Agthia meldet eine verbesserte Finanzlage im ersten Halbjahr 2026 und erhöht die Zwischendividende um 14,4 %

ABU DHABI, VAE, 4. August 2026 /PRNewswire/ -- Agthia Group PJSC (AGTHIA: UH), eines der führenden Lebensmittel- und Getränkeunternehmen der Region, hat heute seine Ergebnisse für das erste Halbjahr und das zweite Quartal 2026 bekannt gegeben. Diese spiegeln die zunehmenden Auswirkungen seiner mehrjährigen Umstrukturierung wider, die sich in einer stärkeren Cash-Generierung, einer deutlich gesünderen Bilanz und einer Erhöhung der Zwischendividende um 14,4 % äußern.

Agthia H1 - 2026 Financial Results Video (English) Speed Speed Salmeen Alameri, Managing Director and CEO of Agthia Group Agthia - H1 2026 - Press - Infographic - EN

Die Umstrukturierung des Konzerns gewann im ersten Halbjahr 2026 an Fahrt, da Agthia die Neuausrichtung seines Portfolios vorantrieb und gleichzeitig externe Herausforderungen und Kostendruck bewältigte. Im ersten Halbjahr stieg der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,4 % auf 2,6 Milliarden AED, was vor allem auf einmalige Umsätze im Rahmen des Programms zur Ernährungssicherheit der VAE zurückzuführen war. Das EBITDA stieg um 35,8 % auf 310,5 Millionen AED, wobei sich die EBITDA-Marge um 250 Basispunkte auf 11,9 % ausweitete, während der Nettogewinn 121,4 Millionen AED erreichte, was einem Anstieg von 147,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Im zweiten Quartal stieg der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11,9 % auf 1,3 Milliarden AED. Das EBITDA stieg um 172,5 % auf 117,2 Millionen AED, wobei sich die Marge um 542 Basispunkte auf 9,2 % erhöhte, während der Nettogewinn 24,5 Millionen AED erreichte.

Der freie Cashflow entwickelte sich mit 521,4 Millionen AED deutlich positiv, nachdem im Vorjahr noch ein Mittelabfluss verzeichnet worden war, und der Konzern senkte sein Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von 2,9 im Dezember 2025 auf 1,8. Agthia schloss das erste Halbjahr 2026 mit einem Kassenbestand von 869,6 Millionen AED ab. Die Bilanzsumme des Konzerns wächst weiter und belief sich zum 30. Juni 2026 auf 6,5 Milliarden AED.

Konzernweit wurde das starke Wachstum in den Kerngeschäften durch weitere Fortschritte bei ausgewählten Transformationsinitiativen ergänzt. Die Bereiche Wasser und Lebensmittel waren dabei führend: Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 38,9 %, da Al Ain, die erste Marke von Agthia mit einem Umsatz von einer Milliarde Dirham, ihren Vorsprung im Bereich abgefülltes Wasser ausbaute und gegenüber dem Vorjahreszeitraum 2,0 Prozentpunkte an wertmäßigem Marktanteil hinzugewonnen hat. Die Bereiche „Protein" und „Tiefkühlkost" verzeichneten im zweiten Quartal ein Wachstum von 22,0 %, angeführt von Nabil mit 32,5 % und unterstützt durch eine schrittweise Verbesserung bei Atyab, das im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,1 % zulegte, sowie durch den Hochlauf der saudischen Proteinproduktionsanlage des Konzerns. Der Geschäftsbereich Agri-Business verzeichnete aufgrund der starken Nachfrage nach Futtermitteln einen Anstieg um 11,0 %, wobei der Umsatz von Agrivitafeed um 23,3 % zulegte. Im Laufe des Quartals konzentrierte sich der Geschäftsbereich Snacking weiterhin auf die Umstrukturierung der Geschäftsbereiche AlFoah und BMB und legte damit den Grundstein für langfristige Wertschöpfung, während Abu Auf seinen starken Wachstumskurs beibehielt und im zweiten Quartal 2026 einen Umsatzanstieg von 23,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnete.

Der Vorstand von Agthia hat für das am 30. Juni 2026 endende Halbjahr eine Zwischendividende in bar in Höhe von 11,792 Fils pro Aktie vorgeschlagen. Dies entspricht einer Steigerung von 14,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum und ist nach dem für das zweite Halbjahr 2025 vorgeschlagenen Anstieg um 10,0 % bereits der zweite Zeitraum in Folge mit höheren Ausschüttungen.

Khalifa Sultan Al Suwaidi, Chairman von Agthia, erklärte: „Die Erhöhung der Zwischendividende zum zweiten Mal in Folge zeugt von der Disziplin, mit der Agthia geführt wird, sowie vom Vertrauen des Vorstands in den langfristigen Wert des Unternehmens. Selbst in einem anspruchsvollen Umfeld erwirtschaftet der Konzern die notwendigen Mittel, um die Aktionäre zu entlohnen und das eigene Wachstum zu finanzieren."

Salmeen Alameri, Managing Director und CEO der Agthia Group, fügte hinzu: „Der Wandel, den wir vor einem Jahr in Gang gesetzt haben, zeigt greifbare Ergebnisse: Höhere Erträge, steigende Margen und eine verbesserte Cash-Generierung stärken unsere Bilanz. Wir haben die Versorgung lückenlos aufrechterhalten, unsere Kunden unterstützt und die Ernährungssicherheit der VAE in einer Zeit vorangetrieben, in der dies von größter Bedeutung war. Zudem haben wir unsere Nachhaltigkeitsagenda beschleunigt und unsere Emissionsquote im Vergleich zum Vorjahr um 26,7 % gesenkt."

Jeroen Nijs, Chief Financial Officer der Agthia Group, erklärte: „Das Finanzprofil von Agthia hat sich im ersten Halbjahr 2026 erheblich verbessert. Neben höheren Gewinnen erzielten wir einen freien Cashflow in Höhe von 521 Millionen AED und konnten gleichzeitig das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von 2,9x auf 1,8x senken. Mit liquiden Mitteln in Höhe von 870 Millionen AED ist Agthia gut aufgestellt, um die aktuellen regionalen Turbulenzen zu meistern, unsere strategischen Transformationsprogramme umzusetzen und die Rendite für die Aktionäre zu steigern."