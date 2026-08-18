AI तक पहुंच को सर्वसुलभ बनाने और सरकार, शिक्षा तथा उद्योग में AI क्षमताओं का निर्माण करने के लिए गुजरात सरकार और Automation Anywhere ने भागीदारी की

News provided by

Automation Anywhere

18 Aug, 2026, 13:38 IST

गांधीनगर, भारत, अगस्त 18, 2026 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere, Agentic Process Automation (APA) में अग्रणी, और गुजरात सरकार ने आज पूरे राज्य में AI कौशल और ज्ञान का विस्तार करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है।

सरकारों द्वारा सेवाएं प्रदान तथा व्यवसायों के संचालन के तरीकों और लोगों को सफल होने के लिए, AI आवश्यक कौशल का भाग बन रही है। AI ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव तक पहुंच प्राप्त करने वालों के बारे में वर्तमान में लिए गए निर्णय भविष्य के वर्षों के लिए आर्थिक अवसरों को आकार देंगे। नागरिकों को उस भविष्य के लिए तैयार करना एक साझा जिम्मेदारी है - जिसके लिए सरकार, शिक्षा और उद्योग को मिलकर काम करने की आवश्यकता है, तथा टेक्नोलॉजी को अपनाने और उसका विस्तार करने हेतु AI संप्रभुता का केंद्र में बने रहना सुनिश्चित करना होगा। इसका अर्थ है डेटा, सिस्टम और कार्यप्रवाहों में AI के संचालन को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक संस्थागत क्षमताओं के साथ-साथ व्यावहारिक AI कौशल का निर्माण करना होगा।

पूरे भारत में, Automation Anywhere ने भारतीयों को व्यावहारिक AI और स्वचालन कौशल विकसित करने में सहायता करने वाली भागीदारियों में निवेश किया है - NxtWave के साथ काम करने से लेकर 100,000 से अधिक छात्रों को एंटरप्राइज़ AI और स्वचालन प्रशिक्षण प्रदान करने तक, से 2030 तक AI कैरियरों के लिए महिलाओं और युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक मिलियन लोगों को तैयार करने के AI Kiran के लक्ष्य का समर्थन करने तक। गुजरात के साथ भागीदारी सरकार, शिक्षा जगत, स्टार्टअप्स और उद्योग को एक साथ लाकर छात्रों, लोक सेवकों, उद्यमियों और पेशेवरों को AI-संचालित भविष्य के लिए तैयार करने में सहायता करने की उस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाती है।

Automation Anywhere के CEO और सह-संस्थापक, Mihir Shukla, ने कहा, "कई संगठन AI के साथ प्रयोग करने की अवस्था से आगे निकल चुके हैं और अब इसका उपयोग वास्तविक मूल्य सृजित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। गुजरात में, हमारे पास एक ऐसी सरकार है जो समझती है कि इसका समाधान केवल टेक्नोलॉजी में नहीं है - इसके लिए इसके लिए AI का उपयोग तथा संचालन कर सकने वाले लोगों, और इन सभी को एक साथ लाने के लिए तैयार संस्थानों की आवश्यकता है। इस भागीदारी का उद्देश्य यही है।"

समझौते के तहत, दोनों पक्ष प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, बूटकैंप और प्रमाणन-उन्मुख शिक्षा पर सहयोग करेंगे, जिससे पूरे गुजरात में सरकार, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और उद्योग जगत एक साथ आएंगे।

"हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि गुजरात नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी बना रहे," माननीय Shri Arjunbhai Modhwadia, गुजरात सरकार के विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्री ने कहा, जिनके नेतृत्व में इस पहल पर कार्य हो रहा है। "यह भागीदारी लोगों में निवेश करने और छात्रों, पेशेवरों, स्टार्टअप्स और सार्वजनिक कर्मचारियों के लिए नए अवसर पैदा करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हम मिलकर बेहतर सार्वजनिक सेवाओं, निरंतर आर्थिक विकास और गुजरात के दीर्घकालिक भविष्य को समर्थन प्रदान करने वाली क्षमताएं विकसित कर रहे हैं।"

इस भागीदारी का उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री Shri Bhupendrabhai Patel और माननीय उपमुख्यमंत्री Shri Harshbhai Sanghvi के दृष्टिकोण के तहत गुजरात में AI को व्यापक रुप से अपनाने के साथ-साथ अधिक जिम्मेदार, अधिक स्थानीय रूप से संचालित और नागरिकों, व्यवसायों और संस्थानों के लिए सार्थक परिणाम देने में अधिक सक्षम होना सुनिश्चित करना है। AI कौशल विकास और जिम्मेदार AI अपनाने में Automation Anywhere के कार्यों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, http://automationanywhere.com/company/responsible-ai पर जाएं।

Automation Anywhere का परिचय
Automation Anywhere 20 से अधिक वर्षों से स्वचालन के माध्यम से मानव क्षमता को उजागर करके काम के भविष्य को परिभाषित करने के लिए प्रतिबद्ध है। IT अग्रणीयों और डेवलपरों के लिए कंपनी अपने अग्रणी Agentic Process Automation (APA) सिस्टम के साथ-साथ वित्त, ग्राहक सेवा, IT और मानव संसाधन क्षेत्रों के व्यवसाय अग्रणीयों के लिए विशेष रूप से निर्मित एजेंटिक समाधानों के माध्यम से इस भविष्य को संभव बनाती है। अधिक जानकारी के लिए www.automationanywhere.com पर जाएं।

Automation Anywhere से जुड़ें
हमारा अनुसरण करें: LinkedIn | Instagram | YouTube  
अधिक सामग्री: Blog | Community | Newsletter | Webinars  
Ready to see Agentic Process Automation (APA) in action? डेमो का अनुरोध करें
Automation Anywhere, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में Automation Anywhere, Inc. का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क/सर्विस मार्क है। यहां संदर्भित अन्य मार्क उनके संबंधित स्वामियों की संपत्ति हैं। 

मीडिया संपर्क: 
Rachel Morrison, कॉर्पोरेट संचार
[email protected]  

Also from this source

Government of Gujarat and Automation Anywhere Partner to Democratize Access to AI and Build AI Capabilities Across Government, Education, and Industry

Government of Gujarat and Automation Anywhere Partner to Democratize Access to AI and Build AI Capabilities Across Government, Education, and Industry

Automation Anywhere, a leader in Agentic Process Automation (APA), and the Government of Gujarat today announced the signing of a Memorandum of...
NxtWave and Automation Anywhere Launch India's Largest AI & Agentic Process Automation (APA) Upskilling Initiative at India AI Impact Summit

NxtWave and Automation Anywhere Launch India's Largest AI & Agentic Process Automation (APA) Upskilling Initiative at India AI Impact Summit

NxtWave, India's leading upskilling platform, and Automation Anywhere, a global leader in automation and artificial intelligence, today launched...
More Releases From This Source

Explore

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

The Latest Artificial Intelligence News

The Latest Artificial Intelligence News

Cloud Computing/Internet of Things

Cloud Computing/Internet of Things

Computer Software

Computer Software

News Releases in Similar Topics