Arnold Schwarzenegger reçoit un doctorat honoris causa de l'Ulster University

Icône de l'écran mondial, ancien gouverneur de Californie, producteur lauréat d'un Emmy et sept fois M. Olympia reconnu pour ses contributions au service public, environnemental action et les arts.

BELFAST, Irlande du Nord, 30 mars 2026 /PRNewswire/ -- L'université d'Ulster a décerné aujourd'hui un doctorat honorifique au gouverneur Arnold Schwarzenegger sur son campus de Belfast, en reconnaissance de ses contributions au service public, à la défense de l'environnement et aux arts.

Né en Autriche, le Dr Schwarzenegger s'est construit une carrière extraordinaire dans le sport, le cinéma et la vie publique, devenant plus tard le 38e gouverneur de Californie et se faisant le champion de l'action environnementale, du leadership civique et de la philanthropie.

Arnold Schwarzenegger recevant le titre de docteur honoris causa de l'Université d'Ulster à Belfast.

La visite du Dr Schwarzenegger à Ulster University Belfast revêt une signification personnelle, 60 ans après sa première visite en Irlande du Nord.

Le Dr Arnold Schwarzenegger, de l'Université d'Ulster, a déclaré

« L'éducation est la base - c'est un excellent tremplin pour votre avenir. Plus on a de connaissances, plus on devient bon, que ce soit dans le monde universitaire, dans le monde des affaires, dans le cinéma ou dans le sport. C'est pourquoi des institutions comme l'Université d'Ulster sont si importantes - c'est là que vous construisez vos connaissances, votre confiance et votre avenir. Il n'y a pas de meilleur endroit pour le faire que dans une université réputée comme celle-ci ».

Le professeur Paul Bartholomew, vice-chancelier de l'université d'Ulster, a déclaré :

« Peu de personnes ont façonné la culture mondiale dans les domaines du sport, du cinéma et de la vie publique comme Arnold Schwarzenegger.

« De jeune athlète trouvant sa voix à Belfast à leader mondial, acteur et activiste, Arnold a construit une plateforme mondiale et l'a utilisée pour défendre l'environnement, défendre le peuple californien et soutenir des causes philanthropiques.

« C'est pourquoi le Dr Schwarzenegger est une véritable source d'inspiration pour les étudiants de l'université d'Ulster. »

Emmanuel Eze, étudiant en maîtrise de production cinématographique et télévisuelle, a déclaré

« L'histoire d'Arnold est celle du franchissement des frontières, de la résilience et de la création d'opportunités (qu'il s'agisse de cinéma, de sport ou d'affaires). Cela résonne profondément avec mon propre parcours, du Nigeria à l'Ulster, et me donne le sentiment que tout est possible ».

La visite de M. Schwarzenegger reflète le rôle croissant de l'université d'Ulster dans le domaine du cinéma et de la narration numérique. Grâce au Studio Ulster, un complexe de production virtuelle de 96 millions de dollars, au CoSTAR Screen Lab et à l'Ulster Screen Academy, l'université forme des diplômés pour l'un des secteurs à la croissance la plus rapide.

Ce diplôme honorifique, décerné à l'occasion du 250e anniversaire des États-Unis, reflète le parcours de Schwarzenegger, un immigrant qui a connu un succès mondial dans les domaines du sport, du cinéma et de l'action publique.

L'université d'Ulster a été élue université de l'année par le Times Higher Education en 2024. Pour en savoir plus : www.ulster.ac.uk

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