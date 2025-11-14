OMRON Healthcare ने भारत में AI-संचालित कार्डियक केयर को आगे बढ़ाने के लिए Tricog Health में दूसरे निवेश की घोषणा की

क्योटो, जापान, 14 नवंबर, 2025 /PRNewswire/ -- OMRON Healthcare Co., Ltd. ने आज भारत स्थित AI मेडटेक स्टार्टअप TRICOG HEALTH INDIA PRIVATE LIMITED में अतिरिक्त निवेश की घोषणा की। मार्च 2023 में प्रारंभिक निवेश के बाद, यह OMRON Healthcare की Tricog में निवेश की दूसरी लहर है, जो व्यापार विकास में तेजी लाने के लिए भागीदारी को और मजबूत करेगी।

भारत की गंभीर कार्डियोवैस्कुलर चुनौतियाँ

WHO के डेटा के अनुसार, कार्डियो- और सेरेब्रोवैस्कुलर रोग भारत में मृत्यु के क्रमशः नंबर 1 और नंबर 2 कारण हैं[1], और बदलती जीवनशैली और तेज़ी से वृद्ध होती जनसंख्या की पृष्ठभूमि में, रोगियों की संख्या में वृद्धि जारी रहने की ही उम्मीद है। इस बीच, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है: प्रति व्यक्ति, भारत में जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में प्रमाणित हृदय रोग विशेषज्ञों की संख्या बहुत कम है, जिसके कारण ECG डेटा का विश्लेषण करने के लिए सक्षम विशेषज्ञों की भारी कमी है। इसके अतिरिक्त, सभी चिकित्सा सुविधाओं में ECG परीक्षण जैसे उन्नत निदान के लिए आवश्यक विशेषज्ञ उपकरण उपलब्ध नहीं हैं।

इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तथा जरूरतमंद लोगों के लिए निवारक देखभाल के समय पर प्रावधान को सुगम बनाने के लिए, Tricog Health ने एक दशक से अधिक के ECG डेटा से निर्मित अत्याधुनिक AI विश्लेषण को 100 से अधिक इन-हाउस नैदानिक विशेषज्ञों की मानवीय विशेषज्ञता के साथ संयोजित किया है। साथ मिलकर, ये क्षमताएं अग्रिम पंक्ति के नैदानिक कार्यप्रवाह के अनुरूप उपकरणों और सेवाओं के विकास के लिए प्लेटफ़ार्म प्रदान करती हैं।

[1] WHO, Cause of Death (2019); CIA, The World Factbook.

हृदय-विफलता देखभाल के लिए दूरस्थ निगरानी सहयोग

2023 से, OMRON Healthcare और Tricog Health, KeeboHealth के विकास और लॉन्च पर एक साथ काम कर रहे हैं। यह हृदय-विफलता के रोगियों के लिए एक दूरस्थ निगरानी सेवा है जो Tricog के AI-आधारित ECG विश्लेषणों को OMRON के क्नैक्टेड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ़ उपकरणों के साथ एकीकृत करती है। घर पर दर्ज ECG और रक्तचाप के डेटा का विश्लेषण करके और परिणामों को चिकित्सकों के साथ साझा करके, यह सेवा निदान दक्षता में सुधार करती है और उपचार के बाद पुनरावृत्ति को रोकने में सहायता करती है।

Going for ZERO की दिशा में भागीदारी को गहरा करना

इस नए निवेश के माध्यम से, OMRON Healthcare द्वारा Tricog Health के साथ उसकी रणनीतिक भागीदारी को अधिक मजबूत, भारत में स्थानीय नैदानिक आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान प्रस्तुतियों के लिए महत्वाकांक्षी संयुक्त लक्ष्य निर्धारण, और उच्च-मूल्य वाले उपकरणों और सेवाओं के विकास और वितरण को आगे बढ़ाया जाएगा। यह सहयोग OMRON Healthcare के कॉर्पोरेट ध्येय, Going for ZERO, का भी एक महत्वपूर्ण घटक है, जो एक ऐसे भविष्य का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करता है जिसमें प्रतिकूल सेरेब्रोवैस्कुलर और कार्डियोवैस्कुलर घटनाएं अतीत की बात हो जाएंगी।

Tricog Health के CEO, Dr Charit Bhograj, का उद्धरण:

"साथ मिलकर, हम अस्पताल-से-घर तक की सुविधा शुरू करने में तेज़ी लाएँगे, OMRON के विश्वस्तरीय चिकित्सा उपकरणों को Keebo™ AI-संचालित, दिशानिर्देश-सचेत कार्यप्रवाहों के साथ जोड़कर, निदान को सुव्यवस्थित करेंगे, कार्डियोवैस्कुलर मैनेजमेंट में सुधार करेंगे, और एशिया, अफ़्रीका तथा अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मार्केटों में स्वास्थ्य की अनावश्यक लागतों को कम करेंगे।"

OMRON Healthcare Co., Ltd. के अध्यक्ष और CEO, Ayumu Okada का उद्धरण:

"कार्डियोवैस्कुलर रोग का सामना करने के मामले में भारत एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, और हमें Tricog Health के साथ अपनी भागीदारी को और गहरा करने पर गर्व है, जिससे हम पूरे देश में रोगियों के लिए उन्नत दूरस्थ रोगी निगरानी सेवाएं और शीघ्र डिटेक्शन प्रदान कर सकेंगे। हम रणनीतिक भागीदारी के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तथा हमें तेजी से आगे बढ़ने और आगे नवाचार करने में सहायता करने वाले सहयोगियों के साथ काम करते हैं। Tricog के AI-संचालित कार्डियोलॉजी प्लेटफ़ार्म को OMRON की मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने से परिणामों में सुधार होगा, जोखिम कम होगा और हमें 'Going for ZERO' कार्डियोवैस्कुलर घटनाओं के अपने वैश्विक दृष्टिकोण के करीब लाएगा।"

Tricog Health का परिचय

Tricog कार्डियोवैस्कुलर निदान और मैनेजमेंट के लिए बुनियादी मॉडल का निर्माण करने वाली एक AI कंपनी है। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट Dr Charit Bhograj द्वारा 2014 में स्थापित, Tricog के मल्टीमॉडल मॉडल ECG और अल्ट्रासाउंड सिग्नलों की व्याख्या करते हैं, जिससे 140 हृदय स्थितियों का वास्तविक समय में पता लगाया जा सकता है और Keebo™ कार्डियोवैस्कुलर AI प्लेटफ़ार्म के माध्यम से घर से अस्पताल तक मानकीकृत देखभाल मार्गों को सक्रिय किया जा सकता है।

InstaECG™, InstaEcho™ और Keebo™ सहित Tricog के समाधान 12+ देशों (एशिया और अफ्रीका) में 12,500+ क्लीनिकों और अस्पतालों में परिनियोजित हैं। आज तक, कंपनी ने 31 मिलियन+ रोगियों की जांच और ~1,000,000 गंभीर मामलों की पहचान करने के बाद दिशानिर्देश-आधारित देखभाल में शामिल किया है, जिससे Tricog कार्डियोवैस्कुलर डिटेक्शन और मैनेजमेंट के लिए यह विश्व की सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाली सिस्टमों में से एक बन गई है। वैश्विक उपकरण अग्रणी और स्वास्थ्य सिस्टमों के साथ भागीदारी में 2030 तक, Tricog 100 मिलियन लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण हृदय देखभाल सुलभ बनाने के लिए शीघ्र निदान, GDMT अनुकूलन और ACS/रिदम मार्गों को आगे बढ़ा रहा है।

अधिक जानकारी के लिए, www.tricog.com

पर जाएँ, संपर्क व्यक्ति:

Dr Charit Bhograj

[email protected]

+919663375833

(1) कंपनी का नाम: TRICOG HEALTH INDIA PRIVATE LIMITED

(2) व्यवसाय: चिकित्सा संस्थानों के लिए दूरस्थ ECG विश्लेषण सेवाएँ; इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ़ का विकास और बिक्री

(3) स्थापना: 27 अगस्त, 2014

(4) मुख्यालय: सिंगापुर

(5) प्रतिनिधि (पद/नाम): CEO / Charit Bhograj

OMRON Healthcare का परिचय

स्वास्थ्य को उन्नत करने और पूरे विश्व के लोगों को पूरी तरह से जीवन जीने के लिए सशक्त बनाने हेतु प्रतिबद्ध, OMRON Healthcare घरेलू स्वास्थ्य निगरानी और उपचार के लिए नैदानिक रूप से प्रमाणित, नवप्रवर्तनशील मेडिकल उपकरणों के क्षेत्र में एक वैश्विक अग्रणी है। अपने "Going for ZERO, Preventive Care for the Health of Society" के ध्येय को साकार करने के उद्देश्य से, कंपनी कार्डियोवैस्कुलर स्थिति मैनेजमेंट, श्वसन देखभाल और दर्द चिकित्सा के लिए उत्पाद विकसित करती है। इसी आधार पर, इसने एक नया डिज़िटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम प्रस्तुत किया है जो रोगियों और स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच सेतु का काम करता है, जिससे सेरेब्रो-कार्डियोवैस्कुलर घटनाओं, श्वसन रोगों के बिगड़ने और दीर्घकालिक दर्द के कारण होने वाली सीमाओं को कम करने में सहायता मिलती है।

विश्व स्तर पर 400 मिलियन से अधिक इकाइयों की बिक्री के साथ, OMRON स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा विश्व में सर्वाधिक अनुशंसित रक्तचाप मॉनिटर प्रदान करता है। अपने पूरे इतिहास में, OMRON Healthcare ने 130 से अधिक देशों में उत्पाद और सेवाएं प्रदान करते हुए, लोगों को उनकी मेडिकल स्थितियों की रोकथाम, उपचार और मैनेजमेंट में सहायता करने वाले नवाचारों का विकास करके जीवन को बेहतर बनाने और एक बेहतर समाज में योगदान देने का प्रयास किया है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ जाएँ:

वेबसाइट: https://healthcare.omron.com/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/omron-healthcare-co-ltd-/

