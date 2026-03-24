MICHELIN Bib Gourmand-Awarded RANG (Da Nang, वियतनाम) के Chef Sohan Singh के साथ SanSara एक सीमित-समय के लिए आयोजित होने वाले चार-हाथों का सहयोग प्रस्तुत कर रहा है

सिंगापुर, 24 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- Grand Copthorne Waterfront Hotel Singapore में स्थित SanSara ने SanSara के Master Chef of SanSara, Chef Pannalal Nath, और वियतनाम में भारतीय व्यंजनों को पुन: परिभाषित करने वाले MICHELIN Bib Gourmand से पुरस्कार-प्राप्त आधुनिक भारतीय रेस्तरां RANG, Da Nang के Chef Sohan Singh के बीच सीमित-समय के लिए एक चार-हाथों के सहयोग, Two Masters, One Flame का अनावरण किया है। 24 से 28 मार्च 2026 तक चलने वाला यह पांच दिवसीय भोजन अनुभव एक सह-निर्मित मेनू प्रस्तुत करेगा जो समकालीन नवाचार को पारंपरिक भारतीय पाक-कला के साथ सामंजस्य बिठाता है।

From left to right: Chef Sohan Singh of RANG and SanSara’s Master Chef Pannalal Nath

एक साझा रचनात्मक प्रयास के रूप में तैयार किया गया यह सहयोग, पाक-कला के दो अलग-अलग दृष्टिकोणों को एक साथ लाता है। दुबई, सिडनी, मालदीव, UK और कैरिबियन में Chef Sohan के अनुभव ने वैश्विक रूप से प्रभावित शैली को आकार प्रदान किया है, जबकि Chef Nath स्वाद की गहराई, परिष्कृत तकनीक और विरासत के प्रति सम्मान के लिए प्रसिद्ध अपनी पारंपरिक उत्तर भारतीय संस्कृति पर निर्भर रहते हैं।

"यह सहयोग भारत और सिंगापुर को जोड़ने वाली साझा सांस्कृतिक विरासत और समृद्ध पाक परंपराओं को खूबसूरती से दर्शाता है। यह न केवल भारतीय व्यंजनों की विविधता को प्रदर्शित करता है बल्कि हमारे समुदायों के बीच लोगों के आपसी संबंधों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी मजबूत करता है।" सिंगापुर में भारत की उप उच्चायुक्त Her Excellency Ms Pooja Tillu ने कहा।

भारतीय व्यंजनों की आधुनिक व्याख्या के लिए चयनित Chef Sohan, RANG के MICHELIN Bib Gourmand सम्मान को समर्थन देने वाली रचनात्मक भावना प्रस्तुत करते हैं, जबकि Chef Nath पारंपरिक गहराई और तकनीक के साथ इस अनुभव को मजबूती प्रदान करते हैं।

Chef Sohan ने कहा, "इस सहयोग ने हमें दो पूरक दृष्टिकोणों से भारतीय व्यंजनों का पता लगाने का अवसर दिया है। Chef Pannalal के साथ काम करते हुए, हमने ऐसे व्यंजनों पर ध्यान केंद्रित किया जो पारंपरिक स्वादों का सम्मान करते हुए उन्हें परिष्कृत, समकालीन तरीके से प्रस्तुत करते हैं।"

Chef Pannalal Nath ने आगे कहा, "मेरे लिए, यह एक साथ मिलकर कुछ सार्थक बनाने से संबंधित था। प्रत्येक व्यंजन पारंपरिक आधारों और आधुनिक अभिव्यक्ति के बीच इरादे और संतुलन के साथ आकार दिए गए एक मिलन-बिंदु को दर्शाता है।"

अथितिगण Zaffrani Barramundi और Masala Chai Tiramisu के साथ-साथ Sweet Potato Gnocchi Chaat, Tandoori Octopus, Carrot Halwa Mille Feuille, Shorba Jhinga, Quinoa Aloobukhara Ki Tikki, तथा Sansara-Nasila Dunger Lal Maas जैसे व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं।

मेनू वैकल्पिक पेय पदार्थों के संयोजन सहित चार- और छह- कोर्स के सेट अनुभवों के रूप में उपलब्ध हैं, जिनका प्रति अतिथि मूल्य $68++ से शुरू होता है।

इस सहयोग के बाद, पाक-कला की उत्कृष्टता और रचनात्मकता का उत्सव मनाने वाले उन्नत भोजन अनुभवों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए SanSara जून और जुलाई में भविष्य में होने वाली शेफ साझेदारियों का अनावरण करेगा।

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