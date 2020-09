Informa Markets in India और KDCL ने INFRACONEX की पेशकश की

आत्मनिर्भर भारत के सरकार के मिशन और भारत की GDP में MSME का योगदान वर्तमान 29% से बढ़ाकर 50% करने के विज़न के साथ, यह कार्यक्रम MSME कंपनियों को भी सुविधा प्रदान करेगा और MSME पैवेलियन में विशिष्ट मूल्य निर्धारण के साथ नीति निर्माताओं और खरीदारों से मिलने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। ऑनलाइन कारोबार करने में आसानी प्रदान करने के अलावा, यह एक्सपो विदेशी विनिर्माताओं के साथ वैश्विक नेटवर्किंग के लिए प्रेरक का भी काम करेगा।

INFRACONEX 2021 की घोषणा हेतु वर्चुअल प्रेस सम्मेलन में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, Mr. Yogesh Mudras, मैनेजिंग डायरेक्टर, Informa Markets in India, ने कहा कि, "उपकरण और सामगियों सहित भारतीय सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर और राजमार्ग विनिर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला सबसे बड़ा घटक है और कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना को विकसित करने के लिए 2020-25 हेतु सरकार के ₹111 ट्रिलियन निवेश के पूर्वानुमान के साथ, विनिर्माण उपकरण बाजार आदि सहायक उद्योगों को उन्नत बनाया जाएगा। सभी औद्योगिक हितधारकों जैसे कि विनिर्माण उपकरण कंपनियों, वितरकों, नीति निर्माताओं, सरकार, वित्तीय संस्थानों, एसोसिएशनों, संगठनों, मंचों, और विनिर्माण उपकरण बाजार से संबंधित गठबंधनों के लिए एक अनुभव सृजित करना InfraConex का ध्येय है। यह एक्सपो विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित MSME कंपनियों को MSME के वित्तपोषण हेतु सरकारी नीतियों को बेहतर समझने के लिए वित्तीय संस्थानों से जुड़ने में भी मदद करेगा। चूंकि भारत में 30% उपकरण निर्माता गुजरात स्थिति MSME हैं इसलिए यह उनके लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। MSME द्वारा निर्मित नवप्रवर्तक उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए स्पेशल प्रोडक्ट्‌स जोन बनाया जाएगा।"

उन्होंने आगे बताया कि, "InfraConex के लिए KDCL के साथ साझेदारी करते हुए हमें अत्यन्त गर्व है जो अपनी विश्वस्तरीय नेटवर्किंग, प्री-एम्पटिव प्लानिंग और एक्जीक्यूशन से हमें लाभान्वित करेंगे। पश्चिमी क्षेत्र में मजबूत आधार के साथ, KDCL से हमारा गठबंधन विनिर्माण उपकरण क्षेत्र के लिए इस प्लेटफार्म को महत्त्वपूर्ण बनाएगा। हम उनके साथ एक शानदार साझेदारी की उम्मीद करते हैं।"

उद्योग जगत के विभिन्न हितधारकों जैसे कि निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, वितरकों, नीति निर्माताओं, निवेशकों, नोडल एजेंसियों और एसोसिएशनों के बीच सार्थक संवाद सृजित करके यह एक्सपो, विनिर्माण उपकरण बाजार की वृद्धि हेतु प्रेरक साबित होगा। यह उद्योग जगत को अगले स्तर पर पहुंचाने के लिए नई तरह की तकनीकों, स्वचालन और समाधानों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान करेगा। यह उद्योग जगत के हितधारकों को नवीनतम उत्पादों और तकनीकों की खोज करने में मदद करेगा जिससे उन्हें CAPEX से संबंधित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इस एक्सपो में कॉन्फ्रेन्सों और सेमिनारों के माध्यम से उद्योग जगत के प्रमुख प्रभावकर्ताओं की भागीदारी वाला नॉलेज प्लेटफार्म भी होगा, और उद्योग जगत के सामने उपस्थित चुनौतियों तथा भावी पथ के बारे में गहन विचार-विमर्श वाले निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करेगा।

Infraconex को प्रमुख एसोसिएशनों जैसे कि Indian Construction Equipment Manufactures Association-I-CEMA; Construction Equipment Rental Association- CERA; Crane Owners Association Of India- (COAOI); Builders Association of India- BAI; Maharashtra Chamber Of Housing Industry- CREDAI- MCHI; Confederation of Real Estate Developers' Associations of India (CREDAI); CREDAI गुजरात; National Real Estate Development Council- NAREDCO; Tunneling Association of India- TAI; Gujarat Contractors Association; Ready Mix Concrete Manufactures Association -RMCMA और Fluid Power Society of India का भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ है।

कार्यक्रम में विनिर्माण संबंधी विभिन्न उद्योगों जैसे कि अर्थमूविंग, डिमोलिशन एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट; सड़कें, पत्तन और फाउंडेशन उपकरण, बिल्डिंग और कंक्रीट सेक्टर; लिफ्टिंग, हैंडलिंग और हाइड्रोलिक; ऑटोमेशन और IT; और सुरक्षा उपकरण के प्रदर्शनीकर्ता भाग लेंगे। COVID महामारी के बाद विनिर्माण उद्योग के प्रथम फिजिकल एक्सपो में आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स/डेवलपर्स, कंसल्टेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, डिस्ट्रिब्यूटर्स/रिटेलर्स, बड़े EPC, फाइनेंशियल/लीजिंग कंपनियों, सरकारी अधिकारियों, औद्योगिक एसोसिएशनों, खनन कंपनियों, OEM निर्माताओं, तेल रिफाइनरियों, पत्तन कंपनियों, बिजली संयंत्रों, सार्वजनिक क्षेत्र के निर्णयकर्ताओं, रेन्टल कंपनियों, सुरक्षा कंपनियों, और स्पेयर पार्ट्स और कम्पोनेन्ट निर्माताओं द्वारा भाग लिया जाना संभावित है।

Informa Markets के बारे में

Informa Markets उद्योगों और विशिष्ट बाज़ारों के लिए व्यापार, नवप्रवर्तन और वृद्धि हेतु प्लेटफार्म निर्मित करती है। हमारे पोर्टफोलियो में, हेल्थकेयर और फार्मास्यूटिकल्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट, फैशन और एपैरेल, हॉस्पिटैलिटी, फूड और बेवरेज, और हेल्थ व न्यूट्रीशन व अन्य बाज़ार क्षेत्रों से संबंधित 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय B2B इवेंट्‌स और ब्रांड शामिल हैं। हम दुनिया भर में ग्राहकों व साझेदारों को प्रत्यक्ष संपर्क वाली प्रदर्शनियों, विशिष्ट डिजिटल सामग्री, और कार्यवाही योग्य डाटा समाधानों के माध्यम से जुड़ने, अनुभव करने, और कारोबार करने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। दुनिया में अग्रणी प्रदर्शनी आयोजक के रूप में हम विशिष्ट बाज़ारों की बड़ी विविधतापूर्ण रेंज को जीवंत बनाते हैं, अवसर उत्पन्न करते हैं और उनको साल में 365 दिन वृद्धि करने में मदद करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.informamarkets.com देखें

Informa Markets और भारत में हमारे व्यवसाय के बारे में

Informa Markets का स्वामित्व Informa PLC के पास है, जो कि एक अग्रणी B2B सूचना सेवा समूह और विश्व में सबसे बड़ी B2B इवेंट्‌स आयोजक कंपनी है। Informa Markets in India (भूतपूर्व UBM India) भारत में अग्रणी प्रदर्शनी आयोजक है जो घरेलू स्तर पर तथा पूरी दुनिया में स्पेशलिस्ट बाज़ारों और ग्राहक समुदायों को प्रदर्शनियों, डिजिटल सामग्री और सेवाओं, और कॉन्फ्रेन्सों और सेमिनारों के माध्यम से व्यापार, नवप्रवर्तन, तथा वृद्धि में मदद करने के लिए समर्पित है। प्रत्येक वर्ष हम 25 से अधिक बड़े पैमाने की प्रदर्शनियां, 40 कॉन्फ्रेन्स, तथा औद्योगिक पुरस्कार और प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित करते हुए अनेक उद्योग क्षेत्रों में व्यापार सक्षम बनाते हैं। भारत में Informa Markets के कार्यालय मुम्बई, नई दिल्ली, बंगलौर और चेन्नई में स्थित हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया https://www.informamarkets.com/en/regions/asia/India.html देखें

KDCL के बारे में

K and D Communication Ltd एक दो दशक पुरानी कंपनी है जिसे उद्योग विशिष्ट प्रदर्शनियों और शिखर सम्मेलनों के आयोजन का गहरा अनुभव है। यह पहला समूह है जो आयोजन, प्रबंधन और विकास जैसे विविध कार्यक्षेत्रों में कार्यरत है। KDCL विभिन्न प्रदर्शनियों जैसे कि ENGIMACH, India Machine Tools Show, Rajkot & Pune Machine Tools Show के माध्यम से वैश्विक स्तर पर भारतीय विनिर्माण उद्योग को प्रस्तुत करती है। यह विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोग से उनके लिए प्रदर्शनियों और सम्मेलनों के आयोजन कराती है जिनमें India Science Congress, Credible Chattisgarh, INDIA Mobile Congress, Vibrant Gujarat Global Trade Show, Plastindia आदि प्रमुख हैं। गांधीनगर, गुजरात में एक अल्ट्रा-मॉडर्न अत्याधुनिक प्रदर्शनी केंद्र स्थापित करते हुए KDCL ने एक लंबी छलांग लगाई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें: https://www.kdclglobal.com/

