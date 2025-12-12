OMRON Healthcare ने वैश्विक ECG रणनीति का अनावरण किया।

नई सेवाएं और रणनीतिक साझेदारियां 'Going for ZERO' परिकल्पना को आगे बढ़ाती हैं।

टोक्यो, दिसंबर 12, 2025 /PRNewswire/ -- कंपनी की कार्डियोवैस्कुलर परिकल्पना, Going for ZERO को एक प्रमुख चालक के रूप में स्थापित करते हुए, OMRON Healthcare Co., Ltd. ने अपनी वैश्विक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ECG) बिज़नेस रणनीति को गति देने के लिए नई पहलों की घोषणा की है। पहली बार 12 नवंबर, 2025 को टोक्यो में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत की गई इस रणनीति में भारतीय AI हेल्थटेक कंपनी, Tricog Health India Private Limited, में अतिरिक्त निवेश और JSR Corporation से Heartnote® ECG सेवा बिज़नेस के नियोजित हस्तांतरण शामिल हैं।

Speakers at the OMRON Healthcare press conference on November 12, 2025

रोगियों की बढ़ती संख्या और विशेषज्ञों की कमी के साथ पूरे विश्व में मृत्यु का प्रमुख कारण हृदय रोग एक बढ़ती हुई वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती उत्पन्न कर रहा है। 2005 में अपना पहला घरेलू उपयोग के लिए ECG उपकरण लॉन्च करने के बाद से, OMRON Healthcare ने संभावित समस्याओं का शीघ्र पता लगाने में सहायता के लिए घर पर ही हृदय की निगरानी को आगे बढ़ाया है। नई ECG रणनीति घर और अस्पताल को जोड़ने के लिए AI, नैदानिक निदान और दूरस्थ रोगी निगरानी का लाभ उठाती है, जो चिकित्सकीय रूप से मान्य उपकरणों और डेटा-संचालित समाधानों के माध्यम से कंपनी के Going for ZERO परिकल्पना के अनुरूप जांच, निदान और उपचार में निरंतर सहायता प्रदान करती है, और जिसका उद्देश्य सक्रिय निगरानी और निवारक हस्तक्षेप के माध्यम से प्रतिकूल मस्तिष्क और हृदय संबंधी घटनाओं को समाप्त करना है।

OMRON Healthcare Co., Ltd. के अध्यक्ष और CEO, Ayumu Okada ने कहा, "हृदय विफलता की 'महामारी' और हृदय रोग विशेषज्ञों की कमी का सामना करने के लिए नए दृष्टिकोणों की आवश्यकता है। नवप्रवर्तनशील टेक्नोलॉजी को रणनीतिक साझेदारियों के साथ मिलाकर, हमारा लक्ष्य अपने कार्डियोवैस्कूलर बिज़नेस को अगले स्तर पर ले जाना और गंभीर हृदय संबंधी घटनाओं को घटित होने से पहले ही रोकने में सहायता करना है।"

"अब तक, हमारा ECG बिज़नेस मुख्यत: घरेलू उपचार पर केंद्रित था, लेकिन अब हमारा लक्ष्य चिकित्सा संस्थानों के निदान और उपचार केंद्रों तक विस्तार करना है," OMRON Healthcare Co., Ltd. में ZERO Event बिज़नेस योजना विभाग के महाप्रबंधक, Daisuke Nozaki, ने कहा। "घर और अस्पताल को आपस में जोड़कर, हम गंभीर हृदय संबंधी घटनाओं के जोखिम वाले रोगियों की पहचान, निदान और उपचार सहित निरंतर सहायता प्रदान करना चाहते हैं।"

OMRON Healthcare ने जनवरी 2026 में JSR Corporation से Heartnote® बिज़नेस के नियोजित हस्तांतरण के माध्यम से अपने कार्डियोवैस्कुलर पोर्टफ़ोलियो के विस्तार की भी घोषणा की है। Heartnote® जापान की बढ़ती उम्र वाली आबादी के लिए डिज़ाइन की गई एक अनूठी Holter ECG सेवा है, जो सात दिनों तक निरंतर निगरानी करने में सक्षम एक पतला, हल्का, तार-रहित पहनने योग्य पैच प्रदान करती है। इससे भारी उपकरणों के उपयोग वाले पारंपरिक 24-48 घंटे के Holter परीक्षणों की तुलना में रोगी की असुविधा काफी कम हो जाती है, जबकि दुर्लभ अतालताओं का पता लगाने में उल्लेखनीय सुधार होता है। यह विश्लेषण संबंधी सहायता से युक्त एक नवप्रवर्तनशील रेंटल मॉडल चिकित्सा संस्थानों पर बोझ कम करने में भी सहायता करता है।

 "Heartnote® को जापान के अत्यधिक वृद्ध समाज की चुनौतियों का समाधान करने के लिए विकसित किया गया था," JSR Corporation के नवाचार विभाग के महाप्रबंधक, Nobutoshi Kobayashi, ने कहा। "रोगियों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, दोनों पर बोझ कम करके, हमारा लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाली हृदय संबंधी देखभाल में योगदान देना है, और हमारा मानना है कि कार्डिओवैस्कूलर उपकरणों में अपनी मजबूत उपस्थिति के साथ OMRON Healthcare इस सेवा को और आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त भागीदार है।"

भारत और एशिया में अपनी ECG रणनीति के तहत, OMRON Healthcare ने दूरस्थ अनुवाद सेवाओं के माध्यम से चिकित्सा संस्थानों को सहायता प्रदान करने वाली AI-संचालित ECG विश्लेषण कंपनी, Tricog Health India Private Limited में अतिरिक्त निवेश किया है। पूरे एशिया में कार्डिओवैस्कूलर रोग के बढ़ते मामलों और भारत में विशेषज्ञों और निदान क्षमताओं की भारी कमी के बीच, Tricog का InstaECG™ प्लेटफ़ार्म - जो AI एल्गोरिदम को 100 से अधिक इन-हाउस चिकित्सकों से प्राप्त इनपुट के साथ जोड़ता है - समय पर नैदानिक जानकारी प्रदान करने में सहायता करता है। OMRON अपने ECG-सक्षम रक्तचाप मॉनिटरों को Tricog के प्लेटफ़ार्म से भी जोड़ेगा ताकि दूरस्थ निगरानी सेवा KeeboHealth को आगे बढ़ाया जा सके, जो हृदय विफलता के रोगियों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप को सपोर्ट करने के लिए घर पर रिकॉर्ड किए गए ECG और रक्तचाप डेटा का उपयोग करती है।

"AI-संचालित प्रारंभिक निदान और उचित प्रबंधन हृदय रोग से होने वाली मृत्युओं के एक महत्वपूर्ण भाग को रोक सकता है," Dr. Charit Bhograj, CEO, TRICOG HEALTH INDIA PRIVATE LIMITED ने कहा। "OMRON Healthcare के उपकरणों को अपने प्लेटफ़ार्म के साथ जोड़ कर, हम उन्नत हृदय संबंधी देखभाल को अस्पतालों से रोगियों के घरों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे समय पर निदान और उपचार तक पहुंच में मौजूद महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने में सहायता मिलेगी।"

स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और पूरे विश्व के लोगों को भरपूर जीवन जीने के लिए सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध, OMRON Healthcare घर पर स्वास्थ्य निगरानी और उपचार के लिए चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित, नवप्रवर्तनशील चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है। अपने "Going for ZERO, Preventive Care for the Health of Society" की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से, कंपनी कार्डियोवैस्कुलर स्थिति मैनेजमेंट, श्वसन देखभाल और दर्द चिकित्सा के लिए उत्पादों का विकास करती है। इसी आधार पर, इसने एक नया डिज़िटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम विकसित किया है जो रोगियों और स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच सेतु का काम करता है, तथा जिससे सेरेब्रो-कार्डियोवैस्कुलर घटनाओं, श्वसन रोगों के बिगड़ने और दीर्घकालिक दर्द के कारण होने वाली पाबंदियों को कम करने में सहायता मिलती है।

विश्व स्तर पर 400 मिलियन से अधिक यूनिटों की बिक्री के साथ, OMRON स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा विश्व में सर्वाधिक अनुशंसित रक्तचाप मॉनिटर प्रदान करता है। अपने पूरे इतिहास में, OMRON Healthcare ने 130 से अधिक देशों में उत्पाद और सेवाएं प्रदान करते हुए, लोगों को उनकी मेडिकल स्थितियों की रोकथाम, उपचार और मैनेजमेंट में सहायता करने वाले नवाचारों का विकास करते हुए जीवन को बेहतर बनाने और एक बेहतर समाज में योगदान देने का प्रयास किया है।

वेबसाइट: https://healthcare.omron.com/   

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/omron-healthcare-co-ltd-/   

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2843331/Speakers_OMRON_HEALTHCARE_press_conference_November_12_2025.jpg

