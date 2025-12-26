कीट नन्हीं परी लिटिल मिस इंडिया 2025 विजेता बनीं कर्नाटक की समृद्धि त्रिपाठी

भुवनेश्वर, भारत, 26 दिसंबर, 2025 /PRNewswire/ -- कीट नन्हीं परी लिटिल मिस इंडिया 2025 के रजत जयन्ती (सिल्वर जुबली) संस्करण का ग्रैंड फिनाले राजधानी भुबनेश्वर स्तिथ कीट यूनिवर्सिटी (https://kiit.ac.in/) के कैंपस में भव्य तरीके से संपन्न हुआ जिसमें कर्नाटक की और से भाग ले रहीं समृद्धि त्रिपाठी को कीट नन्हीं परी (https://kiitnanhipari.in/) लिटिल मिस इंडिया 2025 चैंपियन का ताज पहनाया गया।

यह शानदार कार्यक्रम फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 निकिता पोरवाल, उपविजेता रेखा पाण्डेय और फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 नंदिनी गुप्ता की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुआ।

The winners of KIITNanhiPari Little Miss India 2025 with the Founder of KIIT and KISS Dr Achyuta Samanta

इस मशहूर प्रतियोगिता के 25वें संस्करण में समृद्धि ने अपनी हुनर, बुद्धिमत्ता, शालीनता और दयालुता के बदौलत सभी प्रतियोगियों को पछाड़ते हुए अपनी अलग पहचान बनाईं और विजेता का ताज अपने नाम कर लीं।

फर्स्ट रनर-अप का खिताब मध्य प्रदेश की प्रांजल शर्मा ने जीता जबकि तेलंगाना की पी प्रार्धिनी को सेकंड रनर-अप चुना गया।

कीट नन्ही परी के मुख्य संरक्षक और कीट और कीस दोनों डीम्ड विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉ. अच्युत सामंत (https://achyutasamanta.com/); संरक्षक मलय मोहपात्रा और आमंत्रित अन्य मेहमानों ने विजेताओं को ताज पहनाया।

कीट नन्हीं परी लिटिल मिस इंडिया 2025 के तीनों विजेताओं को कुल 56 लाख रुपये की स्कॉलरशिप दी गई । विजेता को 28 लाख रुपये की स्कॉलरशिप मिली, जिसमें 10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार और कीट यूनिवर्सिटी में किसी भी विषय में पढ़ाई के एबज में 100 प्रतिशत एकेडमिक फीस माफ़ शामिल है। फर्स्ट रनर-अप को 14 लाख रुपये की स्कॉलरशिप दी गई जिसमें 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार और 50 प्रतिशत एकेडमिक फीस माफ़ शामिल है। सेकंड रनर-अप को 12 लाख रुपये की स्कॉलरशिप मिली, जिसमें 3 लाख रुपये का नकद पुरस्कार और 50 प्रतिशत एकेडमिक फीस माफ़ शामिल है।

कई प्रतियोगियों को उनके असाधारण हुनर और व्यक्तित्व के लिए विशेष श्रेणी के पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। मिस फोटोजेनिक का पुरस्कार प्रांजल शर्मा (मध्य प्रदेश) को मिला जबकि सुदेशना गुरुंग (सिक्किम) ने मिस सेल्फी का खिताब जीता। मिस रैपुनज़ेल का खिताब तृषा जैन (राजस्थान) को मिला और मिस मोनालिसा का खिताब खुशहाली गुर्जर (राजस्थान) ने जीता। समृद्धि त्रिपाठी (कर्नाटक) को मिस उर्वशी चुना गया, और स्वर्णिका खोलिया (ओडिशा) को मिस फैशन का अवॉर्ड मिला। शर्मिष्ठा सैकिया (असम) को मिस सिंड्रेला का खिताब मिला जबकि जिया नेभानी (राजस्थान) ने मिस पर्सनैलिटी का खिताब जीता। मिस व्हिज़ किड का खिताब आहाना सिंह चौहान (दिल्ली) ने जीता और यशश्री सागरिका (ओडिशा) को मिस फिट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। हर श्रेणी में 20,000 रुपये का नकद इनाम था जो इन सभी दस प्रतियोगियों को दिया गया।

फोटो: https://mma.prnewswire.com/media/2851877/KIITNanhiPari_2025.jpg

लोगो: https://mma.prnewswire.com/media/2851905/KIIT_Logo.jpg