावरण प्रदान किया जा सके।

शैक्षिक अंतर को दूर करना: क्षेत्रीय सूक्ष्म-प्रशिक्षण पहल

सर्जिकल सटीकता में सुधार और जोखिमों को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए 'Basic Digital Course' और 'Master Surgery Course' सहित विशेष पाठ्यक्रम शुरू करके Osstem अपने पाठ्यक्रम की गुणवत्ता को भी बढ़ा रहा है। कोई भी चिकित्सक पीछे न छूट जाए को सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी छोटे शहरों में क्षेत्रीय विशेषज्ञों के नेतृत्व में सक्रिय रूप से 'Micro-Clinical Training' सत्र आयोजित कर रही है। 5-10 दंत-चिकित्सकों के छोटे समूहों के लिए तैयार किए गए ये निःशुल्क सत्र, दूरस्थ क्षेत्रों में शैक्षिक असमानता को प्रभावी ढंग से दूर कर रहे हैं और स्थानीय चिकित्सकों से अत्याधिक प्रशंसा प्राप्त कर रहे हैं।

शैक्षणिक प्रतिष्ठा को बढ़ाना: Osstem Meeting India 2026

पिछले वर्ष बेंगलुरु और मुंबई में 1,820 पेशेवरों की रिकॉर्ड तोड़ उपस्थिति के बाद, 'Osstem Meeting India 2026' का तीन क्षेत्रीय केंद्रों तक विस्तार किया जाएगा: चंडीगढ़ (मई), कोलकाता (जुलाई), और अहमदाबाद (सितंबर)। इन संगोष्ठियों में Dr. David Chong, Dr. Ieva Gendviliene, और Dr. Ahmad Al-Hassiny सहित विश्व-प्रसिद्ध वक्ता अत्याधुनिक नैदानिक जानकारियाँ साझा करेंगे, जिससे दंतचिकित्सा के लिए भारत के प्रमुख शैक्षणिक सम्मेलन के रूप में इस आयोजन की प्रतिष्ठा को और मजबूती मिलेगी।

डिजिटल दंतचिकित्सा क्रांति को आगे बढ़ाना

साथ ही, Osstem अपने 'Digital Dentistry Solution' के वितरण को गति दे रहा है। MEDIT इंट्राओरल स्कैनर्स और T2 Plus CBCT जैसे उच्च-स्तरीय हार्डवेयर को OneGuide और OneCAS KITs जैसे विशेष उपकरणों के साथ एकीकृत करके, Osstem सफलता दर को अधिकतम करते हुए इम्प्लांट सर्जरी में आने वाली बाधाओं को कम कर रहा है। यह एकीकृत दृष्टिकोण साधारण मैन्यूफ़ैक्चरिंग के साथ-साथ बाजार में अपना दबदबा बनाए रखते हुए Osstem के 'Global Dental Total Solution Provider' के रूप में विकास को दर्शाता है।

Osstem India के एक अधिकारी ने कहा, "भारतीय दंतचिकित्सा समुदाय के साथ पारस्परिक विकास के उद्देश्य से शुरू की गई हमारी Corporate Social Responsibility (CSR) पहल और विशिष्ट नैदानिक शिक्षा, Osstem के ग्राहक-केंद्रित मैनेजमेंट का मूल आधार हैं।" अधिकारी ने आगे कहा, "स्थानीय चिकित्सकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अनवरत अनुकूलित समाधान प्रदान करके, हम भारत की नंबर 1 इम्प्लांट कंपनी होने से आगे बढ़कर भारतीय लोगों के बीच सबसे पसंदीदा दंतचिकित्सा ब्रांड बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2951783/image1.jpg