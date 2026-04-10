एजेंटिक सेवाओं के लिए Ascendion को HFS Research ने मार्केट अग्रणी नामित किया

Ascendion को HFS Research की Horizons: Agentic Services, 2026 रिपोर्ट में मार्केट अग्रणी नामित किया गया है।

Ascendion का ग्राहक प्रभाव - नवाचार की गति, पूंजी की उपलब्धता और जोखिम मैनेजमेंट - एजेंटिक AI को आधुनिक AI-नेटिव कार्यप्रणाली और प्रशिक्षित इंजीनियरों के साथ सही ढंग से संयोजित किए जाने पर उपलब्ध होने वाले संभावित मूल्य को दर्शाता है।

बास्किंग रिज, न्यू जर्सी, 10 अप्रैल, 2026 /PRNewswire/ -- HFS Research द्वारा प्रकाशित HFS Horizons: Agentic Services, 2026 रिपोर्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रभाव में AI-नेटिव अग्रणी कंपनी, Ascendion, को मार्केट अग्रणी नामित किया गया है।

Ascendion Named a Market Leader for Agentic Services by HFS Research

टेक्नोलॉजी और सेवाओं पर वैश्विक मान्यता प्राप्त संस्था, HFS Research ने 36 प्रदाताओं द्वारा सार्थक नवाचार और बड़े पैमाने पर बिज़नेस महत्व प्रदान करते हुए एजेंटिक AI से प्रभावित करने की क्षमता का मूल्यांकन किया है। Ascendion ने इकोसिस्टम की भागीदारियाँ, इंजीनियरिंग कार्यप्रवाहों के साथ संरेखित उनका AAVA™ एजेंटिक प्लेटफ़ॉर्म, ग्राहक सह-निर्माण के लिए फिज़िकल AI स्टूडियोज़ और पुन: प्रयोज्य एजेंटों की बढ़ती लाइब्रेरी सहित अपनी एकीकृत Engineering to the Power of AI (EngineeringAI) पद्धति के माध्यम से स्वयं को अलग पहचान दिलाई है।

"AI-नेटिव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी के रूप में अपनी उपलब्धताओं के लिए HFS द्वारा एक बार पुन: सम्मानित किए जाने पर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं," Ascendion के मुख्य रणनीति और मार्केटिंग अधिकारी, Paul Roehrig ने कहा। "अनुशासित इंजीनियरों से समर्थित हजारों AI एजेंट उन बिज़नेस अग्रणीयों के लिए सार्थक परिणाम दे रहे हैं जो इसे ठीक करने की हमारी क्षमता पर विश्वास करते हैं।" हमारी Engineering to the Power of AI पद्धति मौलिक स्तर पर बिज़नेसों के संचालन के तरीके को बदल रही है। आगे बढ़ने के साथ-साथ, हम अपने काम करने और जीने के तरीकों में बदलाव ला रहे हैं।"

Ascendion ने पुराने सिस्टमों का आधुनिकीकरण करने, सॉफ्टवेयर विकास जीवनचक्र (SDLC) को गति देने, AI एजेंटों को मानकीकृत इंजीनियरिंग प्रोसेसों के साथ संरेखित करने, मानव-नियंत्रित संचालन और 100% आंतरिक प्लेटफ़ॉर्म अपनाने के साथ वितरण को बढ़ाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है।

यह मान्यता एंटरप्राइज AI डिलीवरी को पुनर्परिभाषित करने वाले परिणामों पर आधारित है। Ascendion ने अपने इंजीनियरों द्वारा AAVA के साथ मिलकर, ग्राहक परीक्षण के प्रयासों को कम करने और एक अमेरिकी वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म के लिए 40 वर्ष पुरानी 700,000 लाइनों के कोड को 18 महीनों में 45% किफायती लागत पर आधुनिक बनाने के तरीकों को दिखाया है। शीर्ष पांच वैश्विक बैंकों में से एक होने के बावजूद, उन्होंने 10 मिलियन से अधिक ग्राहकककों के लिए सेवा की गुणवत्ता में सुधार करते हुए वार्षिक $300M की बचत की है। U.S. के एक स्वास्थ्य-देखभाल हेतु भुगतान करने वाले के लिए, उन्होंने एक बिना किसी विफलता के और किफायती लागत पर एक मिलियन लोगों को सेवा प्रदान करने वाला प्लेटफ़ार्म लॉन्च किया है। और अब तक के सबसे बड़े एजेंटिक AI कार्यान्वयनों में से एक में, Ascendion ने इंजीनियरों को नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुक्त करने के साथ-साथ मार्केट में आने के समय को 40% तक कम और $500M से अधिक की पूंजी को अनलॉक किया है। ये मार्गदर्शी नहीं हैं। ये बड़े पैमाने पर, वास्तविक जवाबदेही के साथ, विश्व के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण उद्यमों के लिए प्रदान किए गए उत्पादन परिणाम हैं।

HFS के शोध निष्कर्षों से पता चलता है कि 74% उद्यमों के लिए उत्पादकता AI की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए मार्गदर्शकों से बड़े पैमाने पर उत्पादन की ओर बढ़ने का दबाव पहले कभी इतना अधिक नहीं रहा है। Ascendion का प्लेटफॉर्म-आधारित दृष्टिकोण और प्रशिक्षित इंजीनियरिंग कार्यबल, एजेंटिक AI को एक आशाजनक अवधारणा से दोहराने योग्य, स्केलेबल क्षमता में बदलकर उस मांग को पूरा कर रहे हैं।

"Ascendion की AI के उपयोग के प्रति अपनी प्रारंभिक और अनवरत प्रतिबद्धता के लिए एक अलग पहचान है, और अब यह अपने एजेंटिक इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म AAVA को उत्पाद-आधारित इंजीनियरिंग मानसिकता के साथ मिलाकर पुराने सिस्टमों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने, सॉफ्टवेयर विकास को सुव्यवस्थित करने और मापने योग्य परिवर्तनकारी परिणाम प्रदान करने में कार्यरत है," HFS Research के कार्यकारी अनुसंधान प्रमुख, David Cushman ने कहा।

जैसे-जैसे वैश्विक उद्यम AI परीक्षण से लेकर व्यापक परिवर्तन की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, IP, विशेषीकृत AI स्टूडियो और प्रशिक्षित वैश्विक कार्यबल को मिलाकर Ascendion प्लेटफॉर्म बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा, रिटेल और अन्य क्षेत्रों में स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ का निर्माण करने वाले परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनी एजेंटिक इंजीनियरिंग क्षमताओं का विस्तार कर रहा है।

रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए कृपया Ascendion Named a Market Leader in HFS Horizons: Agentic Services, 2026 | Ascendion पर जाएं।

HFS का परिचय

HFS Research, उद्यम परिवर्तन की एक अग्रणी अनुसंधान और परामर्शदाता संस्था है, जो Fortune 500 कंपनियों को निडर जानकारियों और कार्यवाही योग्य रणनीतियों के साथ सेवाएं प्रदान करती है। Global 2000 के अधिकारियों तक अद्वितीय पहुंच और AI, स्वचालन और डिजिटल व्यापार मॉडल में गहन विशेषज्ञता के साथ, HFS संगठनों को स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ उत्पन्न करवाने वाले आत्मविश्वासपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। अधिक जानकारी के लिए, www.hfsresearch.com पर जाएं।

Ascendion का परिचय

Ascendion बिज़नेसों को तेजी, समझदारी और अधिक प्रभावशाली ढंग से नवाचार करने में सहायता करने वाली एक AI-आधारित सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी है। डेटा, अनुभव डिजाइन, सॉफ्टवेयर उत्पाद इंजीनियरिंग और कार्यबल परिवर्तन में जटिल चुनौतियों का समाधान कर सकने के लिए, हम उत्तरी अमेरिका, UK, यूरोप और एशिया प्रशांत क्षेत्र में फैले उद्यम ग्राहकों के साथ भागीदारी करते हैं। विशेषज्ञ इंजीनियरों, हजारों AI एजेंटों और Engineering to the Power of AI (EngineeringAI पद्धति द्वारा संचालित, हम मापने योग्य परिणाम प्रदान करते हैं जो विश्वास का निर्माण, मूल्य को अनलॉक और विकास को गति देते हैं। ascendion.com पर अधिक जानकारी प्राप्त करें।

Engineering to the Power of AI™, AAVA™, EngineeringAI, Engineering to Elevate Life™, Enterprise PlatformsAI, Data & InsightsAI, ExperienceAI, GCCAI, OperationsAI, Platform EngineeringAI, ProductAI, और Quality EngineeringAI Ascendion® के ट्रेडमार्क या सर्विस मार्क हैं। AAVA™ का पंजीकरण लंबित है। अनधिकृत उपयोग पूर्णतः वर्जित है।

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2953161/Ascendion_leads_the_charge_in_Generative_AI.jpg

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/1916858/5908519/Ascendion_Primary_Logo.jpg