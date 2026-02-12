ऑटोमोटिव पेंटिंग को पुनर्परिभाषित करना: Samurai Paint ने एशिया की सबसे बड़ी एयरोसोल स्प्रेइंग चुनौती को पूरा किया

कुआलालंपुर, मलेशिया, 12 फ़रवरी, 2026 /PRNewswire/ -- 6-8 फ़रवरी 2026 के दौरान Samurai Paint ने पारंपरिक ऑटोमोटिव स्प्रे पेंटिंग को पुनर्परिभाषित करते हुए एशिया के सबसे बड़े ऑटोमोटिव एरोसोल स्प्रेइंग इवेंट के माध्यम से एक महत्वपूर्ण तीन दिवसीय चुनौती का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। इस आयोजन के दौरान, एक ही संगठित चुनौती में एयरोसोल कैनों का उपयोग करके 30 पूरी कार बॉडी पर पुन:स्प्रे किया गया तथा एक ही आयोजन में एयरोसोल का उपयोग करके सबसे अधिक संख्या में फुल-बॉडी कार स्प्रे पेंट करने के लिए Asia Records और ASEAN Records से आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है।

पारंपरिक रूप से कंप्रेसर सिस्टम और स्प्रे गन पर निर्भर पेशेवर वर्कशॉपों के वर्चस्व वाले उद्योग में यह उपलब्धि एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

Samurai Paint के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, Ian Ong Yoke En, ने कहा कि इस पहल को एयरोसोल नवाचार द्वारा संचालित एक विकल्प प्रस्तुत करते हुए लंबे समय से चले आ रहे मानदंड को चुनौती देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। उन्होंने बताया कि कई वर्षों के अनुसंधान और उत्पाद विकास ने ब्रांड को यह प्रदर्शित करने में सक्षम बनाया है कि दैनिक उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सुलभ बनाते हुए, एयरोसोल स्प्रे पेंट से पारंपरिक तरीकों के समान परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

Ong ने कहा, "इस चुनौती ने स्पष्ट और बड़े पैमाने पर यह प्रमाणित कर दिया है कि कार की पूरे बॉडी को दोबारा पेंट करने का काम अब पेशेवर वर्कशॉपों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए।"

DIY समुदाय के लिए डिज़ाइन की गई एक चुनौती

प्रतिभागियों का चयन इस आयोजन की एक प्रमुख विशेषता थी। व्यक्तियों को अपनी ऑटोमोटिव परियोजनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए सशक्त बनाने की ब्रांड की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, Samurai Paint ने पेशेवर पेंटरों को काम पर रखने के बजाय DIY के उत्साही लोगों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था।

सावधानीपूर्वक योजना बनाने से संरचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए चयनित वाहन और प्रतिभागियों द्वारा तीन दिनों में ही पूरे स्प्रे प्रोसेस को पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जा सका था। एक समान और उच्च गुणवत्ता वाले परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभागियों को सतह की उचित तैयारी और उपयोग तकनीकों के बारे में मार्गदर्शन दिया गया था।

सभी 30 वाहनों का सफल समापन यह दर्शाता है कि सही तकनीक और व्यवस्थित कार्यप्रवाह के साथ, एयरोसोल-आधारित कार पेंटिंग पारंपरिक कार्यशालाओं की तुलना में कहीं अधिक पेशेवर स्तर के परिणाम उपलब्ध करवा सकती है।

उद्योग की धारणाओं को चुनौती देना

Asia Records और ASEAN Records से मिली मान्यता का महत्व एक संख्यात्मक उपलब्धि से बहुत अधिक था। इसने इस लंबे समय से चली आ रही धारणा को सीधे तौर पर चुनौती दी थी कि एयरोसोल स्प्रे पेंट पूरे वाहन के बॉडी पर लगाने के लिए उपयुक्त नहीं है।

Samurai के 2K एयरोसोल स्प्रे पेंट, पेटेंटेड Aero Gun और and Tintatek कलर-मैचिंग तकनीक का एकीकरण, से कंपनी ने एयरोसोल-आधारित ऑटोमोटिव फिनिशिंग में सटीकता और प्रदर्शन का एक नया स्तर प्रदर्शित किया है। सीधे कैन से ही पेशेवर परिणाम देने के लिए डिज़ाइन किए गए Samurai 2K में एक अंतर्निर्मित दो-घटक सिस्टम है जो विशेष उपकरणों के बिना टिकाऊ, बॉडीशॉप-गुणवत्ता वाली फिनिश प्राप्त करने के लिए पेंट और हार्डनर को आंतरिक रूप से मिश्रित करता है।

सतह की उचित तैयारी और पर्याप्त वेंटिलेशन के साथ, ऑटोमोबाइल के उत्साहित व्यक्ति स्वतंत्र रूप से उच्च गुणवत्ता वाले, लंबे समय तक चलने वाले परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सार्वजनिक रूप से और बड़े पैमाने पर किए गए इस रिकॉर्ड प्रयास ने एयरोसोल टेक्नोलॉजी में विश्वास को मजबूत और Samurai Paint को पारंपरिक स्प्रे सिस्टमों के एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में स्थापित किया है।

स्थिरता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण

इस आयोजन के साथ ही, Samurai Paint ने Sireh Park, Iskandar Puteri, में वृक्षारोपण कार्यक्रम के माध्यम से स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। तीस पेड़ों को दोबारा रंगे गए तीस वाहनों के प्रतीक के रूप में लगाया गया था, जो इस विश्वास को रेखांकित करता है कि नवाचार और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को साथ-साथ आगे बढ़ना चाहिए।

Samrai Paint की रणनीति में शिक्षा ने केंद्रीय भूमिका निभाई थी, जिससे प्रतिभागियों को स्प्रे तकनीकों और मानक संचालन प्रक्रियाओं के बारे में व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध कारवाई गई थी। हालांकि यह प्रतियोगिता विशेष रूप से मलेशिया में आयोजित की जाती है, Ong ने इसे एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में स्थापित करने की योजना बनाते हुए एक दीर्घकालिक पहल की बुनियाद के रूप में वर्णित किया है।

Asia Records और ASEAN Records से आधिकारिक मान्यता प्राप्त करने के साथ, Samurai Paint ने आधुनिक ऑटोमोटिव फिनिशिंग की धारणाओं को नया आकार देते और संभावनाओं का विस्तार करते हुए एयरोसोल-आधारित ऑटोमोटिव पेंटिंग के लिए एक नया मानदंड स्थापित किया है।

https://samurai2kaerosol.com/#30cars3days

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2901987/image.jpg

