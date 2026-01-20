DDC Group ने उन्नत एजेंटिक AI प्लेटफ़ार्म का अनावरण किया

DDC Group द्वारा DDC Evora™ प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ग्राहक अनुभव को रूपांतरित किया जाता है

मैनचेस्टर, इंग्लैंड, जनवरी 20, 2026 /PRNewswire/ -- DDC Group, एक AI-फर्स्ट ऑपरेशंस पार्टनर, आज नए DDC Evora™ एजेंटिक AI प्लेटफ़ार्म के लॉन्च की घोषणा करता है। यह नई प्रस्तुति मार्केट में इंटेलिजेंट स्वचालन की एक नई श्रेणी पेश करती है, जिसे वैश्विक स्तर पर उद्यमों के लिए ग्राहक जुड़ाव और परिचालन दक्षता में बदलाव लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

यह प्लेटफ़ार्म मानवीय सहानुभूति और तर्क क्षमता के साथ जटिल ग्राहक अंतःक्रियाओं को स्वचालित रूप से संभालने के लिए बनाया गया है। इसके शुरुआती समाधानों में DDC Evora™ वॉयस और DDC Evora™ सेंटीमेंट शामिल हैं।

DDC Evora™ वॉयस पारंपरिक संपर्क केंद्रों को इंटेलिजेंट, परिणाम-संचालित जुड़ाव केंद्रों में बदल देता है - जहां प्रत्येक वार्तालाप स्वाभाविक, प्रासंगिक और मानवीय होती है। तेजी से समाधान, उच्च स्तर की संतुष्टि और मापने योग्य व्यावसायिक प्रभाव प्रदान करने के लिए यह सुनता है, समझता है और वास्तविक समय में कार्रवाई करता है।

प्रत्येक पारस्परिक क्रिया के भीतर भावनात्मक और प्रासंगिक सच्चाई का पता लगाने के लिए DDC Evora™ सेंटीमेंट ध्वनिक बुद्धिमत्ता—स्वर, पिच और तनाव—को भाषाई भावना और इरादे का पता लगाने के साथ जोड़ता है। यह बिज़नेसों को सुनने, समझने और वास्तविक समय में कार्रवाई करने में सहायता करके, बेहतर निर्णय लेने और ग्राहकों के साथ अधिक सहानुभूतिपूर्ण बातचीत करने में सक्षम बनाता है।

"यह तकनीक स्क्रिप्टेड बॉट्स से आगे बढ़कर वास्तव में एजेंटिक सिस्टम तैनात करके व्यावसायिक परिदृश्य को बदल देती है," DDC Group के CEO, Nimesh Akhauri, ने कहा। "ये भविष्यसूचक इंटेलिजेंट एजेंट जटिल इरादों को समझ सकते हैं, संदर्भ के माध्यम से तर्क कर सकते हैं और वास्तविक क्रियाएं कर सकते हैं। इससे स्वचालन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानवीय विशेषज्ञता से एक ही परिचालन प्रणाली में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने वाला एक सहयोगात्मक वातावरण बनता है।"

यह प्लेटफ़ार्म शक्तिशाली विश्लेषण और एजेंट-सहायता सुविधाएँ भी प्रदान करता है, जो प्रदर्शन कोचिंग को बढ़ावा और समग्र ग्राहक अनुभव में सुधार उत्पन्न करने हेतु जीवंत जानकारियाँ प्रदान करती हैं। इन कार्यात्मकताओं को मिलाकर, यह प्लेटफ़ार्म सभी वॉइस और डिजिटल चैनलों पर एक तर्कयुक्त और प्रासंगिक अनुभव प्रदान करता है।

भावनात्मक इंटेलिजेंस और दक्षता को संयोजित करने वाली उन्नत AI को एकीकृत करके, DDC Group संचालन को डिज़ाइन करने, चलाने और सुधारने के तरीके में मौलिक रूप से बदलाव ला रहा है। ग्राहक सेवा और जुड़ाव रणनीतियों में नवाचार करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए, यहां क्लिक करें।

DDC Group का परिचय:

DDC Group एक AI-फर्स्ट ऑपरेशंस पार्टनर है, जो डिजिटल युग के लिए ऑपरेशंस को दोबारा परिभाषित कर रहा है और शिपिंग तथा लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा तथा उपयोगिताओं, रिटेल तथा ई-कॉमर्स, ऑटोमोटिव, बैंकिंग तथा वित्त, स्वास्थ्य सेवा और बीमा उद्योगों में ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। बड़े पैमाने पर वास्तविक दुनिया पर प्रभाव डालने के लिए, DDC Group जटिल और उच्च जोखिम वाले ऑपरेशनों को इंटेलिजेंट स्वचालन, अनुशासित निष्पादन और संपूर्ण जवाबदेही का उपयोग करके संचालित करता है। अधिकांश प्रदाता कार्यकुशलता का वादा करते हैं। हम परिणाम का वादा करते हैं। DDC Group के बारे में अधिक जानकारी के लिए, theddcgroup.com पर जाएं।

मीडिया संबंधी पूछताछ के लिए, कृपया [email protected] पर संपर्क करें।

