Die Stimme der Passagiere: Das sind die besten Flughäfen in Sachen Kundenerlebnis, zeigt ACI World

MONTREAL, 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Flughäfen auf der ganzen Welt übertreffen andere Branchen in Sachen Kundenerfahrung, und die Zufriedenheit der Passagiere nimmt weiter zu. Dies geht aus den 2025 ASQ Customer Experience Awards hervor, die heute vom Airports Council International (ACI) World in Zusammenarbeit mit dem Goldsponsor SITA bekannt gegeben wurden.

Die Ergebnisse kommen vor dem Hintergrund eines anhaltenden Verkehrswachstums, bei dem das weltweite Passagieraufkommen im Jahr 2025 voraussichtlich 9,8 Milliarden erreichen und bis 2026 auf 10,2 Milliarden ansteigen wird- was den Druck auf Flughäfen erhöht, effiziente, einladende und qualitativ hochwertige Erlebnisse in großem Umfang zu bieten.

Was sind die ASQ Customer Experience Awards?



ASQ ist das einzige globale Benchmarking-Programm, das die Zufriedenheit von Reisenden misst, während sie sich am Flughafen aufhalten, und zwar in dem Moment, in dem sie ihre Erfahrungen machen, und so das genaueste und aktuellste Bild des Passagiererlebnisses bei jedem Schritt der Reise liefert. Die Passagiere werden an den Abflug- und Ankunftsgates nach dem Zufallsprinzip anhand einer wissenschaftlich konzipierten Stichprobenmethode ausgewählt, wobei die Umfragen über alle Betriebszeiten, Tage und Monate hinweg durchgeführt werden.

Mit den ASQ Customer Experience Awards werden jedes Jahr Flughäfen auf der ganzen Welt ausgezeichnet, die nach Meinung der Passagiere in mehreren Dimensionen der Kundenzufriedenheit am besten abschneiden.

Highlights

Passagierzufriedenheit trotz anhaltendem Verkehrswachstum weltweit gestiegen

Nahezu 707.000 Passagiere weltweit in Echtzeit befragt

weltweit in Echtzeit befragt Mehr als die Hälfte aller Flugreisenden weltweit passierten einen Flughafen mit ASQ-Bewertung

Grenz- und Passkontrolle verzeichnete weltweit die größten Zufriedenheitszuwächse

verzeichnete weltweit die größten Zufriedenheitszuwächse Das Flughafenambiente und die Sauberkeit waren die wichtigsten Faktoren für die Gesamtzufriedenheit

waren die wichtigsten Faktoren für die Gesamtzufriedenheit In mehreren Preiskategorien gibt es mehr als 35% neue Gewinner

„Die Flughäfen zeigen, dass die Zufriedenheit der Passagiere trotz des wachsenden Drucks weiter steigen kann", sagte ACI World Generaldirektor Justin Erbacci. „Diese Auszeichnungen spiegeln die kollektiven Bemühungen von Flughafenteams und Interessengruppen weltweit wider. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des ASQ-Programms würdigen wir zwei Jahrzehnte vertrauenswürdiger Erkenntnisse und Anerkennungen, die Flughäfen dabei geholfen haben, bessere und unvergessliche Reisen zu schaffen. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner des ACI ASQ Customer Experience Award für ihren unermüdlichen Einsatz für die Kundenerfahrung".

„Der Luftverkehr entwickelt sich rasant weiter, und die Passagiere erwarten mehr denn je nahtlose und lohnende Reiseerlebnisse", sagte Pedro Alves, Senior Vice President für Borders bei SITA. „Diese Auszeichnungen würdigen die außergewöhnliche Arbeit, die täglich an Flughäfen geleistet wird." In diesem Sinne ergänzte Nathalie Altwegg, Senior Vice President bei SITA an Flughäfen: „Flughäfen setzen durch Innovation und Engagement neue Maßstäbe, und wir sind stolz darauf, gemeinsam mit unseren Partnern die Passagierreise weiterhin neu zu definieren."

Was die Zufriedenheit der Fahrgäste steigert



Die ASQ-Ergebnisse für 2025 zeigen, dass Passagiere zunehmend Wert auf ein sauberes, einladendes Flughafenumfeld und reibungslose, menschenzentrierte Interaktionen legen. Verbesserungen bei der Grenz- und Passkontrolle unterstreichen die entscheidende Rolle des Personals bei der Verringerung von Stress und Unsicherheit in den entscheidenden Momenten der Reise.

Diese Ergebnisse decken sich eng mit den Erkenntnissen aus dem ASQ 2026 Global Traveller Survey Report.

Anerkennung von Spitzenleistungen weltweit



Die in diesem Jahr bekannt gegebenen Gewinner stellen den bisher größten Pool dar: 100 Flughäfen weltweit wurden für herausragende Leistungen im Bereich der Passagierbetreuung ausgezeichnet. 195 Auszeichnungen wurden in allen Kategorien und Regionen vergeben, darunter:

88 Beste Flughäfen bei Abflügen

23 Beste Flughäfen: Engagierteste Mitarbeiter

26 Beste Flughäfen: Einfachste Anreise zum Flughafen

23 Beste Flughäfen: Der angenehmste Flughafen

29 Beste Flughäfen: Sauberster Flughafen

6 Beste Flughäfen bei Ankünften

Darüber hinaus wurden 8 Flughäfen mit dem ACI World Director General's Roll of Excellence ausgezeichnet, womit ihre Leistung und Beständigkeit bei der Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Passagiererlebnisses anerkannt wird.

Die Preisverleihung der ASQ Customer Experience Awards 2025



Die 2025 ASQ Customer Experience Awards Ceremony wird auf dem ACI World Airport Experience Summit in Istanbul, Türkiye vom 31. August bis 4. September 2026 stattfinden. Diese prestigeträchtige jährliche Veranstaltung ist die erste Flughafenveranstaltung, die sich mit dem Thema Kunden- und Mitarbeitererfahrung befasst. Unter werden über 800 Führungskräfte von Flughäfen , Experten für Kundenerfahrung und verwandte Fachleute erwartet, um sich über die neuesten Strategien zu informieren, die die Branche prägen.

Über ACI

Airports Council International (ACI), der Handelsverband der Flughäfen der Welt, ist eine föderierte Organisation, die ACI World, ACI Africa, ACI Asia-Pacific & Middle East, ACI EUROPE, ACI Latin America and the Caribbean und ACI North America umfasst. Indem ACI die Interessen der Flughäfen in den wichtigsten Phasen der politischen Entwicklung vertritt, trägt es wesentlich dazu bei, ein sicheres, effizientes und ökologisch nachhaltiges globales Luftverkehrssystem zu gewährleisten. Im Januar 2026 zählt ACI 811 Mitglieder, die über 2.200 Flughäfen in mehr als 160 Ländern weltweit betreiben.

Über SITA

SITA ist der technische Motor der Luftverkehrsbranche, der das Reisen sicherer, einfacher und nachhaltiger macht. Die Technologie des Unternehmens, das rund 2.500 Kunden betreut, unterstützt mehr als 1.000 Flughäfen, 19.600 Flugzeuge und über 70 Regierungen und ermöglicht 45-50 % des weltweiten Luftverkehrsdatenaustauschs. Von fortschrittlicher Selbstbedienung und Betriebssteuerung bis hin zu Flughafendesign und digitalen Grenzen gestaltet SITA die nächste Generation des Reisens, verstärkt durch Übernahmen wie Materna IPS, ASISTIM und CCM. Mit Initiativen wie SmartSea expandiert sie über den Luftverkehr hinaus in die Bereiche Kreuzfahrt, Schienenverkehr und urbane Luftmobilität.

Anmerkungen der Redaktion

Erfahren Sie mehr über das ASQ-Programm. Sehen Sie sich die vollständige Liste der 2025 ASQ Customer Experience Winners an. Sehen Sie sich die ACI World Director's Roll of Excellence inductees an. Erfahren Sie mehr über den ACI World 2026 Airport Experience Summit. Anmerkung zur Methodik: Jeder Flughafen muss eine vierteljährliche Mindeststichprobe erfüllen, wobei alle Erhebungen von ASQ-zertifizierten Außendienstmitarbeitern durchgeführt und von ACI World mehr als 50 Qualitätskennzahlen geprüft werden. Nur Flughäfen, die alle vierteljährlichen ASQ-Qualitätsaudits erfolgreich bestanden haben, qualifizieren sich für die ASQ Customer Experience Awards, die sicherstellen, dass die Anerkennung auf überprüften, zuverlässigen und konsequent angewandten Standards beruht. SITA ist Goldsponsor der ASQ Customer Experience Awards in der Kategorie „Beste Flughäfen nach Größe und Region".

Medienkontakte: Sabrina Guerrieri, Direktorin, Kommunikation, ACI World, Telefon: +1 514 373 1254, E-Mail: [email protected]

