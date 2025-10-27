DongCheng ने "Asia's Top 500 Brands" का सम्मान दोहराया - एशियाई ब्रांड का प्रभाव बढ़ रहा है

नानटोंग, चीन, 27 अक्टूबर 2025 /PRNewswire/ -- 24 सितंबर, 2025 को, हांगकांग में 20वां Asia Brand Summit आयोजित किया गया, जिसमें World Brand Lab ने आधिकारिक तौर पर अपनी वार्षिक "Asia's 500 Most Influential Brands 2025" रिपोर्ट जारी की। चीन की Jiangsu DongCheng Power Tools को एक बार फिर सूची में शामिल किया गया, तथा बढ़ते ब्रांड प्रभाव के कारण इसे 456वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह एशिया के पावर टूल उद्योग में रैंकिंग में स्थान पाने वाला एकमात्र उद्यम बना हुआ है।

एशिया में ब्रांड प्रभाव के एक प्रमुख मूल्यांकन के रूप में, Asia's 500 Influential Brands एशिया में मार्केट हिस्सेदारी, ग्राहक विश्वसनीयता और नेतृत्व को कवर करने वाले मूल्यांकन मानदंडों को अपनाते हैं। DongCheng का सूची में पुनः शामिल होना इसके तकनीकी नवाचार, मार्केट विस्तार और ब्रांड निर्माण में सर्वसमावेशी ताकत को रेखांकित करता है।

निरंतर टेक्नोलॉजीकल नवाचार DongCheng की मार्केट प्रतिस्पर्धात्मकता का मूल है। 2024 में, DongCheng का कुल बिक्री राजस्व RMB6.468 बिलियन तक पहुंच गया, जो वर्ष-दर-वर्ष 4.52% की वृद्धि दर्शाता है, तथा जिसमें बेतार टूल भाग में RMB2.322 बिलियन और वर्ष-दर-वर्ष 11.32% की वृद्धि हुई। तृतीय-पक्ष के संस्थान iiMedia Research द्वारा प्रमाणित, DongCheng ने लगातार 12 वर्षों तक चीन की पावर टूल मार्केट में बिक्री की मात्रा में शीर्ष स्थान बनाए रखा है, और इसका लगातार 4 वर्षों तक लिथियम पावर टूल्स की बिक्री की मात्रा में पहला स्थान बना रहा है। 2024 के अंत तक, कंपनी के पास 900 से अधिक वैध स्वीकृत पेटेंट, 70 से अधिक PCT अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन और 60 से अधिक विदेशी आविष्कार पेटेंट आवेदनों सहित 2,300 से अधिक वैश्विक पेटेंट आवेदन जमा हो चुके थे। 2024 में, DongCheng ने स्वतंत्र रूप से 50 से अधिक नए उत्पाद प्रस्तुत किए थे, जिससे उसके उत्पाद पोर्टफ़ोलियो का विस्तार 700 से अधिक मॉडलों तक हो गया था। पावर टूल्स सेक्टर में अपनी अग्रणी स्थिति को मजबूत करते हुए, DongCheng ने हैंड टूल्स में भी विस्तार किया है और 12 श्रेणियों में 800 से अधिक उत्पाद लॉन्च किए हैं ताकि एक अतिरिक्त सर्वसमावेशी "एंड-टू-एंड टूल इकोसिस्टम" का निर्माण किया जा सके।

वैश्विक स्तर पर, DongCheng एक इंडिपेंडेंट ब्रांड रणनीति का पालन करता है जिसमें विभेदित स्थिति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विस्तार को बढ़ावा देने वाले तीन ब्रांड पोर्टफ़ोलियो हैं - DCK, DongCheng, और DCA। इसके उत्पाद अब दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका, तथा यूरोप और अमेरिका सहित 80 से अधिक देशों और क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। 7,900 से अधिक विदेशी एक्स्क्लूसिव इमेज स्टोरों द्वारा समर्थित, DongCheng की 2024 की विदेशी बिक्री RMB 1.071 बिलियन से अधिक हो गई, जो वर्ष-दर-वर्ष 11.36% अधिक है।

2025 में, अपनी 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर, DongCheng ने अपना पहला Virtual Summer New Product Launch किया, जिसमें DCJZ2090 Brushless Driver Drill, DCPB968 Brushless Impact Wrench जैसे बेतार टूल्स, और DCCS20121-2 High-speed Brushless Chainsaw और DCYD35S Brushless Pruner जैसे उद्यान टूल्स सहित कई नवप्रवर्तनशील उत्पादों को प्रस्तुत किया गया था। इनमें से, पेशेवरों का व्यापक ध्यान आकर्षित करते हुए इसके Borderless Intelligent Lawn Mower ने MUSE Design Awards में Platinum Award जीता था।

विश्लेषकों का कहना है कि अपने स्वामित्व वाले ब्रांडों और टेक्नोलॉजीकल कौशल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मार्केटों में विस्तार करने की DongCheng की प्रतिबद्धता, उसके उत्पाद अनुसंधान एवं विकास तथा ब्रांड निर्माण क्षमताओं में विश्वास को प्रदर्शित करती है। इसका अंतर्राष्ट्रीय विस्तार न केवल मार्केट विस्तार है, बल्कि यह इसकी नवप्रवर्तनशील टेक्नोलॉजियों की वैश्विक स्वीकृति और मान्यता को भी दर्शाता है।

भविष्य की ओर देखते हुए, DongCheng अपनी अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं को मजबूत करने के साथ-साथ वैश्विक मार्केट में अपनी उपस्थिति को गहरा करेगा, तथा वैश्विक उपयोगकर्ताओं के साथ मिलकर बेहतर भविष्य का निर्माण करने के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी उत्पाद और सेवाएं प्रदान करेगा।

