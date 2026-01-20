DDC Group dévoile une plateforme d'IA agentique avancée

DDC Group transforme l'expérience client grâce à la plateforme DDC Evora™

MANCHESTER, Angleterre, 20 janvier 2026 /PRNewswire/ -- DDC Group, partenaire des opérations AI-first, annonce aujourd'hui le lancement de la nouvelle plateforme d'IA agentique DDC Evora™. Cette nouvelle solution introduit sur le marché une nouvelle classe d'automatisation intelligente, conçue pour transformer l'engagement des clients et l'efficacité opérationnelle des entreprises à l'échelle mondiale.

La plateforme est conçue pour gérer de façon autonome les interactions complexes avec les clients en faisant preuve d'une empathie et d'un raisonnement semblables à ceux des humains. Ses premières solutions sont DDC Evora™ Voice et DDC Evora™ Sentiment.

DDC Evora™ Voice transforme les centres de contact traditionnels en hubs d'engagement intelligents et axés sur les résultats - dans lesquels chaque conversation est naturelle, contextuelle et humaine. La solution écoute, comprend et agit en temps réel pour offrir des résolutions plus rapides, une plus grande satisfaction et un impact commercial mesurable.

DDC Evora™ Sentiment combine l'intelligence acoustique - ton, hauteur du son et stress - avec la détection linguistique des sentiments et des intentions pour révéler la vérité émotionnelle et contextuelle de chaque interaction. La solution permet de prendre des décisions plus pertinentes et d'avoir des conversations plus empathiques avec les clients en aidant les entreprises à écouter, à interpréter et à agir en temps réel.

« Cette technologie transforme le paysage commercial en allant au-delà des bots scriptés pour déployer des systèmes véritablement agentiques », a déclaré Nimesh Akhauri, PDG de DDC Group. « Ces agents intelligents prédictifs peuvent saisir les intentions complexes, raisonner à travers le contexte et effectuer des actions réelles. Cela crée un environnement collaboratif où l'automatisation, l'IA et l'expertise humaine travaillent ensemble pour obtenir des résultats optimaux dans un système opérationnel unique. »

La plateforme propose également de puissantes fonctions d'analyse et d'assistance aux agents, offrant des informations en temps réel permettant d'améliorer les performances et l'expérience générale des clients. En associant ces fonctionnalités, la plateforme offre une expérience cohérente et contextuelle sur tous les canaux vocaux et numériques.

En intégrant l'IA avancée qui combine l'intelligence émotionnelle et l'efficacité, DDC Group modifie fondamentalement la façon dont les opérations sont conçues, gérées et améliorées. Pour en savoir plus sur la manière d'innover en matière de service à la clientèle et de stratégies d'engagement, cliquez ici.

À propos de DDC Group :

DDC Group est un partenaire d'opérations AI-first, qui redéfinit les opérations pour l'ère numérique, au service de clients dans les secteurs du transport maritime et de la logistique, de l'énergie et des services publics, de la vente au détail et du commerce électronique, de l'automobile, de la banque et de la finance, des soins de santé et de l'assurance. DDC Group gère des opérations complexes et à fort enjeu en utilisant l'automatisation intelligente, l'exécution disciplinée et la responsabilité de bout en bout afin d'avoir un impact réel à grande échelle. La plupart des fournisseurs promettent l'efficacité. Nous promettons des résultats. Pour en savoir plus sur DDC Group, consultez theddcgroup.com.

