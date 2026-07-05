FitsAir और Amadeus ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए एक वैश्विक वितरण समझौते पर हस्ताक्षर किए

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Amadeus

05 Jul, 2026, 13:34 IST

कोलंबो, श्रीलंका, 5 जुलाई, 2026 /PRNewswire/ -- FitsAir, श्रीलंका की निजी स्वामित्व वाली अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन, और Amadeus, एक अग्रणी ट्रैवल टेक्नोलॉजी कंपनी, ने आज एक वैश्विक वितरण समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। एयरलाइन के निरंतर अंतरराष्ट्रीय विकास को सपोर्ट करते हुए, इस समझौते के तहत FitsAir की सामग्री की पूरी रेंज Amadeus Travel Platform के माध्यम से पूरे विश्व के ट्रैवल विक्रेताओं के लिए उपलब्ध हो जाएगी।

इस समझौते के तहत, Amadeus से जुड़ी ट्रैवल एजेंसियां FitsAir की उड़ानों को अधिक आसानी से खोज, बुक और सेवा प्रदान कर सकेंगी, जिससे यात्रियों को अधिक विकल्प और सुविधा प्रदान करते हुए एयरलाइन को प्रमुख वैश्विक बाजारों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

अप्रत्यक्ष वितरण को मजबूत करने और अपने विस्तारित रूट नेटवर्क में मांग बढ़ाने की उसकी कार्यनीति को सपोर्ट करते हुए, इस साझेदारी से FitsAir को Amadeus की वैश्विक वितरण क्षमताओं का उपयोग करके यात्रा विक्रेताओं के एक व्यापक नेटवर्क तक पहुंचने में सहायता मिलेगी।

"Amadeus के साथ यह समझौता हमारी अंतरराष्ट्रीय वितरण कार्यनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है," FitsAir के कार्यकारी निदेशक, Mr. Ammar Kassim ने कहा। "Amadeus Travel Platform के माध्यम से अपनी सामग्री उपलब्ध करा के हम पूरे विश्व के ट्रैवल विक्रेताओं के साथ अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ सकते हैं और ग्राहकों को अपनी सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान कर सकते हैं।"

"हमें Amadeus Travel Platform पर FitsAir का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है," Javier Laforgue, EVP, ट्रैवल यूनिट और प्रबंध निदेशक, एशिया प्रशांत, Amadeus ने कहा। "यह समझौता FitsAir की वैश्विक पहुंच का विस्तार करके उसकी विकास संबंधी महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के साथ-साथ यात्रा विक्रेताओं को एक विश्वसनीय और प्रभावशाली वितरण वातावरण के माध्यम से एयरलाइन की सामग्री तक आसानी से पहुंचने और बुकिंग करने में सक्षम बनाता है।"

यह समझौता Amadeus की सभी आकार की एयरलाइनों को लचीले, मूल्य-संचालित वितरण समाधानों के साथ वैश्विक यात्रा इकोसिस्टम में एयरलाइनों, यात्रा विक्रेताओं और यात्रियों को जोड़ने में सहायता करने के लिए समर्थन देने की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

Amadeus के बारे में अधिक जानने के लिए, www.amadeus.com पर जाएँ।

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