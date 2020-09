ભારતનો પ્રથમ B2B ઓનલાઇન જ્વેલરી એક્સિબોશન 'જ્વેલરી એન્ડ જેમ વર્ચ્યુઅલ એક્સિબિશન'નું નોંધનીય રીતે સમાપન થયુ છે

બે દિવસીય વર્ચ્યુઅલ એક્સ્પો, જેમ્સ અને જ્વેલરી ક્ષેત્રની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો અને સમુદાયને તેમની નિર્ણાયક વ્યવસાયિક વાતચીત અને સંડોવની ટકાવી રાખવામાં સક્ષમ કરી અને તેમને તેમના ઘરોમાંથી આરામદાયક ઉકેલો પૂરા પડ્યા છે. એક્સ્પો વ્યાવસાયિક ખરીદદારો અને વેચાણકર્તાઓને એક વ્યાપક ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર એકસાથે લાવ્યો છે. ઉદ્ઘાટન સમારોહ મુખ્ય મહેમાન - Ms. Rupa Dutta, આર્થિક સલાહકાર - ભારત સરકારના વાણિજ્ય વિભાગની સાથે with Mr. Ashok Seth, પ્રમુખ - પૂર્વ દિલ્હી જ્વેલર્સ એસોસિએશન; Mr. Saiyam Mehra, ડિરેક્ટર – જેમ એન્ડ જ્વેલરી કાઉન્સિલ; સહ કન્વીનર GJS; કન્વીનર PMI; Mr. Mahendra Tayal, પ્રમુખ - Hitech City Jewellery Manufacturers Association; Mr. Yogesh Singhal, પ્રમુખ - The Bullion & Jewellers Association, દિલ્હી; Mr. Yogesh Mudras, એમડી - Informa Markets in India અને Ms. Pallavi Mehra, ગ્રુપ ડિરેક્ટર – જ્વેલરી પોર્ટફોલિયો - Informa Markets in Indiaની હાજરીમાં ચિન્હિત કરવામાં આવ્યો હતો.