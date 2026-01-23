BES Expo 2026 में TVU Networks ने संपूर्ण क्लाउड-आधारित लाइव प्रोडक्शन इकोसिस्टम का प्रदर्शन किया

बूथ E01 पर कंपनी शुरु-से-अंत-तक क्लाउड समाधानों का प्रदर्शन करेगी और CAPEX से OPEX में परिवर्तन पर मुख्य भाषण देगी

क्यूपर्टिनो, कैलिफ़ोर्निया, 23 जनवरी, 2026 /PRNewswire/ -- 29-31 जनवरी, 2026 को हॉल नंबर 12A प्रगति मैदान, नई दिल्ली, में आयोजित होने वाले BES Expo 2026 में क्लाउड-आधारित लाइव वीडियो समाधानों के वैश्विक अग्रणी TVU Networks अपने सर्वसमावेशी प्रसारण टेक्नोलॉजी पोर्टफ़ोलियो प्रदर्शित करेगी। आगंतुक बूथ E01 पर TVU के नवाचारों का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं।

कंपनी आधुनिक प्रसारण कार्यप्रवाहों को बदलने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रमुख समाधान क्षेत्रों का प्रदर्शन करेगी:

केवल 0.3 सेकंड की विलंबता के साथ 4K HDR सामग्री प्रदान करते हुए, TVU One 5G लाइव वीडियो ट्रांसमिशन को फिर से परिभाषित करता है। 5G, Starlink, WiFi, और Ethernet सहित 12 कनेक्शन तक जोड़ते हुए, यह कॉम्पैक्ट, पोर्टेबल ट्रांसमीटर सिंगल और मल्टी-कैमरा प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है।

किसी भी स्रोत से निर्बाध इनपुट और एक साथ कई प्लेटफ़ार्मों पर वितरण को सपोर्ट करते हुए, TVU MediaHub™ अपने सर्वसमावेशी आर्किटेक्चर के साथ लचीले सामग्री मैनेजमेंट को सक्षम करता है।

प्रसारकों को 500+ मेटाडेटा टैगों के साथ सामग्री को तुरंत व्यवस्थित और अनुक्रमित करते हुए मांग पर क्लिप बनाने और परिसंपत्तियों को कुशलतापूर्वक वितरित करते हुए, TVU Search AI-संचालित मीडिया प्रोसेसिंग क्षमताएं प्रदान करता है।

एक सहज क्लाउड इंटरफ़ेस के माध्यम से एक व्यापक प्रसारण-गुणवत्ता सामग्री लाइब्रेरी का उपयोग करते हुए, उद्योग का 24/7 चैनल बिल्डर, TVU Channel, प्रसारकों को चौबीसों घंटे लिनीयर चैनल बनाने और मैनेज करने में सक्षम बनाता है।

दूरस्थ टीमों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत और जटिलता को कम करते हुए कहीं से भी पेशेवर प्रसारण का उत्पादन करने के लिए, TVU Cloud-based Ecosystem उत्पादन, सहयोग और वितरण उपकरणों को एक एकीकृत मंच में जोड़ता है। आगंतुकों को इस क्लाउड इकोसिस्टम द्वारा प्रदान किए जाने वाले परिवर्तनकारी मूल्य को जानने का अवसर प्रदान करते हुए, भारत और पूरे विश्व के वास्तविक कार्यान्वयनों को प्रदर्शित किया जाएगा।

मुख्य भाषण प्रस्तुति

TVU South Asia के महाप्रबंधक, Subodh Aggarwal, 31 जनवरी, 2026 को सुबह 9:30 से 10:45 बजे तक "Virtualized & Cloud-based Broadcast Infrastructure from CAPEX to OPEX Models" शीर्षक पर मुख्य भाषण देंगे। इस सत्र में यह पता लगाया जाएगा कि क्लाउड तकनीक किस प्रकार से प्रसारण अर्थशास्त्र में क्रांति ला रही है, जिससे ऑपरेटरों को भारी पूंजी निवेश से लचीले परिचालन व्यय मॉडल की ओर बढ़ने में सहायता मिल रही है, तथा अभूतपूर्व स्केलेबिलिटी और चपलता प्राप्त हो रही है।

उद्योग में हो रहे बदलावों के बारे में बात करते हुए अग्रवाल ने कहा, "क्लाउड टेक्नोलॉजी ने सामग्री बनाने और उसे डिलीवर करने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। हमारे समाधान प्रसारकों को संचालन बढ़ाने, कार्यप्रवाहों को गति देने और अभूतपूर्व लचीलेपन और लागत दक्षता के साथ किसी भी प्लेटफ़ार्म पर ऑडियंस तक पहुंचने में सक्षम बनाते हैं।"

इन नवाचारों का प्रत्यक्ष अनुभव करने और क्लाउड-आधारित द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रसारण के भविष्य को नया आकार देने के तरीके जानने के लिए, BES Expo 2026 के दौरान TVU Networks का बूथ E01 पर दौरा करें।

अधिक जानकारी प्राप्त करें और अपनी सीट बुक करें: http://www.tvunetworks.com/bes-2026

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2867885/banner_bes.jpg