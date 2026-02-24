यात्रियों की आवाज़: ACI World के अनुसार, ग्राहक अनुभव के आधार पर ये सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे हैं

2025 ASQ Customer Experience Awards दर्शाते हैं कि अन्य उद्योगों की तुलना में हवाई अड्डे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि यात्रियों की संतुष्टि लगातार बढ़ रही है

मॉन्ट्रियल, फ़रवरी 24, 2026 /PRNewswire/ -- Airports Council International (ACI) World द्वारा Gold Sponsor SITA के साथ भागीदारी में आज घोषित 2025 ASQ Customer Experience Awards के अनुसार, पूरे विश्व के ग्राहक अनुभव में अन्य उद्योगों की तुलना में हवाई अड्डे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, और यात्री संतुष्टि लगातार बढ़ रही है।

ये परिणाम निरंतर यातायात वृद्धि के बीच आए हैं, जिसमें 2025 में वैश्विक यात्री मात्रा 9.8 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है और इसका बढ़कर 2026 में 10.2 बिलियन होने का अनुमान है - जिससे हवाई अड्डों पर कुशल, स्वागत योग्य और उच्च गुणवत्ता वाले अनुभव प्रदान करने के लिए बढ़ता दबाव है।

ASQ Customer Experience Awards क्या हैं?



ASQ एकमात्र वैश्विक बेंचमार्किंग प्रोग्राम है जो यात्रियों की संतुष्टि को हवाई अड्डे पर रहते हुए मापता है; जब उनके अनुभव जीवंत होते हैं, तो वे यात्रा के प्रत्येक चरण में यात्री अनुभव की सबसे सटीक और समयबद्ध तस्वीर प्रदान करते हैं। सभी परिचालन घंटों, दिनों और महीनों में एकत्र की गए सर्वेक्षणों में प्रस्थान और आगमन द्वारों पर वैज्ञानिक रूप से तैयार की गई नमूनाकरण पद्धति का बेतरतीब ढंग से उपयोग करके यात्रियों का चयन किया जाता है।

प्रत्येक वर्ष, ASQ Customer Experience Awards पूरे विश्व के उन हवाई अड्डों को सम्मानित करते हैं, जिनके बारे में यात्रियों ने कहा है कि उन्होंने ग्राहक अनुभव के कई आयामों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।

प्रमुख बातें

यातायात में निरंतर वृद्धि के बावजूद वैश्विक स्तर पर यात्रियों की संतुष्टि में वृद्धि हुई

पूरे विश्व में लगभग 707,000 यात्रियों का वास्तविक समय में सर्वेक्षण किया गया

का वास्तविक समय में सर्वेक्षण किया गया विश्व के आधे से अधिक हवाई यात्री ASQ-रेटेड हवाई अड्डे से होकर गुज़रे

Border and Passport Control ने विश्व स्तर पर सबसे अधिक संतुष्टि वृद्धि दर्ज की

ने विश्व स्तर पर सबसे अधिक संतुष्टि वृद्धि दर्ज की हवाई अड्डे का माहौल और स्वच्छता समग्र संतुष्टि के सबसे मजबूत कारक थे

समग्र संतुष्टि के सबसे मजबूत कारक थे कई पुरस्कार श्रेणियों में 35% से अधिक नए विजेता हैं

ACI World के महानिदेशक, Justin Erbacci, ने कहा, "हवाई अड्डे यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि बढ़ते दबाव के बावजूद यात्री संतुष्टि में लगातार वृद्धि हो सकती है। ये पुरस्कार पूरे विश्व में हवाई अड्डे की टीमों और हितधारकों के सामूहिक प्रयासों को दर्शाते हैं। ASQ कार्यक्रम की 20वीं वर्षगांठ मनाते हुए, हम दो दशकों की विश्वसनीय जानकारियों और मान्यता को याद करते हैं, जिन्होंने हवाई अड्डों को बेहतर और अधिक यादगार यात्राएं बनाने में मदद की है। यात्री अनुभव के प्रति अटूट समर्पण के लिए ACI ASQ Customer Experience Award के सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई।"

"यात्रा का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है, और यात्रीगण पहले से कहीं अधिक सहज और लाभप्रद अनुभवों की उम्मीद कर रहे हैं," SITA में Borders के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, Pedro Alves, ने कहा। "ये पुरस्कार हवाई अड्डों पर प्रति दिन होने वाले असाधारण कार्यों को मान्यता देते हैं।" इसको दोहराते हुए, Airports पर SITA के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, Nathalie Altwegg, ने आगे कहा: हवाई अड्डे नवाचार और समर्पण के माध्यम से अपेक्षाओं में वृद्धि कर रहे हैं, और चूंकि हमारे भागीदार यात्रियों की यात्रा को पुनर्परिभाषित करते रहते हैं, हमें उनके साथ कार्य करने पर गर्व है।"

यात्रियों की संतुष्टि में वृद्धि के क्या कारण हैं?



2025 ASQ परिणामों से पता चलता है कि यात्री स्वच्छ, स्वागतयोग्य हवाई अड्डे के वातावरण और सुचारू, मानव-केंद्रित बातचीत को अधिक महत्व देते हैं। Border and Passport Control में हुए सुधार यात्रा के महत्वपूर्ण क्षणों में तनाव और अनिश्चितता को कम करने में अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करते हैं।

ये निष्कर्ष ASQ 2026 Global Traveller Survey Report से प्राप्त जानकारियों के साथ निकटता से मेल खाते हैं।

विश्व स्तर पर उत्कृष्टता को मान्यता देना



इस वर्ष घोषित विजेताओं में निम्न की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है: पूरे विश्व में 100 हवाई अड्डों को यात्री अनुभव में उत्कृष्टता के लिए मान्यता दी गई, जिनमें निम्न सहित सभी श्रेणियों और क्षेत्रों में 195 पुरस्कार प्रदान किए गए:

88 Best Airports at Departures

23 Best Airports: Most Dedicated Staff

26 Best Airports: Easiest Airport Journey

23 Best Airports: सबसे आनंददायक हवाई अड्डा

29 Best Airports: Cleanest Airport

6 Best Airports at Arrivals

इसके अतिरिक्त, उच्च गुणवत्ता वाले यात्री अनुभव प्रदान करने में उनके प्रदर्शन और निरंतरता को मान्यता देते हुए 8 हवाई अड्डों को ACI World Director General's Roll of Excellence से सम्मानित किया गया था।

The 2025 ASQ Customer Experience Awards Ceremony



2025 ASQ Customer Experience Awards Ceremony को ACI World Airport Experience Summit में इस्तांबुल, तुर्की में 31 अगस्त—4 सितंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। यह प्रतिष्ठित वार्षिक सम्मेलन ग्राहक और कर्मचारी अनुभव को समर्पित प्रमुख हवाई अड्डा कार्यक्रम है और उद्योग को आकार देने वाली नवीनतम रणनीतियों के बारे में जानने के लिए 800 से अधिक हवाई अड्डों के अधिकारियों, ग्राहक अनुभव विशेषज्ञों और संबंधित पेशेवरों का स्वागत करने के लिए तैयार है।

ACI का परिचय

Airports Council International (ACI), विश्व के हवाई अड्डों का व्यापार संघ, एक संघबद्ध संगठन है जिसमें ACI World, ACI Africa, ACI Asia-Pacific & Middle East, ACI Europe, ACI Latin America और Caribbean और ACI North America शामिल हैं। नीति विकास के प्रमुख चरणों के दौरान हवाई अड्डों के सर्वोत्तम हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए, ACI एक ऐसी वैश्विक हवाई परिवहन प्रणाली सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देता है जो सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ हो। जनवरी 2026 तक, ACI पूरे विश्व के 160 से अधिक देशों में 2,200 से अधिक हवाई अड्डों का संचालन करने वाले 811 सदस्यों को सेवा प्रदान कर रहा है।

SITA का परिचय

SITA हवाई परिवहन उद्योग का तकनीकी इंजन है, जो यात्रा को सुरक्षित, आसान और अधिक टिकाऊ बनाता है। वैश्विक हवाई परिवहन डेटा विनिमय के 45-50% को सक्षम बनाते व लगभग 2,500 ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हुए, इसकी टेक्नोलॉजी 1,000 से अधिक हवाई अड्डों, 19,600 विमानों और 70 से अधिक सरकारों को सपोर्ट करती है। उन्नत स्व-सेवा और संचालन नियंत्रण से लेकर हवाई अड्डे के डिजाइन और डिजिटल सीमाओं तक, SITA अगली पीढ़ी की यात्रा को आकार दे रही है, जिसे Materna IPS, ASISTIM और CCM सहित अधिग्रहणों से मजबूती मिली है। यह विमानन के साथ-साथ SmartSea जैसी पहल सहित क्रूज, रेल और शहरी हवाई परिवहन जैसे क्षेत्रों में भी विस्तार कर रहा है।

अधिक जानकारी के लिए www.sita.aero पर जाएं।

संपादक की टिप्पणियाँ

