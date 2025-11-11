क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026: ओडिशा में शीर्ष पर कीट डीम्ड विश्वविद्यालय

भुवनेश्वर, भारत, 11 नवंबर, 2025 /PRNewswire/ -- क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी के प्रकाशित रैंकिंग 2026 में कीट डीम्ड विश्वविद्यालय (https://kiit.ac.in/) को ओडिशा के सभी निजी और सरकारी विश्वविद्यालयों में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। कीट ने एशिया में 294वां स्थान हासिल किया है, जिससे उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा और भी मजबूत हुई है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी कीट को भारत के शीर्ष निजी विश्वविद्यालयों में स्थान मिला है।

KIIT University

हर साल क्यूएस द्वारा विश्वभर के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की जाती है। इस वर्ष प्रकाशित एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कीट-डीयू ने ओडिशा में निजी और सरकारी दोनों श्रेणियों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और पूर्वी भारत में भी अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है। यह उपलब्धि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कीट की उत्कृष्टता के प्रति समर्पण को दर्शाती है। इस बार 1,500 से अधिक एशियाई विश्वविद्यालयों ने इस रैंकिंग में भाग लिया, जिनमें 555 नए विश्वविद्यालय शामिल थे।

हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भी कीट को भारत में पांचवां सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय घोषित किया गया था, जबकि वैश्विक स्तर पर यह 501 समूह (cohort) में शामिल रहा। रैंकिंग का मूल्यांकन कई मानकों पर आधारित है, जैसे— प्रति शोधपत्र उद्धरण (Citations per Paper), प्रति संकाय शोधपत्र (Papers per Faculty), शैक्षणिक प्रतिष्ठा (Academic Reputation), शिक्षक-छात्र अनुपात (Faculty Student Ratio), पीएचडी धारक स्टाफ (Staff with PhD), अंतरराष्ट्रीय शोध नेटवर्क (International Research Network), अंतरराष्ट्रीय छात्र और शिक्षक (International Students & Faculty), आउटबाउंड एक्सचेंज और नियोक्ता प्रतिष्ठा (Outbound Exchange & Employer Reputation).

इस उपलब्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए कीट और कीस प्रतिष्ठाता प्रोफेसर डॉ. अच्युत सामंत ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि "क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कीट का शानदार प्रदर्शन उसकी शैक्षणिक उत्कृष्टता के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। कीट ने सभी वैश्विक रैंकिंग में लगातार उच्च स्थान बनाए रखकर ओडिशा को गौरवान्वित किया है। मात्र 22 वर्ष पुराना यह युवा विश्वविद्यालय आज विश्व की कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की श्रेणी में आज खड़ा है।"

इस असाधारण कामयाबी के लिए डॉ. सामंत ने कीट के सभी शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों को इस सफलता पर बधाई दी। कीट और कीस-परिवार के सभी सदस्यों ने भी इस उपलब्धि के लिए संस्थापक के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है।

