SAMURAI Paint अपनी पहली कार स्प्रे-पेंट श्रृंखला के लॉन्च के साथ 28 वर्षों की उत्कृष्टता का समारोह मना रहा है

कुआलालंपुर, मलेशिया, 4 नवंबर, 2025 /PRNewswire/ -- मोटरसाइकिल स्प्रे-पेंट्स में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीय नाम, SAMURAI Paint, एक प्रमुख उपलब्धि के साथ गर्व से अपनी 28वीं वर्षगांठ का समारोह मना रहा है - अपनी पहली कार स्प्रे-पेंट श्रृंखला का शुभारंभ।

ब्रांड के लिए यह रोमांचक विस्तार एक नया अध्याय है, जिसने 1997 से गुणवत्ता, रचनात्मकता और ग्राहक-केंद्रित नवाचार पर अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। लगभग तीन दशकों से, SAMURAI Paint पूरे विश्व में मोटरसाइकिल प्रेमियों का पसंदीदा चुनाव रहा है, जो अपनी उन्नत टेक्नोलॉजी, टिकाऊ स्थायित्व और उपयोग में आसान पेशेवर-ग्रेड फ़िनिश के लिए प्रसिद्ध है।

(Name from Second Left to Right) 1.⁠ ⁠Dato’ Loh Shin Siong (Non-Executive Director) 2.⁠ ⁠Ms Lim Lay Yong (Executive Director & Chief Operation Officer) 3.⁠ ⁠Mr. Lim Chong Huat (Independent Director) 4.⁠ ⁠Mr. Lim Siang Kai (Non-Executive Director & Lead Independent Director) 5.⁠ ⁠Dato’ Chang Chor Choong ( Non-Executive Director) 6.⁠ ⁠Mr. Ian Ong Yoke En (Founder, Executive Director, Chief Executive Officer) 7.⁠ ⁠Mr. Hau Hock Khun (Independent Director)

आज, कार मालिकों के लिए भी शिल्पकारिता, टेक्नोलॉजी और नवाचार के प्रति वही मनोभाव उत्पन्न करते हुए, यह ब्रांड अपनी विशेषज्ञता को व्यापक उपयोगकर्ताओं तक पहुंचा रहा है।

आगे की ओर एक साहसिक कदम: दो से चार पहियों तक

वर्षों से, कार मालिकों को एक आम परेशानी का सामना करना पड़ रहा है - वाहन के टच-अप के लिए सटीक रंग ढूंढना अक्सर महंगा, समय लेने वाला और अविश्वसनीय रहा है। इस कमी को पूरा करने के लिए, SAMURAI Paint ने ऑटोमोबाइल के लिए एक नया रंग-मिलान एयरोसोल स्प्रे-सिस्टम विकसित करने के लिए 28 वर्षों की कोटिंग विशेषज्ञता का उपयोग किया है।

इस नवाचार के मूल में SAMURAI की स्वामित्व वाली रंग-मिश्रण टेक्नोलॉजी है, जो उपयोगकर्ताओं को उपयोग से पहले असाधारण सटीकता के साथ रंगों को अनुकूलित और ठीक करने की सुविधा प्रदान करती है। इस सफलता में ब्रांड की पोस्ट-फिल टेक्नोलॉजी का योगदान भी है, जो दक्षता, अनुकूलन और उत्पाद की स्थिरता में सुधार लाते हुए पारंपरिक मशीनरी के बिना सीधे कैनों में पेंट भर देती है।

एक दीर्घकालिक चुनौती को DIY-अनुकूल समाधान में परिवर्तित करके, SAMURAI Paint नवाचार, परिशुद्धता और प्रदर्शन द्वारा परिभाषित एक सर्वसमावेशी ऑटोमोटिव कोटिंग ब्रांड के रूप में विकसित हुआ है।

नया मुख्यालय, नया युग

अपनी 28वीं वर्षगांठ के अवसर पर, SAMURAI Paint ने जोहर बाहरु शहर में अपने नए मुख्यालय का उद्घाटन किया है, जो कंपनी और उसके जन-केंद्रित सिद्धांत के लिए एक बड़े कदम का प्रतीक है।

रचनात्मकता, सहयोग और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए निर्मित, नया मुख्यालय कर्मचारियों के लिए एक आधुनिक, प्रेरणादायक कार्यस्थल प्रदान करने के साथ-साथ अपने मैन्यूफ़ैक्चरिंग प्लांट में चल रहे परिचालनों का पूरक भी है। पूरे विश्व में SAMURAI Paint की बढ़ती डिजिटल उपस्थिति और ग्राहक जुड़ाव को मजबूत करने के लिए, इसका शहर-स्थित आठ उद्देश्य-निर्मित लाइवस्ट्रीम स्टूडियो वाला कार्यालय नई प्रतिभाओं को आकर्षित करने में भी सहायता करता है।

साझेदारी के माध्यम से स्थिरता को बढ़ावा देना

ब्रांड के विस्तार के बावज़ूद, स्थिरता SAMURAI Paint की दूरदर्शिता का आधार बनी हुई है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, Mr. Ian Ong Yoke En ने कंपनी की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा, "प्रत्येक वर्ष, विश्व स्तर पर पंद्रह बिलियन से अधिक एयरोसोल कैन फेंक दिए जाते हैं। इस पर्यावरणीय चुनौती के स्तर को पहचानते हुए, SAMURAI Paint सक्रियता से इससे निपटने के लिए समाधान विकसित कर रहा है।"

इस लक्ष्य के अनुरूप, कंपनी वैश्विक ऑटोमोटिव और एयरोसोल उद्योगों, विशेषत: भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुख प्रतिभागियों के साथ रणनीतिक साझेदारियां बना रही है। इन गठबंधनों का उद्देश्य पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग बनाना, SAMURAI Paint की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को मजबूत करना और बड़ी मार्केटों में इसके प्रवेश को गति प्रदान करना है।

28 वर्षों से सशक्त - रंग के भविष्य का निर्माण

भविष्य की ओर देखते हुए, SAMURAI Paint नवाचार, स्थिरता और विस्तार से प्रेरित है। Mr. Ong के "जहाँ मार्केट है, वहाँ प्रतिभा है - और जहाँ प्रतिभा है, वहाँ अवसर है," वाले विश्वास से प्रेरित होकर, कंपनी ने अपने लोगों को सशक्त बनाने और कोटिंग टेक्नोलॉजी की सीमाओं में विस्तार करने का काम जारी रखा हुआ है।

अपनी दूरदर्शी मानसिकता, जनोन्मुखी संस्कृति और सतत नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, SAMURAI Paint ऑटोमोटिव कोटिंग्स के भविष्य को आकार देने के लिए तैयार है - यह साबित करते हुए कि 28 वर्षों की उत्कृष्टता के बाद भी, इसकी नवाचार की भावना अभी भी प्रज्वलित है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया www.samurai2kaerosol.com पर लॉग-ऑन करें।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2810324/IMG_1080_selected.jpg