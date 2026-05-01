Asian Beach Games ke-6 di Sanya Resmi Berakhir, Tim China Menempati Posisi Teratas Klasemen Medali

Asian Beach Games di Sanya merupakan kali kedua China menjadi tuan rumah ajang ini, sekaligus menjadi ajang olahraga internasional berskala besar pertama yang digelar setelah operasional penuh kawasan Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan. Wakil Ketua sekaligus Sekretaris Jenderal Kontingen Olahraga China, Zhang Xin, menyatakan, "Perolehan medali emas kontingen China menunjukkan terobosan di berbagai cabang dan berkembang secara menyeluruh, yang paling menggembirakannya adalah sejumlah cabang berhasil mencatatkan pencapaian bersejarah." Salah satu yang menonjol, atlet muda panjat tebing Zhao Yicheng memecahkan rekor dunia nomor speed putra dengan catatan waktu 4,58 detik. Selain itu, sejumlah nomor pertandingan juga mencatatkan rekor baru ajang ini, sementara cabang aquathlon dan renang perairan terbuka berhasil menyapu bersih seluruh medali emas.

Penyelenggaraan ajang ini juga mendapat pengakuan yang tinggi. Dalam konferensi pers penutupan yang digelar pada 29 April, Direktur Jenderal Dewan Olimpiade Asia, Husain Al-Musallam, memuji ajang ini sebagai contoh penyelenggaraan yang ramah lingkungan, aman, sederhana, dan berbasis digital. Ia juga menyatakan bahwa seluruh kontingen merasakan secara langsung keramahan dan daya tarik Sanya.

Bagi tuan rumah Sanya dan Provinsi Hainan, "lonjakan" kunjungan selama ajang ini mulai bertransformasi menjadi "pertumbuhan" ekonomi. Rangkaian pertandingan yang menarik juga mendorong peningkatan konsumsi di berbagai sektor, mulai dari pariwisata, akomodasi, kuliner, industri kreatif, hingga belanja bebas bea. Visi "Menggelar satu ajang untuk menggerakkan berbagai sektor usaha serta memberi manfaat bagi masyarakat luas", kini mulai menjadi nyata.

Asian Beach Games di Sanya segera berakhir, namun babak baru perkembangan olahraga pantai di China baru saja dimulai. Jejak yang ditinggalkan para atlet Asian Beach Games diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk terjun ke dunia olahraga pantai yang penuh daya tarik ini.

