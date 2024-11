FITUR 2025 सतत सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख उद्योग पर्यटन में गौरव को बढ़ावा देता है

व्यापार और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से IFEMA MADRID द्वारा International Tourism Trade Fair का आयोजन 22 से 26 जनवरी, 2025 तक किया जाएगा।

अपने 45वें संस्करण में, FITUR ने पर्यटन की वैश्विक चुनौतियों के साथ तालमेल बिठाया है, तथा ठोस आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए स्थिरता को अपने एजेंडे के केंद्र में रखा है।

मैड्रिड, 26 नवंबर, 2024 /PRNewswire/ -- UN Tourism के आंकड़ों के अनुसार, पर्यटन में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या 790 मिलियन तक पहुंच गई है, जिससे 2024 के पहले सात महीनों में लगभग USD 3.4 ट्रिलियन का प्रत्यक्ष वैश्विक आर्थिक प्रभाव उत्पन्न होगा। इस परिमाण को देखते हुए, अपने पिछले संस्करण में 250,000 से अधिक उपस्थित लोगों और 152 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली 9,000 कंपनियों की भागीदारी के साथ समापन करने वाले International Tourism Trade Fair उद्योग के सामने आने वाली वैश्विक चुनौती के साथ स्वयं को संरेखित करने एवं जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है और अपने व्यावसायिकों को अपने गौरव को सशक्त करने के लिए आमंत्रित करता है।

FITUR, जिसका अगला संस्करण 22 से 26 जनवरी तक IFEMA MADRID द्वारा आयोजित किया जा रहा है, ने वैश्विक पर्यटन बाजार को एक साथ लाने के साथ-साथ स्थिरता को अपने कार्यक्रम के केंद्र में रखा है, व इसका उद्देश्य पर्यटन गतिविधि की गुणवत्ता में सुधार जारी रखने के लिए दोहराए जा सकने वाले ठोस आर्थिक विकास में योगदान देना और सकारात्मक प्रभाव के साथ सम्मानजनक प्रथाओं का प्रदर्शन करना है।

इसकी दो प्रमुख परियोजनाओं का उद्देश्य भी यही है। एक ओर, FITURNEXT Observatory, FITUR का प्लेटफ़ॉर्म सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, एवं पिछले छह संस्करणों में पूरे वर्ष उद्योग की चुनौतियों के इर्द-गिर्द गंतव्यों, कंपनियों और संगठनों द्वारा वैश्विक रूप से कार्यान्वित पहलों की पहचान और विश्लेषण करने के लिए काम कर रहा है। इस अवसर पर, 2025 Challenge में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि पर्यटन किस प्रकार टिकाऊ खाद्य प्रबंधन में योगदान दे सकता है; लगभग 300 प्रस्तावों के विश्लेषण के बाद, निम्न विजेता घोषित किए गए हैं: Sustainable Gastronomic Routes of Extremadura (स्पेन), HurtigrutenCruises (नॉर्वे) और Too Good To Go (डेनमार्क)।

दूसरी ओर, FITUR 4all, वह स्थान है जो लगातार दूसरे वर्ष समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहुंच प्राप्त करने वाले सभी लोगों को पर्यटन स्थलों और सेवाओं के करीब लाता है। यह परियोजना, सर्वोत्तम पहलों को पुरस्कृत करने के अतिरिक्त, वर्ष 2025 में पहली Guide to Best Practices in Accessibility तैयार करेगी, ताकि पूरे विश्व में समावेशी पर्यटन के विकास और संवर्धन के प्रति प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित किया जा सके।

पर्यटन, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम

प्रकृति और स्थानीय समुदायों की सुरक्षा में योगदान देने वाली स्थायी प्रथाओं को अपनाने के लिए व्यावसायिकों को प्रेरित करने के उद्देश्य के साथ-साथ Fair में जिम्मेदार भागीदारी को बढ़ावा देने के अतिरिक्त, FITUR 2025 का उद्देश्य अपने व्यावसायिकों के उस महत्वपूर्ण क्षेत्र से जुड़े होने के गौरव को बढ़ाना भी है जो आर्थिक और सामाजिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस संदर्भ में, संपूर्ण पर्यटन वैल्यू चेन रोजगार सृजन, सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने और एक सतत विकास मॉडल को बढ़ावा देने में योगदान देती है। इस उद्योग का घटक होने का अर्थ है एक ऐसी गतिविधि के केंद्र में होना, जो अर्थव्यवस्थाओं में अपने योगदान के अतिरिक्त, आदान-प्रदान और सम्मान के लिए स्थान बनाती है, संस्कृतियों के बीच समझ, वैश्विक सहयोग और प्रगति में योगदान देती है।

इसलिए, इस नारे के तहत -Orgulllosos. Somos turismo' (Proud. We are tourism), यह सभी प्रतिभागियों और आगंतुकों से अधिक जिम्मेदार पर्यटन की ओर ले जाने वाले इस परिवर्तन में भाग लेने का आह्वान करता है, और प्लैनेट तथा लोगों के लिए वास्तविक और स्थायी वैल्यू उत्पन्न करता है।

