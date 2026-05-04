जीत सको तो जीत लो: Shilla Duty Free Changi Airport ने Shilla के Summer Catch & Win अभियान की शुरुआत की

Singapore Changi Airport पर यात्रियों और पारगमन यात्रियों को न्यूनतम व्यय की आवश्यकता के बिना गारंटीकृत पुरस्कार, विशेष वाउचर और प्रतिदिन $200 के Shilla वाउचर का भव्य पुरस्कार जीतने का मौका मिलेगा - साथ ही Shilla Duty Free में सौंदर्य और सुगंध उत्पादों पर शुल्क-मुक्त मूल्यों का लाभ भी मिलेगा।

सिंगापुर, 4 मई, 2026 /PRNewswire/ -- Singapore Changi Airport पर स्थित Shilla Duty Free सभी यात्रियों को अपने नवीनतम शिला Summer Catch & Win अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है - एक 100% निश्चित जीत वाला प्रमोशन जो गारंटीकृत पुरस्कार, S$200 तक के तत्काल उपयोग वाले रिटर्न वाउचर और ट्रांजिट यात्रियों के लिए विशेष ऑफर प्रदान करता है। यह ऑफर 27 मई 2026 तक चलेगा और सिंगापुर से गुजरने या वहां से प्रस्थान करने वाले यात्रियों के लिए प्रीमियम सौंदर्य प्रसाधन और सुगंध उत्पादों पर शुल्क-रहित मूल्यों के अलावा अतिरिक्त बचत का आनंद लेने का एक बेहतरीन अवसर है।

Summer Catch and Win Campaign at The Shilla Duty Free at Singapore Changi Airport

स्टोर में चल रहा प्रमोशन: Catch & Win की इस सीज़न में अत्यंत बड़े पैमाने पर वापसी हो रही है

अब से लेकर 27 मई तक, एक ही सौदे में कम से कम S$250 व्यय करने वाले ग्राहक Catch-&-Win गेम में भाग लेने के पात्र हैं - जहां प्रत्येक प्रयास में एक पुरस्कार की गारंटी है। पुरस्कार Shilla रिटर्न वाउचर के रूप में वितरित किए जाते हैं, जिन्हें उसी खरीदारी यात्रा के दौरान तुरंत भुनाया जा सकता है, और रिटर्न वाउचर के रूप में S$200 तक के पुरस्कार जीते जा सकते हैं।

Labour Day की छुट्टियों के उपलक्ष्य में, अब से लेकर 3 मई 2026 तक Shilla Duty Free न्यूनतम व्यय की शर्त से छूट प्रदान करेगा, जिससे सभी यात्री किसी भी खरीदारी के साथ निश्चित लाभ के अनुभव में भाग ले सकेंगे।

पारगमन यात्रियों के लिए विशेष: S$10 की छूट

Singapore Changi Airport से होकर यात्रा करने वाले पारगमन और ट्रांसफर यात्री, भाग लेने वाले Shilla Duty Free Cosmetics & Perfumes ट्रांजिट स्टोरों* पर न्यूनतम S$100 व्यय करने पर S$10 की विशेष छूट का लाभ उठा सकते हैं।

यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए डिज़ाइन किया गया यह प्रमोशन, यात्रियों को हवाई अड्डे पर खरीदारी के अपने अनुभव को अधिकतम करने का एक और कारण प्रदान करता है - यहां तक कि एक छोटे से ठहराव के दौरान भी।

*ट्रांजिट और ट्रांसफर यात्रियों को इस प्रमोशन का लाभ उठाने के लिए खरीदारी से पहले आउटबाउंड और इनबाउंड दोनों बोर्डिंग पास प्रस्तुत करने होंगे।

महत्वपूर्ण तिथियों और प्रोमोशनों का सारांश

प्रचार अवधि विवरण Catch & Win — Min. S$250 व्यय करें अब से 27 मई 2026 तक (न्यूनतम व्यय की शर्त से अब से लेकर 3 मई 2026 तक छूट दी गई है) Catch & Win में भाग लें और S$200 तक के रिटर्न वाउचर जीतें, जिनका उपयोग उसी दिन किया जा सकता है। पारगमन यात्री विशेष अब से 27 मई 2026 तक कम से कम S$100 के व्यय पर S$10 की छूट (केवल पारगमन यात्रियों के लिए)

यह प्रमोशन सीमित संख्या में ही रिडीम किया जा सकता है। T&Cs लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया https://www.instagram.com/shilladutyfreesg/ पर जाएं।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2970076/image1.jpg