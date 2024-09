Kstar ने बेहतर विद्युत विश्वसनीयता के लिए Epower-H ट्रांसफार्मर-आधारित UPS सिस्टम का अनावरण किया

शेन्ज़ेन, चीन, 27 सितंबर, 2024 /PRNewswire/ -- विश्व के अग्रणी पावर कनवर्टर विशेषज्ञ Kstar ने हाल ही में Epower-H तीन-चरण ट्रांसफार्मर-आधारित UPS सिस्टम जारी किया है। यह नवीनतम उत्पाद EPower श्रृंखला की सुस्थापित स्थिरता और विश्वसनीयता को अत्याधुनिक IGBT टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ता है, जिसका उद्देश्य परिचालन दक्षता में वृद्धि करना है।

औद्योगिक, विनिर्माण और परिवहन क्षेत्रों की मांग वाले औद्योगिक वातावरण और परिचालन तथा रखरखाव की जरूरतों के लिए तैयार, Kstar EPower-H को उद्योग की प्रमुख समस्याओं का समाधान करने के लिए मजबूत विश्वसनीयता, उच्च दक्षता और उपयोगकर्ता के अनुकूल सुविधाओं के साथ डिज़ाइन किया गया है।

सुदृढ़ सुरक्षा और विश्वसनीयता

EPower-H को इनपुट रिएक्टर और आउटपुट आइसोलेशन सहित दोहरी सुरक्षा प्रणालियों के साथ इंजीनियर किया गया है, तथा स्वतंत्र नियंत्रण और बेहतर प्रदर्शन के लिए दोहरे DSP चिप्स द्वारा पूरा किया गया है। इसका डस्टप्रूफ़ और संक्षारण प्रतिरोधी डिज़ाइन इसे विभिन्न वातावरणों में कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न डीज़ल जनरेटरों के साथ विभिन्न परिस्थितियों में सिस्टम की अनुकूलता निरंतर संचालन सुनिश्चित करती है।

हरित एवं कुशल ऊर्जा समाधान

उन्नत IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) सुधार टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, Epower-H UPS सिस्टम ≥0.99 का प्रभावशाली इनपुट पावर फैक्टर और ≤3% का कुल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन (THDi) प्राप्त करता है। उच्च पावर फैक्टर और निम्न हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का यह संयोजन बिजली उपयोग को अधिकतम करने के साथ-साथ आउटपुट पावर का स्वच्छ और स्थिर होना भी सुनिश्चित करता है ताकि विभिन्न एप्लीकेशनों के लिए एक विश्वसनीय और कुशल बैकअप पावर समाधान उपलब्ध हो सके।

उपयोगकर्ता-अनुकूल और उन्नत टेक्नोलॉजी

Epower-H एक बड़ी स्मार्ट टचस्क्रीन से लैस है जिससे इसका संचालन आसान हो जाता है। इसमें स्थानीय और दूरस्थ दोनों प्रकार की निगरानी के लिए उन्नत अलार्म सिस्टम हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि उपयोगकर्ता सिस्टम की स्थिति से सदैव अवगत रहें। इस सिस्टम में एक विशेषता शामिल है जो स्वचालित रूप से बैटरी के स्वास्थ्य की जांच करती है ताकि इसका हमेशा अपने सर्वोत्तम स्तर पर काम करना सुनिश्चित किया जा सके।

Kstar के इंजीनियर, Sipeng Wang, ने कहा, "Epower-H विविध उद्योगों के लिए अनुरूपित विद्युत समाधान उपलब्ध कराने की Kstar की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। IGBT टेक्नोलॉजी के उपयोग और दक्षता को प्राथमिकता देकर, Kstar अपने ग्राहकों को बेहतर बिजली गुणवत्ता और मन की शांति प्रदान कर रहा है।"

KSTAR का परिचय

1993 में स्थापित, Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd. (KSTAR) डेटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर, सौर इनवर्टर और ऊर्जा भंडारण समाधान में अग्रणी आपूर्तिकर्ता है। लगभग 4,200 समर्पित कर्मचारियों को रोजगार देने वाली KSTAR की चीन और वियतनाम में सात फैक्ट्रियां हैं, जिससे इसका टोटल UPS उत्पादन 3 मिलियन/वर्ष तक पहुंच गया है।

