Agthia annonce un renforcement de sa position financière au premier semestre de 2026 et augmente son dividende intermédiaire de 14,4 %

ABOU DABI, Émirats arabes unis, 5 août 2026 /PRNewswire/ -- Agthia Group PJSC (AGTHIA : UH), l'une des principales entreprises agroalimentaires de la région, a publié aujourd'hui ses résultats pour le premier semestre et le deuxième trimestre de l'exercice 2026, qui reflètent l'impact croissant de sa transformation engagée depuis plusieurs années, avec une consolidation de la génération de trésorerie, un bilan nettement plus sain et une augmentation de 14,4 % du dividende intermédiaire.

Agthia H1 - 2026 Financial Results Video (English) Speed Speed Salmeen Alameri, Managing Director and CEO of Agthia Group Agthia - H1 2026 - Press - Infographic - EN

La transformation du groupe s'est accélérée au premier semestre de 2026, Agthia ayant poursuivi la refonte de son portefeuille tout en devant faire face à des défis externes et à des pressions sur les coûts. Au premier semestre, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 7,4 % en glissement annuel pour atteindre 2,6 milliards d'AED, en particulier grâce à des ventes ponctuelles réalisées dans le cadre du programme de sécurité alimentaire des Émirats arabes unis. L'excédent brut d'exploitation (EBE) a augmenté de 35,8 % pour se porter à 310,5 millions d'AED, la marge d'EBE s'étant élargie de 250 points de base pour s'établir à 11,9 %, tandis que le résultat net s'élève à 121,4 millions d'AED, en hausse de 147,4 % par rapport à la même période de l'année précédente. Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe s'est accru de 11,9 % en glissement annuel, pour atteindre 1,3 milliard d'AED. L'EBE a progressé de 172,5 % pour s'établir à 117,2 millions d'AED, avec une marge d'EBE élargie de 542 points de base pour atteindre 9,2 %, tandis que le résultat net s'élève à 24,5 millions d'AED.

Le flux de trésorerie disponible est redevenu nettement positif, à 521,4 millions d'AED, alors qu'il affichait un solde négatif un an plus tôt, et le groupe a ramené son ratio dette nette/EBE à la valeur de 1,8, contre 2,9 en décembre 2025. Agthia a clôturé le premier semestre de 2026 avec une trésorerie de 869,6 millions d'AED. L'actif total du groupe continue de progresser, atteignant 6,5 milliards d'AED au 30 juin 2026.

À l'échelle du groupe, la forte croissance enregistrée dans les activités principales a été complétée par la poursuite des progrès réalisés dans certaines initiatives de transformation. Le secteur de l'eau et de l'alimentation a ouvert la voie, avec un chiffre d'affaires en hausse de 38,9 % au deuxième trimestre grâce à Al Ain, la première marque d'Agthia à franchir le cap du milliard de dirhams, qui a consolidé son avance sur le marché de l'eau en bouteille et gagné 2,0 points de pourcentage de part de marché en valeur par rapport à la même période de l'année dernière. Le secteur des protéines et des produits surgelés a progressé de 22,0 % au deuxième trimestre, tiré par Nabil (+32,5 %) et soutenu par l'amélioration progressive au sein d'Atyab, en hausse de 8,1 % en glissement annuel, ainsi que par la montée en puissance de l'usine de protéines du groupe en Arabie saoudite. Le secteur agroalimentaire enregistre une croissance de 11,0 % portée par une forte demande en aliments pour animaux, les ventes d'Agrivita ayant notamment augmenté de 23,3 %. Au cours du trimestre, la division « Alimentation sur le pouce » a continué de se concentrer sur la transformation des activités d'Al Foah et de BMB, jetant ainsi les bases de la création de valeur à long terme, tandis qu'Abu Auf a maintenu sa solide trajectoire de croissance, avec un chiffre d'affaires en hausse de 23,7 % en glissement annuel pour le deuxième trimestre de 2026.

Le conseil d'administration d'Agthia a recommandé le versement d'un dividende intermédiaire en espèces de 11,792 fils par action au titre du semestre clos le 30 juin 2026, soit une croissance de 14,4 % par rapport à la même période de l'année précédente, qui ouvre une deuxième période consécutive de rendement en hausse après l'augmentation de 10,0 % recommandée pour le second semestre de 2025.

Khalifa Sultan Al Suwaidi, président du conseil d'administration d'Agthia, déclare : « L'augmentation du dividende intermédiaire pour la deuxième période consécutive témoigne de la rigueur avec laquelle le groupe Agthia est géré et de la confiance du conseil d'administration dans sa valeur à long terme. Même dans un contexte difficile, le groupe génère les liquidités nécessaires pour rémunérer ses actionnaires et financer sa propre croissance. »

Salmeen Alameri, directeur général et CEO du groupe Agthia, ajoute : « La transformation que nous avons engagée il y a un an porte ses fruits : des recettes en hausse, des marges en progression et une meilleure génération de trésorerie viennent renforcer notre bilan. Nous avons assuré un approvisionnement ininterrompu, soutenu nos clients et fait avancer le programme de sécurité alimentaire des Émirats arabes unis au moment le plus décisif. Nous avons également accéléré la mise en œuvre de notre programme de développement durable, en réduisant notre taux d'émissions de 26,7 % par rapport à l'année précédente. »

Jeroen Nijs, directeur financier du groupe Agthia, commente : « La situation financière d'Agthia s'est considérablement renforcée au cours du premier semestre de 2026. Parallèlement à la hausse de nos recettes, nous avons généré un flux de trésorerie disponible de 521 millions d'AED, tout en ramenant le ratio dette nette/EBE de 2,9 à 1,8. Fort de 870 millions d'AED de trésorerie et d'équivalents de trésorerie, le groupe Agthia est bien placé pour faire face aux perturbations régionales actuelles, mettre en œuvre ses programmes de transformation stratégique et améliorer le rendement pour ses actionnaires. »