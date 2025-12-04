OrbbecとAdvantech、iREX 2025で次世代ロボティクス向けNVIDIAのアクセラレーテッド・フィジカルAIプラットフォームを展示

東京、2025年12月3日 /PRNewswire/ -- ロボティクスおよびAIビジョンのリーディングプロバイダーであるOrbbecと、エッジコンピューティングのグローバルリーダーであるAdvantechは本日、東京で開催される国際ロボット展（iREX）において、NVIDIA Jetson Thorを搭載した共同開発プラットフォームを初披露しました。これは、世界最大級のロボティクス展示会における両社初の共同出展となります。このパートナーシップは、日本のロボティクスおよび自動化産業に向けて、統合型AIビジョンおよびコンピューティングエコシステムを提供するための戦略的提携を示すものです。

iREX 2025で、OrbbecとAdvantechがNVIDIA Jetson Thorを搭載した統合型フィジカルAIプラットフォームを披露。AIビジョンとエッジコンピューティングを組み合わせ、次世代ロボティクスに向けた高性能ソリューションを紹介した。

ブースW3-49では、AdvantechのMIC-742-ATおよびNVIDIA Jetson Thorにより高速化されたヒューマノイドロボットのプラットフォームが披露されます。このロボットには、OrbbecのGemini 330 シリーズ3Dカメラが統合されています。2,070 TFLOPSのAI演算性能を持つ組み込み型のNVIDIA Jetson T5000モジュールを搭載することで、ロボットは大規模なトランスフォーマーモデルや視覚・言語・行動モデルをリアルタイムで実行できるようになります。これにより、高度なAIリーズニングとOrbbecの奥行き知覚技術が融合し、実世界での物理的知能を実現します。「ロボティクスによる持続可能な社会（Sustainable Societies Through Robotics）」をテーマとするiREX 2025のもと、この協業では、倉庫物流、協働製造、人とロボットのインタラクションといった複雑なアプリケーションに対応する、複数カメラの同期構成を実現しています。

「Advantechとのパートナーシップにより、安定した品質と信頼性の高い供給を備えた量産対応ソリューションを提供できるようになりました」と、OrbbecのAPAC地域マネージングディレクターである鄭亞飛氏は述べました。「Orbbecの実績あるOEM/ODM能力とグローバルな供給ネットワークにより、パートナー企業は試作段階から量産段階までを確実にスケールアップすることができます。」

「Advantechは、強力なエッジコンピューティングとNVIDIAのアクセラレーテッド・コンピューティングを通じて、フィジカルAIの時代を切り拓くことに尽力しています」と、Advantechのアソシエイト・バイスプレジデントであるMagic Pao氏は述べました。「Orbbecのようなビジョンパートナーとともに、知覚・推論・行動をシームレスにつなぐ次世代のロボティクスおよびインテリジェントシステムを実現しています。」

Advantechは、産業グレードのNVIDIA IGX Thorにより高速化されたMIC-735を発表し、リアルタイムのロボット制御および機能安全アプリケーション向けに決定論的AIコンピューティングを実現します。AMR DevKitおよびSKY-602E3 GPUサーバーとともに、Advantechは、実世界の知覚と仮想シミュレーション、そしてAI推論をシームレスに結びつけるエンドツーエンドのアーキテクチャを披露しています。さらに、AdvantechはGPUアクセラレーションを活用したSLAMに対応し、リアルタイムAI推論を実現するロボット制御システムAFE-A702も提供します。本システムは、高度なAMRおよび次世代ロボティクスの実現に貢献します。

これに加えて、Orbbecは最新の3Dビジョン技術を披露しています。展示では、同社のGemini 435Leステレオカメラと他の主要国際モデルとのライブ比較に加え、新製品のPulsar ME450マルチパターンLiDARも紹介されています。この製品は、高速な障害物回避から高密度3Dマッピングまで、スキャンモードをシームレスに切り替えることができ、先進的な認識技術とエッジコンピューティングがどのように融合し、次世代ロボティクスを支えているかを示しています。

iREX 2025（ブースW3-49）にぜひお越しください。OrbbecとAdvantechが、どのようにフィジカルAIを次世代ロボットへと実現しているかをご覧いただけます。

SOURCE Orbbec Inc.