भारत की पहली B2B ऑनलाइन ज्वेलरी प्रदर्शनी 'Jewellery & Gem Virtual Exhibition' का भरपूर प्रभाव के साथ समापन हुआ

रत्न और आभूषण उद्योग क्षेत्र की जरूरतें पूरी करने और इस क्षेत्र को अपने महत्वपूर्ण व्यापारिक संवाद और सहभागिता जारी रखने और उन्हें उनके घरों से ही आरामदेह तरीके से व्यावहारिक समाधान प्रदान करने के लिए इस दो दिवसीय वर्चुअल एक्सपो को आयोजित किया गया था। इस एक्सपो ने पेशेवर खरीदारों और विक्रेताओं को एक व्यापक डिजिटल प्लेटफार्म पर एकजुट किया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि - Ms. Rupa Dutta, आर्थिक सलाहकार-वाणिज्य विभाग, भारत सरकार और Mr. Ashok Seth, प्रेसिडेंट - East Delhi Jewellers Association; Mr. Saiyam Mehra, डॉयरेक्टर- Gem & Jewellery Council; सह-संयोजक GJS; संयोजक PMI; Mr. Mahendra Tayal, प्रेसिडेंट - Hitech City Jewellery Manufacturers Association; Mr. Yogesh Singhal, प्रेसिडेंट - The Bullion & Jewellers Association, दिल्ली; Mr. Yogesh Mudras, MD - Informa Markets in India और Ms. Pallavi Mehra, ग्रुप डॉयरेक्टर - Jewellery Portfolio - Informa Markets in India की भागीदारी रही।