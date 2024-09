Kstar Luncurkan Sistem UPS Berbasiskan Transformator, Epower-H, yang Meningkatkan Reliabilitas Pasokan Listrik

Dirancang khusus untuk lingkungan industri yang berat, serta kebutuhan operasional dan aktivitas pemeliharaan di sektor industri, manufaktur, dan transportasi, Kstar Epower-H menawarkan reliabilitas dan efisiensi tinggi, serta fitur-fitur yang mudah digunakan sehingga mengatasi kendala besar di industri.

Fitur Keselamatan dan Reliabilitas Unggulan

Epower-H dirancang dengan mekanisme dual protection, termasuk input reactor dan output isolation, dilengkapi dua cip DSP untuk pengendalian independen dan kinerja terbaik. Berkat desain yang tahan debu dan karat, Epower-H berfungsi efisien dalam beragam lingkungan. Lebih lagi, kompatibilitas sistem dengan beragam generator diesel menjamin kesinambungan operasional dalam beragam kondisi.

Solusi Kelistrikan yang Ramah Lingkungan dan Efisien

Dengan teknologi rektifikasi IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) mutakhir, sistem UPS Epower-H memiliki faktor daya masukan hingga ≥0,99 dan Total Harmonic Distortion (THDi) hingga ≤3%. Kombinasi faktor daya listrik yang tinggi, serta distorsi harmoni yang rendah tak hanya memaksimalkan utilisasi listrik, namun juga menjamin daya keluaran bersih dan stabil. Maka, Epower-H menjadi solusi listrik cadangan yang reliabel dan efisien untuk beragam aplikasi.

Teknologi yang Mudah Dipakai dan Canggih

Epower-H dilengkapi layar sentuh berukuran besar dan pintar sehingga mudah dioperasikan. Epower-H juga memiliki sistem alarm canggih untuk pemantauan lokal dan jarak jauh agar pengguna selalu dapat memantau status sistem. Sistem ini mencakup fitur otomatis yang mengecek kondisi kesehatan baterai supaya selalu berfungsi dengan baik.

" Epower-H melambangkan komitmen Kstar dalam menyediakan solusi kelistrikan yang dirancang khusus untuk berbagai industri," ujar Sipeng Wang, Ahli Teknik Kstar. "Lewat teknologi IGBT dan prioritas pada efisiensi, Kstar membantu klien dengan kualitas listrik terbaik yang bebas dari gangguan."

Tentang KSTAR

Berdiri pada 1993, Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd. (KSTAR) adalah perusahaan terkemuka yang menyediakan infrastruktur pusat data, inverter tenaga surya, serta solusi penyimpanan energi. Didukung sekitar 4.200 karyawan, KSTAR memiliki tujuh pabrik di Tiongkok dan Vietnam dengan skala produksi UPS yang mencapai tiga juta unit per tahun.

Informasi lebih lanjut:

Surel: [email protected]

Tautan: https://www.kstar.com/

