Membuat Terobosan dalam Pengecatan Mobil: Samurai Paint Tuntaskan Penyemprotan Bodi Mobil dengan Cat Aerosol dalam Skala Terbesar di Asia

Kesuksesan ini menjadi pencapaian penting di industri yang selama ini didominasi oleh bengkel profesional yang menggunakan sistem kompresor dan spray gun.

Menurut Chief Executive Officer, Samurai Paint, Ian Ong Yoke En, inisiatif ini merupakan terobosan yang mengubah proses pengecatan mobil dengan menghadirkan alternatif berbasiskan inovasi aerosol. Ia menjelaskan, melalui penelitian dan pengembangan produk selama bertahun-tahun, Samurai Paint mampu membuktikan bahwa cat semprot aerosol dapat memberikan hasil pengecatan yang menandingi metode konvensional, namun lebih mudah dilakukan oleh pengguna umum.

"Acara ini memberikan bukti nyata dalam skala besar bahwa pengecatan ulang bodi mobil tidak lagi harus dilakukan di bengkel profesional," ujar Ong.

Inisiatif yang Dirancang untuk Komunitas DIY

Keunikan acara ini terletak pada pemilihan peserta. Alih-alih melibatkan tenaga profesional, Samurai Paint mengajak para penggemar DIY (Do-It-Yourself) untuk berpartisipasi. Hal tersebut mencerminkan komitmen Samurai Paint dalam memberdayakan individu yang ingin mengerjakan sendiri proyek otomotifnya.

Perencanaan dilakukan secara matang agar mobil dan peserta yang terpilih dapat menyelesaikan seluruh proses pengecatan dalam tiga hari dengan tetap mengikuti prosedur yang terstruktur. Peserta mendapatkan panduan mengenai cara mempersiapkan permukaan bodi mobil dan teknik aplikasi yang tepat untuk memastikan hasil yang konsisten dan berkualitas tinggi.

Setelah berhasil menyelesaikan pengecatan 30 mobil, pengecatan mobil berbasiskan aerosol, didukung teknik yang benar dan alur kerja yang sistematis, dapat menghasilkan kualitas setara profesional di luar lokasi bengkel konvensional.

Menantang Persepsi Industri

Pengakuan dari Asia Records dan ASEAN Records bukan sekadar pencapaian angka. Hal ini juga menantang anggapan lama bahwa cat semprot aerosol tidak cocok untuk mengecat seluruh bodi kendaraan.

Dengan memakai cat semprot aerosol Samurai 2K, Aero Gun yang telah dipatenkan, serta teknologi pencocokan warna Tintatek, Samurai Paint membuktikan level presisi dan performa baru dalam pengecatan otomotif berbasiskan aerosol. Memberikan hasil berstandar profesional secara langsung dari kaleng cat, Samurai 2K memiliki sistem dua komponen terintegrasi yang mendukung cat dan bahan pengeras (hardener) bercampur dalam kemasan, menghasilkan lapisan akhir yang kuat dan berkualitas bengkel tanpa memerlukan peralatan khusus.

Setelah mempersiapkan permukaan bodi secara tepat dan memiliki ventilasi yang memadai, para penggemar otomotif dapat memperoleh hasil yang berkualitas tinggi dan tahan lama secara mandiri. Acara ini digelar secara terbuka dalam skala besar sehingga semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap teknologi aerosol, serta menempatkan Samurai Paint sebagai alternatif yang kredibel dibandingkan sistem cat semprot konvensional.

Keberlanjutan dan Visi Jangka Panjang

Sejalan dengan penyelenggaraan acara, Samurai Paint juga menegaskan komitmen terhadap isu keberlanjutan melalui program penanaman pohon di Sireh Park, Iskandar Puteri. Sebanyak 30 pohon ditanam sebagai simbol dari 30 mobil yang telah dicat ulang, serta menegaskan keyakinan Samurai Paint bahwa inovasi dan tanggung jawab lingkungan hidup harus berjalan seiring.

Edukasi juga menjadi bagian penting dari strategi Samurai Paint. Para peserta memperoleh pengalaman langsung mengenai teknik penyemprotan dan prosedur operasional standar. Meski acara ini digelar secara khusus di Malaysia, Ong menyebutkan bahwa tantangan tersebut akan menjadi dasar dari inisiatif jangka panjang dan direncanakan sebagai menjadi agenda tahunan.

Dengan pengakuan resmi dari Asia Records dan ASEAN Records, Samurai Paint telah menetapkan standar baru dalam metode pengecatan mobil berbasiskan aerosol — mengubah persepsi dan memperluas potensi teknik finishing dalam dunia otomotif modern.

https://samurai2kaerosol.com/#30cars3days

SOURCE SAMURAI Paint