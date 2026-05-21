तत्काल शल्य-चिकित्सा क्षमता का निर्माण करने के लिए HelpMeSee ने नए Guwahati Cataract Learning Center के साथ भारत में MSICS प्रशिक्षण को गति प्रदान की

गुवाहाटी, भारत, 21 मई, 2026 /PRNewswire/ -- HelpMeSee और HMS Vision Private Limited ने Sri Sankaradeva Nethralaya (SSDN) के साथ साझेदारी में गुवाहाटी, भारत में मोतियाबिंद सर्जरी सिमुलेशन-आधारित प्रशिक्षण पहल शुरु करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में तत्काल शल्य-चिकित्सा क्षमता का निर्माण करना है। SSDN के परिसर में अप्रैल में प्रशिक्षण शुरु हुआ था।

Cataract surgery trainees practice Manual Small Incision Cataract Surgery (MSICS) on the HelpMeSee Eye Surgery Simulators that were recently delivered to the Sri Sankaradeva Nethralaya (SSDN) campus in Guwahati, India.

इस पहल का नेतृत्व और प्रबंधन HMS Vision Private Limited द्वारा किया जा रहा है, जो HelpMeSee Simulation-based Training Program प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित प्रशिक्षकों को नियुक्त कर रही है। लगभग तीन से चार महीनों में, इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्षेत्र में शल्य-चिकित्सा क्षमता और गुणवत्ता का विस्तार करते हुए Manual Small Incision Cataract Surgery (MSICS) में 30 मोतियाबिंद शल्य-चिकित्सकों को प्रशिक्षित करना है।

इस पहल से पूर्वोत्तर भारत, जहां भौगोलिक दूरी और प्रमुख प्रशिक्षण केंद्रों तक सीमित पहुंच ने शल्य-चिकित्सा विशेषज्ञता विकसित करने के इच्छुक नेत्र-रोग विशेषज्ञों के लिए बाधाएं पैदा की हैं, में उन्नत मोतियाबिंद सर्जरी प्रशिक्षण की उपलब्धता में विस्तार हो रहा है। गुवाहाटी में सिमुलेशन-आधारित प्रशिक्षण प्रदान करके, यह साझेदारी उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा को उन समुदायों और जरूरतमंद लोगों के करीब लाती है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

"इस पहल को विशेष रुप से सार्थक बनाने वाली बात यह है कि यह साझेदारी स्थानीय मोतियाबिंद सर्जरी क्षमता को मजबूत करने में सहायता कर रही है, जहां इसका सबसे अधिक प्रभाव हो सकता है।" HMS Vision Private Limited के भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बिजनेस डेवलपमेंट निदेशक, Dr. Akshay Nair, ने कहा, "जैसे-जैसे अधिक शल्य-चिकित्सक इन कौशलों को प्राप्त करेंगे, अधिक से अधिक रोगी अपनी दृष्टि वापस पा सकेंगे और समुदायों को लाभ होगा।"

गुवाहाटी की यह पहल अपने केंद्रित और उच्च प्रभाव वाले मॉडल के लिए जानी जाती है। एक स्थायी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के बजाय, इसे एक समयबद्ध प्रयास के रुप में तैयार किया गया है ताकि SSDN का लाभ उठाते हुए तत्काल शल्य-चिकित्सा क्षमता का निर्माण करते हुए प्रशिक्षण को एक सम्मानित नैदानिक और शैक्षिक वातावरण में प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

"पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा नेत्र विज्ञान प्रशिक्षण संस्थान, SSDN, इस क्षेत्र में सिमुलेशन-आधारित प्रशिक्षण लाने के लिए HMS Vision Private Limited के साथ साझेदारी करने पर गर्व महसूस करता है। SSDN के लिए प्रशिक्षण सदैव ही एक प्राथमिकता रही है, और यह परियोजना हमारे अभियान को गति प्रदान करेगी, विशेषत: असम और पूर्वोत्तर के नेत्र विज्ञान प्रशिक्षुओं के लिए," SSDN की नैदानिक और शैक्षणिक निदेशक, Dr. Kasturi Bhattacharjee ने कहा।

इसकी एक और प्रमुख विशेषता इसका स्थानीयकृत दृष्टिकोण है। पूर्वोत्तर के नेत्र-रोग विशेषज्ञों को दूरस्थ महानगरीय केंद्रों की यात्रा करने के लिए मजबूर करने के बजाय, यह प्रोग्राम शल्य-चिकित्सा शिक्षा में असमानताओं को कम करने में सहायता करने के लिए क्षेत्र में उन्नत प्रशिक्षण की उपलब्धता को सक्षम बनाता है।

सिमुलेशन-आधारित प्रशिक्षण शल्य-चिकित्सकों को रोगियों पर क्रियाएं करने से पहले एक संरचित, जोखिम-मुक्त वातावरण में अभ्यास करने की सुविधा प्रदान करता है। प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि के साथ, व्यापक लक्ष्य विश्व स्तर पर 100 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करने वाले मोतियाबिंद के उपचार के लंबित मामलों को दूर करने में सहायता करने के साथ-साथ कम सुविधा वाले क्षेत्रों में शल्य-चिकित्सा कार्यबल को मजबूत करना है।

गुवाहाटी की यह पहल पूरे भारत और विश्व स्तर पर सिमुलेशन-आधारित प्रशिक्षण तक पहुंच का विस्तार करने के लिए HelpMeSee की व्यापक प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसका लक्ष्य मोतियाबिंद के कारण होने वाले रोके जा सकने वाले अंधेपन को समाप्त करना है।

संपर्क:

Amanda Kronberg

HelpMeSee, मार्केटिंग निदेशक

[email protected]

HelpMeSee का परिचय

ऐसी दुनिया में जहां 100 मिलियन लोग मोतियाबिंद के कारण अंधे या दृष्टिबाधित हैं, IRS 501(c)(3) के तहत HelpMeSee, एक गैर-लाभकारी संस्था, Manual Small Incision Cataract Surgery (MSICS) के प्रशिक्षण को बढ़ाकर मोतियाबिंद के कारण होने वाले अंधेपन को खत्म करने के लिए एक वैश्विक अभियान चलाती है। यह सुरक्षित और अपेक्षाकृत त्वरित प्रक्रिया कम लागत पर सफल परिणाम प्रदान करती है। HelpMeSee MSICS प्रशिक्षण प्रणाली में उच्च-गुणवत्ता वाली, गुणवत्ता वाली, स्पर्शनीय प्रक्रिया के साथ वर्चुअल वास्तविकता सिमुलेशन, व्यवहार-कुशल पाठ्यक्रम, शिक्षण प्रबंधन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण सहायक सामग्रियाँ शामिल हैं।

HelpMeSee की संस्थापना Al और Jim Ueltschi ने की थी, जिन्होंने कमर्शियल पायलट प्रशिक्षण में सफलतापूर्वक उपयोग की जाने वाली कई विधियों और तकनीकों को शामिल करके MSICS प्रशिक्षण प्रणाली बनाने की कल्पना की थी। Orbis International के सह-संस्थापक और FlightSafety International के संस्थापक के रुप में, Al Ueltschi विमानन उद्योग में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और विकासशील देशों में रोके जा सकने वाले अंधेपन को समाप्त करने के लिए समर्पित थे। सभी समुदायों को दृष्टि बहाल करने वाले किफायती उपचार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए HelpMeSee अत्यंत कम लागत पर उच्च-गुणवत्ता वाले MSICS को प्रशिक्षित करता है। पूरे विश्व में 40 से अधिक सिमुलेटर और 15 प्रशिक्षण केंद्रों के साथ, HelpMeSee सरकारों, विश्वविद्यालयों और इन्नोवेटरों के साथ साझेदारी करके वैश्विक मोतियाबिंद अंधेपन के संकट से लड़ता है। अधिक जानकारी के लिए, http://www.helpmesee.org पर जाएं।

HMS Vision Private Limited का परिचय

HelpMeSee की भारतीय सहायक कंपनी HMS Vision Private Limited, पूरे भारत में सिमुलेशन-आधारित मोतियाबिंद सर्जरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के वितरण में सहायता करती है। यह संगठन मुंबई में एक प्रशिक्षण उत्कृष्टता केंद्र का संचालन और L सहित अग्रणी संस्थानों के साथ सहयोग करता है। उच्च-गुणवत्ता वाली शल्य-चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और नेत्र विज्ञान कार्यबल को मजबूत करने के लिए V. Prasad Eye Institute, Aravind Eye Hospital, Sankara Eye Hospital, और Medical Research Foundation।

Sri Sankaradeva Nethralaya का परिचय

Sri Sankaradeva Nethralaya (SSDN) गुवाहाटी, असम में स्थित एक प्रमुख गैर-लाभकारी तृतीयक नेत्र देखभाल संस्थान और पूर्वोत्तर भारत में उत्कृष्टता का एक अग्रणी केंद्र है। Sri Kanchi Sankara Health and Educational Foundation के अंतर्गत 1994 में स्थापित इस संस्थान को पूर्व Prime Minister Late P. V. Narasimha Rao द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था और बाद में 2004 में पूर्व Prime Minister Dr. Manmohan Singh द्वारा इसे एक "Centre of Excellence" के रुप में मान्यता दी गई थी। अपनी स्थापना के बाद से, SSDN एक मामूली शुरुआत से बढ़कर एक व्यापक, बहु-विशेषज्ञता वाली नेत्र देखभाल संस्था बन गई है, जो क्षेत्र की सुलभ नेत्र संबंधी सेवाओं की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करती है।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2984959/HelpMeSee_Cataract_surgery_trainees_practice_MSICS.jpg

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/133204/5981777/helpmesee_logo.jpg







