The DDC Group stellt fortschrittliche Agenten-KI-Plattform vor

The DDC Group transformiert das Kundenerlebnis mit der DDC-Evora™-Plattform

MANCHESTER, England, 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- The DDC Group, ein KI-orientierter Partner für Betriebsprozesse, kündigt heute den Start der neuen DDC Evora™ Agenten-KI-Plattform an. Mit diesem neuen Angebot wird eine neue Klasse intelligenter Automatisierung auf den Markt gebracht, die Kundeninteraktion und betriebliche Effizienz von Unternehmen auf der ganzen Welt verbessern soll.

The DDC Group Releases DDC Evora™ Agentic AI Platform.

Die Plattform ist darauf ausgelegt, komplexe Kundeninteraktionen autonom zu bewältigen, mit menschenähnlicher Empathie und nachvollziehbarer Argumentation. Zu den ersten Lösungen gehören DDC Evora™ Voice und DDC Evora™ Sentiment.

DDC Evora™ Voice verwandelt herkömmliche Kontaktzentren in intelligente, ergebnisorientierte Interaktionszentren, in denen jedes Gespräch natürlich, kontextbezogen und menschenähnlich ist. Sie hört zu, versteht und handelt in Echtzeit, um schnellere Lösungen, höhere Zufriedenheit sowie messbare Auswirkungen auf das Geschäft zu erzielen.

DDC Evora™ Sentiment kombiniert akustische Intelligenz – Ton, Tonhöhe und Betonung – mit der Erkennung sprachlicher Stimmung sowie Absichten, um die emotionale und kontextuelle Wahrheit in jeder Interaktion sichtbar zu machen. Dies ermöglicht bessere Entscheidungen sowie einfühlsamere Kundengespräche, indem Unternehmen dabei unterstützt werden, in Echtzeit zuzuhören, zu interpretieren und zu handeln.

„Diese Technologie verändert die Unternehmenslandschaft grundlegend, indem sie über skriptbasierte Bots hinausgeht und wirklich agentische Systeme einsetzt", sagte Nimesh Akhauri, Geschäftsführer von The DDC Group. „Diese prädiktiven intelligenten Agenten sind in der Lage, komplexe Absichten zu verstehen, den Kontext nachzuvollziehen und konkrete Aktionen auszuführen. Dies schafft ein Arbeitsumfeld, in dem Automatisierung, KI und menschliches Fachwissen zusammenarbeiten, um optimale Ergebnisse in einem einzigen operativen System zu erzielen."

Die Plattform bietet zudem leistungsstarke Analyse- und Agenten-Assistenzfunktionen und liefert Live-Einblicke, die Performance-Coaching unterstützen und das gesamte Kundenerlebnis verbessern. Die Kombination dieser Funktionen bietet die Plattform ein konsistentes, kontextbezogenes Erlebnis über alle Sprach- sowie digitalen Kanäle hinweg.

Durch die Integration fortschrittlicher KI, die emotionale Intelligenz mit Effizienz verbindet, verändert The DDC Group grundlegend, wie Prozesse konzipiert, umgesetzt und optimiert werden. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie Ihren Kundenservice sowie Ihre Kundenbindungsstrategien innovativ gestalten können, klicken Sie bitte hier.

Informationen zur The DDC Group:

The DDC Group ist ein KI-orientierter Partner für Betriebsprozesse, gestaltet Abläufe für das digitale Zeitalter neu und betreut Kunden in den Branchen Schifffahrt sowie Logistik, Energie- und Versorgungswirtschaft, Einzelhandel und E-Commerce, Automobilindustrie, Banken sowie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Versicherungen. The DDC Group betreibt komplexe und kritische Abläufe mithilfe intelligenter Automatisierung, disziplinierter Umsetzung und durchgängiger Verantwortlichkeit, um messbare Wirkung in großem Maßstab zu erzielen. Die meisten Anbieter versprechen Effizienz. Wir versprechen Ergebnisse. Weitere Informationen zur The DDC Group erhalten Sie auf theddcgroup.com.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an [email protected].

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2864603/The_DDC_Group_releases_DDC_Evora_Agentic_AI_Platform_ID_1205f8695317.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2643481/The_DDC_Group_Logo.jpg