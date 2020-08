Jewellery NET के सहयोग से Informa Markets in India ने 'Jewellery & Gem Virtual Exhibition' लांच करने की घोषणा की

The Bullion & Jewellers Association, Maliwara Jewellers Association, Delhi, Meerut Bullion Traders Association, Delhi Jewellers Association, Hitech City Jewellery Manufacturers Association और Jewellery & Machinery Association, के समर्थन से Jewellery & Gem Virtual Exhibition में रत्न और आभूषण उद्योग जगत से संबंधित जाने-माने ब्रांडों, परामर्शदाताओं, व्यावसायिक विशेषज्ञों, और प्रमुख सरकारी अधिकारियों को एक साझा वर्चुअल प्लेटफार्म पर एकजुट किया जाएगा। विजिटरों में ज्वैलरी थोक विक्रेता, रिटेलर, आयातक और निर्यातक, ज्वैलरी निर्माता, हीरों, रत्नों, मोतियों के आपूर्तिकर्ता और व्यापारी, बहुमूल्य धातुओं और ज्वैलरी माउंटिंग व्यापारी और आपूर्तिकर्ता, तथा व्यापारिक और सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं जो एक ही मंच पर उपस्थित होकर आपस में मुलाकात करेंगे, संपर्क स्थापित करेंगे, नेटवर्क बनाएंगे और अपने व्यवसाय में वृद्धि करेंगे।

इस वर्चुअल शो में भारतीय राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के साथ अन्य प्रदेशों से भी भागीदारी होगी

यह एक्सपो, वर्चुअल सोर्सिंग करने, व्यवसाय करने, ज्ञान और वैश्विक बाज़ार रूझानों का आदान-प्रदान करने, तथा सबसे महत्त्वपूर्ण रूप से, वर्तमान दौर में इस सेक्टर का मनोबल बढ़ाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा, इसमें सोने, हीरों, चांदी, रत्नों, मशीनरी और सहायक चीज़ों के लिए पैवेलियन भी होंगे। इसमें अनेक विश्वस्तरीय विशेषताएं शामिल हैं, जिनमें 50,000 + डिजाइनरों का शोकेस, खरीदार - विक्रेताओं की वीडियो मुलाकातें, डिजिटल शोरूम, उत्पादों की लांच, ज्ञान श्रृंखलाएं आदि कुछ प्रमुख हैं। इस वर्चुअल एक्सपो को रणनीतिक रूप से त्योहारों तथा शादियों के सीज़न के पूर्व उचित समय पर आयोजित किया जा रहा है, जो कि खरीदारी के लिए सर्वोत्तम समय माना जाता है।

'Jewellery & Gem Virtual Exhibition' के प्रथम बार आयोजन के अवसर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए Mr. Yogesh Mudras, मैनेजिंग डायरेक्टर, Informa Markets in India, ने कहा कि, "हमें उद्योग जगत के लिए एक प्रदर्शनी के रूप में रत्न और आभूषण क्षेत्र में अपनी पहली वर्चुअल प्रदर्शनी आयोजित करते हुए हार्दिक प्रसन्नता है। यह शो एक अग्रणी वेब-आधारित प्लेटफार्म होगा जो लग्जरी, विविध प्रकार की ज्वैलरी, महत्त्वपूर्ण जानकारियों, बाज़ार रूझानों और नेटवर्किंग के अवसरों को आपकी अंगुलियों के स्पर्श मात्र की सहूलियत के साथ पेश करेगा। हालांकि अनलॉक के पहले चरण के बाद रत्न और आभूषण उद्योग धीमी गति से सामान्य स्थितियों की ओर लौट रहा है, लेकिन उपभोक्ताओं के व्यवहार में काफी बदलाव आ चुके हैं। इससे ज्वैलरी रिटेलर समुदाय के लिए खुद को अपने नए उभरते ग्राहकों के अनुसार रूपांतरण करने की ज़रूरत उत्पन्न हुई है। The Jewellery and Gem Virtual Exhibition इन्हीं बाज़ार परिवर्तनों के अनुरूप एक प्रयास है जो आपदा के इस दौर में व्यापार करने के लिए एक सुसंगठित ढांचा पेश करने के साथ इस एक्सपो के माध्यम से हमारे खरीदार वर्ग को आत्मविश्वास, विविधता, असलियत, और पारदर्शिता प्रदान करते हुए उनके लिए एक बेजोड़ मानक स्थापित करता है।"

रत्न और आभूषण क्षेत्र ऐसा एक प्रमुख क्षेत्र है जिसे भारत की उत्पादन क्षमताएं बढ़ाने पर फोकस के साथ निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा महत्त्वपूर्ण माना गया है। जहां Covid-19 ज्वैलरी की मांग में बदलाव लाने और इसे प्रभावित करने वाला अकेला सबसे बड़ा कारण बना हुआ है, वहीं World Gold Council रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ज्वैलरी उद्योग में Q1 2020 में सबसे बड़ी 39% की गिरावट देखी गई है। भारत में मांग में 41% की गिरावट रही है जो ग्यारह वर्षों में सबसे निचला स्तर है, जबकि Q1 2020 में सोने की स्थानीय कीमतों ने लगातार उछाल के साथ पिछली ऐतिहासिक ऊंचाईयों को पार कर लिया। हालांकि रत्न और आभूषण उद्योग धीरे-धीरे सामान्य स्थितियों की ओर लौट रहा है और अनलॉक 1.0 के बाद बिक्री में 20-25% की रिकवरी के साथ नई संभावनाएं मज़बूत होने लगी हैं। हालांकि अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है, लेकिन सोने की खरीद के प्रति भारतीयों का भावनात्मक जुड़ाव और तार्किक रूझान बना हुआ है जिसे निवेश के लिए एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है। यह केवल साज-सज्जा के लिए ही नहीं, बल्कि इसे सुरक्षा का प्रतीक भी माना जाता है।

इस वर्चुअल एक्सपो में औद्योगिक विशेषज्ञों द्वारा चर्चा के लिए जानकारियों से परिपूर्ण सेमिनार भी आयोजित किए जाएंगे, रत्न एवं आभूषण उद्योग: 'नए सामान्य' मानकों के अनुसार अनुकूलन, 2020-21 में रणनीतिक परिसंपत्ति के रूप में स्वर्ण, हालमार्किंग के लिए सरकारी आदेश और उद्योग जगत के लिए लाभ, आदि। कॉन्फ्रेन्स के सेमिनार में Bureau of Indian Standards, GIA, के प्रमुख प्रतिनिधि और देश की प्रमुख ज्वैलरी एसोसिएशनों के प्रमुख पदाधिकारी आदि भाग लेकर इसे दिलचस्प बनाएंगे।

इस वर्ष के प्रदर्शनीकर्ताओं में VKJewels, SMR, Tanvi Gold Cast, Swarnshilp, JKS व अन्य शामिल हैं। Informa Markets in India के ज्वैलरी पोर्टफोलियो में, जिसमें HJF और DJGF जैसे शो शामिल हैं, एक नई शुरुआत के रूप में सफल वेबिनारों की श्रृंखला आयोजित की गई जिनमें संकट का प्रबंधन करना, अस्तित्व बचाए रखने और नए सिरे से वापसी करने की रणनीति के साथ प्रभावों का सामना करने, तथा उत्तर भारत का रत्न एवं आभूषण उद्योग: चुनौतियों से समाधानों तक का पथ प्रशस्त करने आदि विषयों पर चर्चा की गई।

