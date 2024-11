FITUR 2025 promeut la fierté du tourisme, une industrie clé pour le développement social et économique durable

Organisé par IFEMA MADRID, le Salon international du tourisme se tiendra du 22 au 26 janvier 2025, avec la ferme intention de stimuler les échanges commerciaux et de connaissances.

Pour sa 45e édition, FITUR s'aligne sur les défis mondiaux du tourisme, plaçant la durabilité au cœur de son programme afin de contribuer à une croissance économique solide.

MADRID, 26 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le tourisme a atteint 790 millions de touristes internationaux, générant un impact économique mondial direct d'environ 3,4 billions de dollars au cours des sept premiers mois de 2024, selon les statistiques de UN Tourism . Face à cette ampleur, le Salon international du tourisme , qui a clôturé sa dernière édition avec plus de 250 000 visiteurs et la participation de 9 000 entreprises représentant 152 pays, s'aligne sur le défi mondial auquel est confrontée l'industrie et renforce son engagement en faveur de la promotion d'un tourisme responsable, invitant ses professionnels à renforcer leur fierté d'appartenance.

FITUR, qui tiendra sa prochaine édition du 22 au 26 janvier, organisée par IFEMA MADRID, rassemble le marché mondial du tourisme, plaçant la durabilité au centre de son programme dans le but de contribuer à une croissance économique solide et de présenter des pratiques respectueuses ayant un impact positif qui peuvent être reproduites pour continuer à améliorer la qualité de l'activité touristique.

C'est précisément l'objectif de deux de ses grands projets. D'une part, l'Observatoire FITURNEXT, La plateforme de FITUR dédiée à la promotion des bonnes pratiques, qui travaille toute l'année depuis six éditions pour identifier et analyser les initiatives mises en œuvre au niveau mondial par des destinations, des entreprises et des organisations autour d'un défi sectoriel. À cette occasion, le défi 2025 s'est concentré sur la manière dont le tourisme peut contribuer à la gestion durable de l'alimentation et, après l'analyse de près de 300 propositions, les gagnants sont Sustainable Gastronomic Routes of Extremadura (Espagne), HurtigrutenCruises (Norvège) et Too Good To Go (Danemark).

D'autre part, FITUR 4all, l'espace qui, pour la deuxième année consécutive, rapproche toutes les personnes ayant des besoins d'accessibilité des destinations touristiques et des services afin de promouvoir le tourisme inclusif. Ce projet, en plus de récompenser les meilleures initiatives, produira le premier guide des meilleures pratiques en matière d'accessibilité en 2025 afin d'encourager l'engagement en faveur du développement et de la promotion du tourisme inclusif dans le monde entier.

Le tourisme, un levier de croissance économique et sociale à forte responsabilité

Outre l'objectif d'inciter les professionnels à adopter des pratiques durables qui contribuent à la protection de la nature et des communautés locales, ainsi que de promouvoir une participation responsable à la foire, FITUR 2025 vise également à accroître la fierté de ses professionnels d'appartenir à un secteur crucial qui génère un impact positif sur le développement économique et social. Dans ce contexte, l'ensemble de la chaîne de valeur du tourisme contribue à la création d'emplois, à la préservation de la diversité culturelle et du patrimoine historique, à la stimulation des investissements dans les infrastructures et les services et à la promotion d'un modèle de développement durable. Faire partie de cette industrie, c'est être au cœur d'une activité qui, au-delà de sa contribution aux économies, crée des espaces d'échange et de respect, contribuant à la compréhension entre les cultures, à la coopération mondiale et au progrès.

C'est pourquoi, sous le slogan -Orgulllosos. Somos turismo' (Fier. Nous sommes le tourisme), appelle tous les participants et visiteurs à participer à cette transformation vers un tourisme plus responsable qui apporte une valeur réelle et durable à la planète et aux personnes.

Pour plus d'informations sur FITUR, cliquez sur ICI

