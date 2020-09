அதிக பங்கேற்பாளர்களுடன் முடிவுற்ற 'Jewellery & Gem Virtual Exhibition' இந்தியாவின் முதல் B2B ஆன்லைன் நகை கண்காட்சி

நவரத்தினங்கள் மற்றும் நகைத் துறையின் தேவைகளை தீர்க்கும் விதத்தில் இரண்டு நாள் வர்ச்சுவல் கண்காட்சி திட்டமிடப்பட்டது மற்றும் அவர்களின் முக்கிய வர்த்தக உரையாடல்கள் மற்றும் ஈடுபாட்டை நீட்டிக்க உதவவும் மற்றும் தங்கள் வீட்டிலிருந்தபடியே தகுந்த தீர்வுகளை வழங்கவும் இந்த சமூகம் உதவுகிறது. தொழில்நுட்ப வாங்குநர்கள் மற்றும் விற்பவர்களை ஒரே தகுதியான டிஜிட்டல் தளத்தின் கீழ் கண்காட்சி ஒருங்கிணைத்தது. தொடக்க விழாவில் தலைமை விருந்தினராக Ms. Rupa Dutta, Economic Adviser -Department of Commerce, Government of India உடன் Mr. Ashok Seth, President - East Delhi Jewellers Association; Mr. Saiyam Mehra, Director - Gem & Jewellery Council; Co-Convener GJS; Convenor PMI; Mr. Mahendra Tayal President - Hitech City Jewellery Manufacturers Association; Mr. Yogesh Singhal, President - The Bullion & Jewellers Association, Delhi; Mr. Yogesh Mudras, MD - Informa Markets in India and Ms. Pallavi Mehra, Group Director - Jewellery Portfolio - Informa Markets in India ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.