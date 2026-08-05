Agthia ने H1 2026 की अपनी मजबूत वित्तीय स्थिति और अंतरिम लाभांश में 14.4% की वृद्धि का वर्णन किया

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Agthia Group

05 Aug, 2026, 21:14 IST

अबू धाबी, UAE, 5 अगस्त, 2026 /PRNewswire/ -- Agthia Group PJSC (AGTHIA: UH), क्षेत्र की अग्रणी खाद्य और पेय कंपनियों में से एक, ने आज अपने 2026 की पहली छमाही और दूसरी तिमाही के परिणाम जारी किए, जो मजबूत नकदी उत्पादन, अत्यंत स्वस्थ बैलेंस शीट और अंतरिम लाभांश में 14.4% की वृद्धि सहित इसके बहुवर्षीय परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव को प्रकट करते हैं।

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Agthia H1 - 2026 Financial Results Video (English)
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Salmeen Alameri, Managing Director and CEO of Agthia Group
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Agthia - H1 2026 - Press - Infographic - EN
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Group के परिवर्तन ने H1 2026 में गति पकड़ी, क्योंकि Agthia ने बाहरी चुनौतियों और लागत दबावों से निपटने के साथ-साथ अपने पोर्टफ़ोलियो को पुन: व्यवस्थित करने में प्रगति की है। पहली छमाही में, UAE खाद्य सुरक्षा प्रोग्राम के तहत एकमुश्त बिक्री से समर्थित Group Revenue वर्ष-दर-वर्ष 7.4% बढ़कर AED 2.6 बिलियन हो गया था। EBITDA 35.8% बढ़कर AED 310.5 मिलियन हो गया, जबकि EBITDA मार्जिन 250 आधार अंक बढ़कर 11.9% और शुद्ध लाभ AED 121.4 मिलियन तक पहुंच गया, जो वर्ष-दर-वर्ष 147.4% अधिक है। दूसरी तिमाही में, Group का राजस्व वर्ष-दर-वर्ष 11.9% बढ़कर AED 1.3 बिलियन हो गया है। EBITDA 172.5% की वृद्धि के साथ AED 117.2 मिलियन, मार्जिन 542 आधार अंक बढ़कर 9.2% हो गया, जबकि शुद्ध लाभ AED 24.5 मिलियन तक पहुंच गया है।

एक वर्ष पहले के आउटफ़्लो की तुलना में मुक्त नकदी प्रवाह AED 521.4 मिलियन पर मजबूती से सकारात्मक हो गया, और Group ने दिसंबर 2025 में अपने शुद्ध Debt-to-EBITDA अनुपात को 2.9x से घटाकर 1.8x कर दिया है। Agthia ने 2026 की पहली छमाही को AED 869.6 मिलियन की नकदी के साथ समाप्त किया है। 30 जून 2026 तक यह AED 6.5 बिलियन तक पहुंचते हुए, Group की कुल संपत्ति में लगातार वृद्धि हो रही है।

पूरे Group में, मुख्य व्यवसायों में, मजबूत वृद्धि को चयनित परिवर्तन पहलों में प्राप्त निरंतर प्रगति द्वारा पूरा किया गया था। Water and Food के नेतृत्व में दूसरी तिमाही के राजस्व में 38.9% की वृद्धि हुई, क्योंकि Al Ain, Agthia के पहले बिलियन-दिरहम ब्रांड, ने बोतलबंद पानी में अपनी बढ़त को बढ़ाया और  पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में मूल्य बाजार भागीदारी में 2.0 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। दूसरी तिमाही में Protein and Frozen में 22.0% की वृद्धि हुई थी, जिसका Nabil ने 32.5% की वृद्धि के साथ नेतृत्व और Atyab में क्रमिक सुधार द्वारा सपोर्ट के साथ-साथ वर्ष-दर-वर्ष 8.1% की वृद्धि, और Group की सऊदी प्रोटीन प्लांट में वृद्धि हासिल की है। मजबूत चारा मांग के चलते Agri-Business में 11.0% की वृद्धि हुई, जिसमें Agrivita फीड की बिक्री में 23.3% की वृद्धि हुई है। तिमाही के दौरान, Snacking ने दीर्घकालिक मूल्य की नींव रखते हुए Al Foah और BMB बिज़नेसों को बदलने पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि Abu Auf ने Q2 2026 में राजस्व में वर्ष-दर-वर्ष 23.7% की वृद्धि के साथ अपनी मजबूत विकास गति को बनाए रखा है।

Agthia के निदेशक मंडल ने 30 जून 2026 को समाप्त होने वाली छह महीने की अवधि के लिए 11.792 फिल्स प्रति शेयर के अंतरिम नकद लाभांश की अनुशंसा की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.4% अधिक और 2025 की दूसरी छमाही के लिए अनुशंसित 10.0% की वृद्धि के बाद लगातार दूसरी अवधि में उच्च रिटर्न है।

Agthia के बोर्ड के अध्यक्ष, Khalifa Sultan Al Suwaidi, ने टिप्पणी की: "लगातार दूसरी अवधि के लिए अंतरिम लाभांश में वृद्धि Agthia के अनुशासित संचालन और इसके दीर्घकालिक मूल्य में बोर्ड के विश्वास को दर्शाती है। चुनौतीपूर्ण माहौल में भी, Group शेयरधारकों को पुरस्कृत करने और अपने स्वयं के विकास को वित्त पोषित करने के लिए नकदी का सृजन कर रहा है।"

Agthia ग्रुप के प्रबंध निदेशक और CEO, Salmeen Alameri, ने आगे कहा: "एक वर्ष पहले हमारे द्वारा शुरु किए गया परिवर्तन ठोस परिणाम दे रहा है, जिसमें मजबूत कमाई, बढ़ते मार्जिन और बेहतर नकदी उत्पादन से हमारी बैलेंस शीट मजबूत हो रही है। हमने निर्बाध आपूर्ति बनाए रखी, अपने ग्राहकों का समर्थन किया और सबसे महत्वपूर्ण समय पर UAE के खाद्य सुरक्षा एजेंडे को आगे बढ़ाया है। हमने अपने सतत विकास के एजेंडे को भी गति दी है, जिससे हमारे उत्सर्जनों के अनुपात में वर्ष-दर-वर्ष 26.7% की कमी आई है।"

Agthia Group के मुख्य वित्तीय अधिकारी, Jeroen Nijs, ने टिप्पणी की: "2026 की पहली छमाही के दौरान Agthia की वित्तीय प्रोफ़ाइल काफी मजबूत हुई है। उच्च आय के साथ-साथ, हमने AED 521 मिलियन का मुक्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करते हुए शुद्ध Debt-to-EBITDA अनुपात को 2.9x से घटाकर 1.8x कर दिया है। AED 870 मिलियन की नकदी और नकदी समकक्षों के साथ, Agthia वर्तमान क्षेत्रीय व्यवधान से निपटने, अपने कार्य नीतिक परिवर्तन प्रोग्रामों को क्रियान्वित करने और शेयरधारकों के रिटर्न को बढ़ाने के लिए अच्छी स्थिति में है।"

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