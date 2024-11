FITUR 2025 促進旅遊業的驕傲，是可持續社會和經濟發展的關鍵行業

這正是其中兩大主要目的。一方面,FITURNEXT Observatory 是 FITUR 致力於推廣最佳實踐的平台,在以往的六個版本中,全年都著眼於識別和分析全球各地的旅遊景點、公司和組織針對某一產業挑戰所實施的措施。這次 2025 Challenge 的重點在於旅遊業如何為永續食品管理作出貢獻,在分析了近 300 份提案後,勝出者為 Sustainable Gastronomic Routes of Extremadura(西班牙)、HurtigrutenCruises(挪威)以及 Too Good To Go(丹麥)。

另一方面,FITUR 4all 這個空間,連續兩年讓所有有無障礙需求的人更接近旅遊景點和服務,以推廣包容性旅遊。此項目除了頒發最佳計劃之外,還將在 2025 年制定第一份 Guide to Best Practices in Accessibility 指南,以鼓勵全球發展和推廣包容旅遊的承諾。

旅遊業是經濟與社會成長的槓桿,責任重大

除了鼓勵專業人士採用保護自然和當地社區的可持續做法,以及促進負責任參與展會之外,FITUR 2025 也致力於提升專業人員的自豪感,讓他們知道,自己身處於一個對經濟和社會發展產生正面影響的重要產業。在這方面,整個旅遊價值鏈有助於創造就業、保護文化多樣性和歷史遺產、刺激對基礎設施和服務的投資,以及推動可持續發展模式。成為這個行業的一部分意味著成為一項活動的核心,除了對經濟的貢獻外,還創造交流和尊重的空間,從而有助於文化之間的理解、全球合作和進步。

因此,以 Orgulllosos. Somos turismo'(驕傲。我們是旅遊業)這口號,呼籲所有參與者和遊客參與這項轉型,邁向更負責任的旅遊,為地球和人們帶來真實和持久的價值。

SOURCE FITUR/IFEMA MADRID