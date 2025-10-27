DongCheng Kembali Raih Penghargaan "Asia's Top 500 Brands" - Pengaruh Merek Asia Terus Meningkat

Sebagai salah satu pemeringkatan merek yang paling berpengaruh di Asia, "Asia's 500 Influential Brands" mengevaluasi pangsa pasar, loyalitas pelanggan, dan kepemimpinan sebuah merek di Asia. Setelah tercantum kembali dalam daftar ini, DongCheng membuktikan keunggulan dalam inovasi teknologi, ekspansi pasar, dan pengembangan merek.

Inovasi teknologi berkelanjutan menopang daya saing DongCheng. Pada 2024, penjualan DongCheng mencapai RMB 6,468 miliar, meningkat 4,52% dari tahun sebelumnya. Produk perkakas tanpa kabel (cordless tools) menjadi pendorong utama dengan nilai penjualan yang tercatat sebesar RMB 2,322 miliar, naik 11,32%. Menurut data dari lembaga riset pihak ketiga iiMedia Research, DongCheng mempertahankan posisi pertama dalam pangsa penjualan perkakas mesin di pasar Tiongkok selama 12 tahun berturut-turut, serta menempati posisi pertama dalam penjualan perkakas mesin dengan baterai litium selama empat tahun berturut-turut. Hingga akhir 2024, DongCheng telah mengajukan lebih dari 2.300 paten global, termasuk 900 paten yang telah disetujui. DongCheng juga telah mengajukan lebih dari 70 aplikasi paten internasional PCT, serta 60 lebih paten penemuan produk di luar negeri. Pada tahun yang sama, DongCheng meluncurkan lebih dari 50 produk baru sehingga memperluas portofolio produknya menjadi lebih dari 700 model. Selain memperkuat posisi pasar di segmen perkakas mesin, DongCheng juga merambah segmen produk hand tool dengan meluncurkan lebih dari 800 produk di 12 kategori. Lewat langkah tersebut, DongCheng membangun "ekosistem produk perkakas secara terpadu".

Secara global, DongCheng menjalankan strategi merek independen dengan tiga portofolio merek utama — DCK, DongCheng, dan DCA. Strategi ini mendukung ekspansi internasional dengan pendekatan yang berbeda-beda sesuai kebutuhan pasar. Produk DongCheng kini telah dijual di lebih dari 80 negara dan wilayah, termasuk Asia Tenggara, Timur Tengah & Afrika, Eropa, serta Amerika. Dengan dukungan lebih dari 7.900 gerai eksklusif di luar negeri, penjualan internasional DongCheng pada 2024 mencapai RMB 1,071 miliar, meningkat 11,36% dari tahun sebelumnya.

Merayakan hari jadi ke30 pada 2025, DongCheng menggelar "Virtual Summer New Product Launch" edisi perdana, memperkenalkan beragam produk inovatif seperti DCJZ2090 Brushless Driver Drill, DCPB968 Brushless Impact Wrench, serta perkakas taman seperti DCCS20121-2 High-speed Brushless Chainsaw dan DCYD35S Brushless Pruner. Di antara produk tersebut, Borderless Intelligent Lawn Mower sukses memenangkan "Platinum Award" di ajang MUSE Design Awards sehingga menarik perhatian luas dari para profesional industri.

Menurut para analis, komitmen DongCheng memperluas pasar internasional melalui merek sendiri dan keunggulan teknologi mencerminkan optimisme terhadap kemampuan riset, pengembangan produk, dan kekuatan mereknya. Ekspansi global DongCheng bukan hanya memperluas pasar, namun juga mencerminkan pengakuan dunia terhadap inovasi teknologinya.

Ke depan, DongCheng akan terus memperkuat kemampuan riset dan pengembangan (R&D) serta memperluas jangkauan di pasar global sekaligus menghadirkan semakin banyak produk dan layanan yang kompetitif guna membangun masa depan yang lebih baik bersama para pengguna di seluruh dunia.

SOURCE Jiangsu Dongcheng Power Tools Co., Ltd.