ATA, Tedarik Zinciri Koordinasyonunda Devrim Yaratan Omni Connect'in Lansmanı ile 30 Yıllık Başarılarını Kutluyor

GARDEN CITY, NY, 7 Mayıs 2026 /PRNewswire/ -- ATA , küresel tedarik zincirleri genelinde otuz yıllık ortaklık ve başarılarını yansıtan, üreticileri, tedarikçileri ve lojistik ortaklarını destekleyen 30. yılını kutluyor.

Tedarik zincirleri giderek daha parçalı ve birbirine bağımlı hale geldikçe, ATA çok katmanlı tedarik zinciri ekosistemlerini birleştirip optimize etmek üzere tasarlanmış bir tedarikçi ağı koordinasyon platformu olan Omni Connect'i piyasaya sürüyor.

Omni Connect by ATA: Digital Supply Chain Platform Overview for Supplier Network Orchestration and End-to-End Execution Speed Speed

Liderlik Perspektifi: Modern Tedarik Zincirleri için Bir Vizyon

"ATA, 30 yıldır işini basit bir fikir üzerine inşa etmiştir: tedarik zincirleri yalnızca hareketlilikle değil, kontrol, koordinasyon ve güvenle başarıya ulaşır. Günümüzde şirketler, genellikle tam olarak göremedikleri katmanlar arasında daha parçalı ağları ve daha büyük riskleri yönetmektedir ve işte bu noktada kesintiler maliyetli hale gelmektedir. Omni Connect bu zorluğa verdiğimiz yanıttır. ATA'yı tanımlayan kusursuz operasyonel disiplinle desteklenen Omni Connect, tüm tedarikçi ekosistemlerinde gerçek zamanlı koordinasyon, hesap verebilirlik ve uyum sağlar. Teknoloji sayesinde gelişmeye devam ederken müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve ekibimize olan bağlılığımız da değişmiyor. Otuz yılın ardından, daha yeni başlıyoruz." - Matt Goker, ATA CEO'su

Parçalanmışlıktan Koordineli Uygulamaya

Bu değişim, ATA'nın son otuz yıldır tedarik zincirlerine nasıl yaklaştığını yansıtmaktadır.

Modern tedarik zincirleri, şirketlerin veri eksikliği nedeniyle değil, tedarikçi ağlarının parçalanmış olmasından dolayı baskı altındadır.

Üreticilerin yaklaşık %65'i 1. Kademe tedarikçilerin ötesinde görünürlükten yoksunken, yalnızca yaklaşık %30'u çok kademeli görünürlüğe sahiptir. Kesintilerin %50'sinden fazlası Kademe 2 ve Kademe 3 ağlarından kaynaklanmaktadır. İşletmeler, tedarik zinciri kesintileri nedeniyle yıllık gelirlerinin %8'ine kadarını kaybedebilirken, tedarikçilerin manuel olarak sisteme dahil edilmesi 30 ila 45 gün sürebilir ve tedarikçi başına maliyeti 35.000 dolara kadar çıkabilir.

İşte parçalanmanın gizli maliyeti budur. Bu durum, zamanla kaçırılan güncellemeler, geciken yanıtlar ve birbirinden kopuk sistemler nedeniyle giderek artar ve ekiplerin reaktif kararlar almasına neden olur.

Çoğu kuruluş, performansını adım adım iyileştirmeye çalışır. Nakliye maliyetlerini optimize ederler ve ek tasarruflar sağlarlar. Stok yönetimini iyileştirir ve marjinal verimliliği artırır. Tedarikçileri tek tek sisteme dahil ederler ve koordinasyonu yavaş yavaş geliştirirler.

Ancak model doğrusal olmaya devam eder ve sonunda sınırına ulaşır.

Omni Connect bu modeli yeniden tanımlıyor.

Omni Connect, birbirinden bağımsız işlevleri yönetmek yerine tedarikçileri, üreticileri ve lojistik ortaklarını tek bir senkronize ağ ve tek bir güvenilir bilgi kaynağı altında birleştirir; bu ağda siparişler, rezervasyonlar, sevkiyatlar ve tedarikçilerin işlemleri her kademede gerçek zamanlı olarak uyumlu hale getirilir.

Omni Connect: Birleşik Tedarikçi Ağı Koordinasyon Platformu

Takımlar, sipariş yaşam döngüsünün tam kontrolünü, sipariş kaydı ve tedarik iş akışlarını ve sevkiyat işlemlerini bir araya getiren ve organizasyonların tedarikçiler, fabrikalar ve teslimatlar genelinde tek tek bileşenleri takip etmelerine olanak tanıyan parça düzeyinde görünürlük ile güçlendirilmiş tek bir sistem üzerinden çalışır; bu da daha hassas planlama ve üretim uyumu sağlar.

Bu ortam, tedarikçiler ile alıcıların iletişim kurup, ilerleme durumunu güncelleyebildiği ve gerekli adımları atabildiği yerleşik bir işbirliği katmanı ile desteklenmektedir; bu sayede iş akışındaki aksaklıklar ortadan kaldırılır ve tam şeffaflık sağlanır. Her eylem, güncelleme ve karar takip edilerek ağ genelinde hesap verebilirliği ve operasyonel kontrolü güçlendiren eksiksiz bir denetim izi oluşturulur.

Sadece yazılıma dayalı çözümlerin aksine Omni Connect, güçlü bir tedarik zinciri koordinasyon platformunu ATA'nın birinci sınıf, özenli hizmet sunan operasyon uzmanlarıyla bir araya getiriyor. Bu hibrit model, tedarikçilerin sisteme entegrasyon sürecini hızlandırır, yapılandırılmış bir tedarikçi ilişkisi kurmayı sağlar ve günlük operasyonlarda sürekliliği garanti ederken, aynı zamanda ağın uzun vadeli ölçeklenebilirliğini destekler.

Omni Connect, entegrasyon öncelikli bir mimari aracılığıyla ERP sistemleri ve kurumsal platformlar arasında gerçek zamanlı veri senkronizasyonu ile daha da güçlendirilmiştir. Bu temelin üzerine, öngörüsel analizler riskleri erken aşamada tespit ederken, kuralcı öneriler ve otomatik iş akışları, ekiplerin aksaklıklar büyümeden önce derhal harekete geçmelerini sağlar.

Tedarikçiler, taşıyıcılar ve veriler birbirine bağlandıkça sistem daha da güçleniyor. Görünürlük derinleşir, içgörüler gelişir ve uygulama hızlanır.

Kullanım yaygınlaştıkça ağ genelinde değer artar.

Bu, kademeli iyileştirmelerden katlanarak artan performansa doğru bir geçişi işaret ediyor; burada her yeni bağlantı, tüm tedarik zincirinin zekasını, koordinasyonunu ve dayanıklılığını artırıyor.

Bu yaklaşım, karmaşık ve gerçek dünya ortamlarında şimdiden sonuçlar vermeye başlamıştır.

Vaka Çalışması: Omni Connect ile Gerçek Dünya Uygulaması

Birden fazla fabrikada ve karmaşık sınır ötesi ağlar üzerinden faaliyet gösteren küresel bir üretim kuruluşu ve dünyanın en büyük tarım makineleri üreticilerinden biri, parçalanmış bir tedarik zinciri yönetimi ile karşı karşıya kalmıştı. Tedarikçiler, nakliye acenteleri, taşıyıcılar ve gümrük danışmanları arasındaki koordinasyon büyük ölçüde e-postalara ve telefon görüşmelerine dayanıyordu; bu durum şeffaflığı kısıtlıyor ve KPI takibini zorlaştırıyordu. Canlı üretim verilerinin kullanıldığı aşamalı pilot uygulamalarda Omni Connect, siparişleri, tedarikçileri ve sevkiyatları tek bir operasyonel ortamda birleştirerek, ağ genelinde uçtan uca görünürlük ve koordineli bir uygulama sağladı.

Platform, sipariş yönetimi, parça düzeyinde görünürlük, tedarikçi entegrasyonu ve gerçek zamanlı sevkiyat takibi gibi temel işlevleri sunarak manuel süreçlere ve birbirinden kopuk iş akışlarına olan bağımlılığı azalttı. Tedarikçiler, nakliye şirketleri ve iş ortakları, benimseme sürecini hızlandırırken zaman ve maliyetleri azaltan basitleştirilmiş süreçler aracılığıyla sisteme dahil edildi. Uyum süreci ilerledikçe, görünürlük Kademe 1'in ötesine geçerek Kademe 2 ve Kademe 3 tedarikçilere kadar yayılırken, iletişim, dokümantasyon ve kilometre taşları tek bir sisteme taşınarak daha hızlı karar alınmasını ve sorunların daha erken tespit edilmesini sağladı. Müşteri geri bildirimleri son derece olumluydu; bu geri bildirimlerde sezgisel arayüz, tek bir güvenilir bilgi kaynağı, geliştirilmiş raporlama ve işbirliği olanakları öne çıkarılırken, diğer tedarikçiler ve kullanım senaryolarına genişletme konusunda da güçlü bir güven duyulduğu belirtildi. Sonuç olarak, proaktif uygulama, iş ortakları arasında daha güçlü bir uyum ve tedarik zinciri performansı üzerinde tam kontrol sağlanır.

Omni Connect – Etkiye Genel Bakış:

Etki, uygulama kapsamına, ağın olgunluk düzeyine ve çalışma ortamına göre değişiklik gösterebilir.

Tedarikçilerin sisteme entegrasyonu %80 daha hızlı (30-45 gün → 1-2 hafta)

İşe alım maliyetlerinde %90 azalma (Tahmini 35.000 $ → 2.400 $)

Siparişler, sevkiyatlar ve tedarikçiler arasında tek bir güvenilir bilgi kaynağı

Kademe 1'in ötesinde çok katmanlı görünürlük

Kesintilerde %60'a varan azalma

Manuel işlemlerde ve e-postalarda %50'nin üzerinde azalma

Gelir kaybında %8'e varan azalma

Optimizasyon sayesinde nakliye maliyetlerinde %10-15 azalma

%99'un üzerinde zamanında teslimat performansı

Brüt kar marjında %5'e varan artış

Stok tutma maliyetlerinde %20 azalma

Stok tükenmesi ve üretim hattı duruşlarında %50 azalma

Geleğe Bakış

Omni Connect'in piyasaya sürülmesi, ATA'nın küresel tedarik zinciri yönetimini geliştirmeye yönelik sürekli yatırımını ve dünya çapındaki müşterilerine ve iş ortaklarına olan bağlılığını yansıtmaktadır.

ATA, otuz yıldır başarısının temelini oluşturan insan uzmanlığını teknolojiyle birleştirerek, tedarikçi ağı koordinasyonunun sınırlarını zorlamaya odaklanmaya devam ediyor.

